Legalisierung der Eizellspende: Welche Frauen spenden freiwillig?

Fortpflanzungsmedizin Nach Ja zur Legalisierung: Gibt es Frauen, die freiwillig ihre Eizellen spenden? Der Bundesrat muss eine gesetzliche Grundlage zur Legalisierung der Eizellenspende ausarbeiten. Derweil bezweifeln Expertinnen mit Blick auf das Ausland, dass es in der Schweiz genügend freiwillige Spenderinnen geben wird. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 13.09.2022, 19.00 Uhr

In der Schweiz suchen jährlich über 6000 Paare medizinische Hilfe auf, weil sich ihr Kinderwunsch auf natürlichem Weg nicht erfüllt hat. Bild: Bernd Friedel

Angenommen ein Paar wünscht sich ein Kind, doch die Frau kann auf natürlichem Weg nicht schwanger werden. Ist der Mann unfruchtbar, kann das Paar auf die hierzulande legale Samenspende zurückgreifen. Liegt hingegen die Ursache des unerfüllten Kinderwunschs bei der Frau, so muss das Paar entweder damit klarkommen, keine Kinder kriegen zu können, oder es reist für eine Eizellenspende ins Ausland - besonders beliebt sind Spanien, Tschechien und Italien. Das sind zumindest heute die Optionen.

Bald soll sich das ändern. Der Ständerat hat nach dem Nationalrat am Dienstag einer Motion zur Legalisierung der Eizellenspende mit 22 zu 20 Stimmen denkbar knapp zugestimmt. Künftig sollen also Paare, bei denen die Frau unfruchtbar ist, für eine Eizellenspende nicht mehr ins Ausland reisen müssen, sondern in der Schweiz behandelt werden können, findet die Mehrheit des Ständerats. Der Bundesrat muss dazu ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten.

Mittels Reproduktionsmedizin wird ein Spermium in eine Eizelle eingeführt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Werden die Frauen ausgebeutet?

Für Diskussionen sorgte in der kleinen Kammer unter anderem der Aspekt der Freiwilligkeit. Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger bezweifelt, dass es hierzulande genügend Frauen gibt, die freiwillig und ohne Entgelt ihre Eizellen spenden würden. «Von Ländern wie Norwegen oder Österreich, in denen die Eizellenspende ebenfalls zugelassen wurde, ist bekannt, dass nicht ausreichend inländische Spenderinnen zur Verfügung stehen.» Schliesslich sei eine Spende ein «körperlich invasiver und potenziell gesundheitsgefährdender Eingriff», so die Luzernerin. Und weiter: «Der Kinderwunsch eines Paares darf nicht dazu führen, dass Frauen aus finanzieller Not gesundheitliche Risiken auf sich nehmen müssen».

Die Befürworter hingegen betonten in der Debatte, dass mit der Annahme der Motion lediglich «der politische Wille» signalisiert werde, «alle offenen Fragen zur Legalisierung der Eizellenspende zu klären und die Rahmenbedingungen festzulegen», wie es der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel ausdrückte.

Es gehe bei diesem Entscheid noch nicht darum, die Detailfragen zu diskutieren, bekräftigt GLP-Nationalrätin und Urheberin des Vorstosses, Katja Christ, auf Anfrage. «Der Bundesrat muss nun gemeinsam mit Wissenschaft, Ethik und Medizin gesetzliche Grundlagen erarbeiten, die wir dann im Parlament konkret diskutieren können», so die Basler Politikerin.

Die meisten spenden, weil sie gutes Geld verdienen

Eine, die sich seit Jahren mit der Eizellenspende und deren transnationaler Bedeutung auseinandersetzt, ist Laura Perler. Die Sozialanthropologin forscht am Geographischen Institut der Universität Bern unter anderem zu den Gründen, die Frauen zu einer Spende bewegen. «Unsere Forschung zeigt, dass die finanzielle Entschädigung ein zentrales Motiv ist für die Spenderinnen», erklärt Perler. Es komme nur sehr selten vor, dass eine Frau aus rein altruistischen Gründen Eizellen spende. Gerade in Ländern wie Spanien sei viel eher die Aussicht auf ein lukratives Entgelt ausschlaggebend. Dort erhält eine Frau pro Eizelle bis zu 1000 Euro.

So funktioniert die Eizellenspende Bei einer Eizellenspende spendet eine Frau freiwillig eine oder mehrere ihrer Eizellen an die Wunschmutter. Vorgängig werden die Zyklen der beiden Frauen mit einer Hormontherapie aufeinander abgestimmt. Sind die Eizellen reif, werden sie der Spenderin – meist unter Narkose – entnommen. Anschliessend werden sie mit den Spermien des Partners künstlich befruchtet und in die Gebärmutter der Patientin eingeführt. Die Erfolgsquote der Eizellenspende liegt bei sofortigem Transfer der Eizellen bei etwa 50 Prozent. Werden die Eizellen nach der Entnahme tiefgefroren und später wieder aufgetaut, liegt die Erfolgsquote etwas tiefer. Fachleute gehen davon aus, dass jährlich etwa 500 Schweizerinnen für eine Eizellenspende ins Ausland reisen.

«Sollte es in der Schweiz tatsächlich zu einer Legalisierung kommen, dann wird das Angebot an Eizellen massiv kleiner sein als die Jahr für Jahr steigende Nachfrage», prognostiziert Perler. Denn die Bereitschaft für eine Spende sei gerade bei Frauen mit gesichertem Einkommen sehr gering. Daher müsse auch diskutiert werden, ob der Import von Eizellen erlaubt werden soll oder nicht. Ein Punkt, der bis dato stark umstritten ist. Insbesondere, weil der oft kritisierte «Reproduktionstourismus» damit nicht verhindert, sondern im Gegenteil gefördert würde.

Bundesrat muss offene Fragen klären

Das weiss auch der Bundesrat. Er steht vor einer schwierigen Aufgabe. Gemäss Motionstext muss er «eine gesetzliche Grundlage schaffen und Rahmenbedingungen festlegen, um die Eizellenspende für Ehepaare zu ermöglichen». Zudem soll die Regierung «in einer Roadmap alle offenen Fragen zum Sachverhalt thematisieren». Davon gibt es zuhauf: Wie viele Eizellen darf eine Frau maximal spenden? Gibt es eine Altersgrenze für die Frauen? Bleibt die Spenderin anonym? Wer zahlt den Eingriff? Wird die Spenderin entschädigt? Wer kommt für allfällige Folgeschäden auf? Bis also in der Schweiz die erste Eizellenspende legal erfolgen wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Sofern es denn überhaupt so weit kommt.

