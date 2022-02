Linke finden Schweiz soll höhere Kohäsionsbeiträge an EU zahlen

Forschungsprogramm Horizon Linke wollen der EU mehr zahlen und die ETH-Rektorin holt zum Rundumschlag aus Die Aussenpolitische Kommission will die Kohäsionsbeiträge per 2024 erhöhen. Der Unmut der Spitzenforschenden wird dabei immer deutlicher spürbar. Benjamin Rosch 01.02.2022, 17.32 Uhr

Die Schweiz soll höhere Kohäsionsbeiträge an die EU zahlen, findet SP-Nationalrat Fabian Molina (ZH). Wie viel, will er bewusst offen lassen. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Viele schlagen an ihren letzten Arbeitstagen versöhnliche Worte an. Nicht so Sarah Springman, scheidende Rektorin der ETH Zürich. Ihre letzten Stunden im Amt nutzte sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu einem Angriff auf die Schweizer Aussenpolitik. Anlass dazu gab mutmasslich ein Brief des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). In diesem heisst es, man sei von einer möglichen Ehrung Springmanns durch die britische Regierung unterrichtet worden. Das EDA prüfe nun, ob Springmann ordensberechtigt sei. Springman stellte den Brief ins Netz, verbunden mit der Aufforderung, das EDA möge sich lieber um die Anbindung an die Forschungsnetzwerke der EU kümmern.