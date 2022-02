Forschung «Stick to Science»: Europaweite Unterschriftensammlung für Horizon-Teilnahme Mit einer Kampagne wehren sich Wissenschaftler aus ganz Europa dagegen, dass die Teilnahme der Schweiz und Grossbritannien am europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe blockiert ist. Unterstützt wird die internationale Unterschriftensammlung auch von zwei Schweizer Universitäten. Remo Hess 08.02.2022, 17.43 Uhr

Auch die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) ist vom Ausschluss aus dem Horizon-Forschungsprogramm betroffen. Deshalb engagiert sich die Universität in einer europaweiten Kampagne. Keystone

Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa haben eine Kampagne gestartet, um eine rasche Teilnahme der Schweiz und Grossbritannien am europäischen Forschungsprogramm «Horizon Europe» zu bewirken. Unter dem Slogan «Stick to Science» appellieren Vertreter der internationalen Forschungsgemeinschaft an die EU, den Bundesrat und die britische Regierung, «politische Diskrepanzen zugunsten der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zur Seite zu legen».

Zu diesem Zweck wird eine internationale Unterschriftensammlung durchgeführt. 200 Personen hätten den Aufruf bereits unterzeichnet, so die Initianten. Dazu gehören Nobelpreisträgerinnen, Unternehmen und Dachorganisationen. Unterstützt wird die Kampagne auch von der ETH-Zürich, der EPFL-Lausanne und der Vereinigung britischer Universitäten.

Unabhängig davon traf Bundesrat Guy Parmelin am Montag mit dem britischen Forschungsminister George Freeman zusammen. Ziel sei es, die bilaterale Zusammenarbeit zu verstärken. Angestrebt wird eine Vereinbarung in der Form eines «Memorandum of understanding», so der Bundesrat in einer Mitteilung.