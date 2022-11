Foodwaste: Detailhandel lässt Landwirte auf Kürbissen sitzen

Foodwaste Was zu schwer ist, kommt nicht in die Regale: Wieso Landwirte auf ihrem Gemüse sitzen bleiben Coop, Migros und Co. haben klare Vorstellungen davon, welche Grösse Gemüse und Früchte in ihren Regalen haben sollen. Was nicht in die Norm passt, wird nicht abgenommen. Die Folgen: Lebensmittelverschwendung und verärgerte Landwirte. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 23.11.2022, 12.00 Uhr

Butternuss-Kürbisse dürfen ein Maximalgewicht nicht überschreiten, sonst kauft sie der Detailhändler seinen Produzenten nicht ab. Bild: Jakob Ineichen

Ein grosser Kürbis, eine dicke Zucchetti oder eine unförmige Gurke: Wer im Detailhandel einkauft, der wird solches Gemüse kaum je zu Gesicht bekommen. Denn: Gemeinsam mit den Produzenten legen Migros, Coop und Co. zu Beginn jedes Jahres neu fest, wie gross das Gemüse respektive die Früchte zu sein haben, die bei ihnen im Regal landen. Meist definieren die Verhandlungspartner dazu eine Bandbreite beim Gewicht.

Dabei berücksichtigen sie die «Kundenbedürfnisse», wie es ein Sprecher von Coop ausdrückt. Zudem orientiere man sich an den Ernten der Vorjahre. Nur: Das Klima lässt sich bekanntlich nicht steuern. Heuer etwa verzeichnen viele Landwirte eine ausserordentlich gute Ernte - vor allem das Gemüse wuchs rasch und gut. Was aus Sicht der Versorgungssicherheit als Erfolg verbucht werden könnte, führt bei den Produzenten im dümmsten Fall zu grossen Verlusten. Denn: Liegt das Gewicht des Gemüses nicht im Bereich der abgemachten Bandbreite, nimmt der Detailhändler die Ware nicht ab - und der Landwirt bleibt auf seiner Ernte sitzen.

Sechs Tonnen Wirz, vier Tonnen Kürbis

Seit einigen Tagen häufen sich die Meldungen von Bauernfamilien, deren Ernte die Kriterien des Detailhandels nicht erfüllt. Einer der betroffenen Landwirte ist Martin Krucker aus Wagen bei Rapperswil-Jona: Er blieb auf sechs Tonnen Wirz sitzen, der sowohl für den Detailhandel als auch für die Gastronomie zu gross ausfiel. Um den Wirz nicht auf dem Kompost verrotten lassen zu müssen, startete Krucker im Internet einen Aufruf - und innert kürzester Zeit war der Wirz weg.

Privatpersonen kaufen den zu gross geratenen Wirz der Familie Krucker. Video: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher

Ähnliches geschah kürzlich im Kanton Luzern. Weil seine Kürbisse zu schwer waren, konnte ein Landwirt vier Tonnen Knirps- und Butternuss-Kürbisse nicht an Coop liefern. Der Grund: Der Detailhändler hat gemeinsam mit den Bio-Kürbisproduzenten im Frühling vereinbart, dass künftig in allen Coop-Filialen nur noch zwei Grössen pro Kürbissorte angeboten werden sollen - und zwar zu einem Fixpreis. Fällt ein Kürbis nicht in eine der beiden Gewichtskategorien, nimmt ihn Coop nicht ab. Im konkreten Fall dürfen die Kürbisse nicht schwerer als 1,8 Kilogramm sein.

Ein Sprecher von Coop begründet diese Anpassung auf Anfrage wie folgt: «Die Fixpreise informieren unsere Kundinnen und Kunden transparent über den Preis. Anhand der Stückpreise auf Kürbisse weiss unsere Kundschaft bereits am Regal und nicht erst an der Waage, wie viel ein Kürbis kostet.» Diese «Abnahmebandbreiten» seien im Frühling «gemeinsam mit den Produzenten so festgelegt worden, damit sie möglichst viele Kürbisse verkaufen können», betont Coop.

Grosse Nachfrage nach ungenormter Ware

Wie Krucker hat auch der Luzerner Landwirt im vorliegenden Fall einen Abnehmer für seine Kürbisse gefunden. Um Foodwaste zu verhindern, hat ihm die Stiftung We Contribute sämtliche überschüssigen Kürbisse abgekauft - mit dem Ziel, diese via Direktvermarktung an zwei Standorten im Kanton Zürich an die Kundschaft zu bringen. Über die sozialen Medien hat die Stiftung einen Aufruf gestartet und nach Abnehmern für die Butternuss- und Knirpskürbisse gesucht. Wie Stiftungsrat Kai Isemann auf Anfrage mitteilt, stosse die Aktion auf grossen Zuspruch: «Die Nachfrage ist immens. Wir haben bis Dienstagabend schon zwei Drittel aller Kürbisse verkauft.»

Geteilt wurde der Beitrag in den sozialen Medien unter anderem von Nationalrätin Meret Schneider. Die Grüne hat sich seit Beginn ihrer Polit-Karriere dem Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung verschrieben. Wie die Zürcherin auf Anfrage mitteilt, will sie sich künftig verstärkt auch politisch dafür einsetzen, dass die Bauernfamilien ihre Abhängigkeit vom Detailhandel minimieren können, beispielsweise indem sie die Direktvermarktung via einen eigenen Hofladen stärken.

Auch bei Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder lösen die Berichte der betroffenen Bauern Unverständnis aus: «Unsere Nahrungsmittel sind wertvoll. Sie wegen der unpassenden Grösse zu vernichten, ist krank», schreibt die Luzerner Bäuerin auf Twitter.

Bund nimmt auch den Detailhandel in die Pflicht

Dass Handlungsbedarf besteht, ist auch dem Bundesrat bewusst. Vor einem halben Jahr hat er den «Aktionsplan Foodwaste» verabschiedet. Die darin beschriebenen Massnahmen sollen dazu führen, dass die Lebensmittelverschwendung bis 2030 im Vergleich zu 2017 halbiert wird. In die Pflicht genommen werden auch die Gross- und Detailhändler: So hält der Bundesrat im Aktionsplan unter anderem fest, «es sei anzustreben, dass im Detailhandel vermehrt 2. Klass- oder 2. Grösse-Produkte verkauft werden». Schliesslich habe sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Kundschaft auch Früchte und Gemüse ausserhalb der Norm kaufen.

Gemäss einer Studie der ETH Zürich werden in der Schweiz jährlich knapp drei Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, pro Kopf entspricht das rund 330 Kilogramm im Jahr. Am häufigsten landen Gemüse und Kartoffeln im Abfall. Dieser Foodwaste hat direkte Auswirkungen auf das Klima, wie die Studienautoren berechnet haben: Würden alle Lebensmittelverluste vermieden, könnte die durch die Ernährung verursachte Umweltbelastung um einen Viertel reduziert werden.

