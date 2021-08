Corona: Folgt bald die generelle Impfempfehlung für Jugendliche?

Coronapandemie Folgt bald eine generelle Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige? Die Kommission für Impffragen überdenkt zurzeit ihre Aussagen zu Impfungen für Kinder – die Risiken seien «kleiner als angenommen». Othmar von Matt 15.08.2021, 20.15 Uhr

Noch wird die Impfung bei Jugendlichen nicht gernerell empfohlen. Das könnte sich aber schon bald ändern. Gaetan Bally / KEYSTONE

Bis vor kurzem war für 12- bis 15-Jährige nur der Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen. Das hat sich am Montag vor einer Woche geändert. Swissmedic hat in der Schweiz befristet den Moderna-Impfstoff Spikevax für 12- bis 17-Jährige abgesegnet.

Er muss weniger stark gekühlt werden und ist logistisch einfacher zu handhaben als der Pfizer-Impfstoff. Das dürfte für einen Impfschub bei den Jüngeren sorgen. Umso mehr, als die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) jetzt ihre Empfehlungen für 12- bis 15-Jährige anpassen will. Dies sagte Präsident Christoph Berger in der «NZZ am Sonntag».

Die bisherigen Erfahrungen mit der Impfung Jugendlicher seien gut, betonte Berger. 13 Prozent der 12- bis 17-Jährigen seien inzwischen einmal geimpft, 22 Prozent zweimal. «Es zeigt sich, dass das Risiko kleiner ist als angenommen.»

Bis jetzt vor allem für chronisch Kranke empfohlen

Damit scheint klar, in welche Richtung sich die Empfehlung der Impfkommission entwickeln dürfte. Sie wird künftig ähnlich lauten wie die für jene über 16 Jahre und Erwachsene. Sie soll auch 12- bis 15-Jährigen generell empfohlen werden, «um sich direkt vor häufig milden und selten schweren Erkrankungen zu schützen», wie es bei der Empfehlung für Personen über 16 Jahren heisst.

Bis jetzt haben Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Impfkommission die Impfung für 12- bis 15-Jährige nicht vorbehaltlos empfohlen. Zwar gilt seit dem 22. Juni eine Empfehlung – aber in erster Linie für chronisch Kranke und für Kinder, die einen engen Kontakt haben zu besonders gefährdeten Personen.

Eine Umfrage der «NZZ am Sonntag» in den Kantonen zeigt, dass es bei den 12- bis 15-Jährigen einen Impfgraben gibt. Ein Teil der Kantone geht aktiv auf Schülerinnen und Schüler zu. So schickt etwa der Kanton Zürich Impfbusse an die Schulen. Und der Kanton Aargau stellt Impfzelte auf. 18 Prozent oder 5100 der 12- bis 15-Jährigen haben sich hier schon mindestens einmal impfen lassen. Damit liegt der Aargau deutlich über dem nationalen Schnitt. Auch Kantone wie Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz und Zug prüfen zurzeit Impfangebote an den Schulen.

Andere Kantone hingegen lehnen eine solch aktive Impfrolle bei den Schülern explizit ab. Der Kanton Glarus etwa will keinen Impfdruck auf Kinder ausüben. Der Kanton Thurgau stellt sich auf den Standpunkt, der Impfentscheid liege bei den Kindern oder ihren Eltern. Und die Kantone Basel-Stadt und Tessin betonen, die Kommission für Impffragen empfehle die Impfung für 12- bis 15-Jährige eben gerade nicht vorbehaltlos.

Richard Neher, Epidemiologe und Taskforce-Mitglied, unterstützt eine forcierte Impfung bei Jugendlichen: «Eine höhere Impfquote unter den Jugendlichen würde helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und eventuelle Fälle von Long Covid zu verhindern.»

Sieben Millionen Zertifikate wurden ausgestellt

Im Interview mit dem «Sonntags-Blick» sagte Gesundheitsminister Alain Berset, in der Schweiz seien inzwischen bereits sieben Millionen Zertifikate ausgestellt worden. In Sachen Impfungen brauche es aber «nochmals einen richtigen Schub», betont Berset. Dafür wünscht er sich ein grösseres Engagement der Wirtschaft. «Die Unternehmen, Sportklubs, Fitnesscenter, Kulturorganisationen, alle, die so stark gelitten haben», sagte er, «sollten ein Interesse haben, dass sich möglichst viele Personen impfen lassen.» In dieser Beziehung gebe es noch «viel Luft nach oben».

Epidemiologe und Taskforce-Mitglied Neher wiederum erwartet in der Schweiz eine vierte Welle. Die Impfquote sei «eindeutig noch um einiges zu tief, um eine starke vierte Welle ohne andere Massnahmen zu verhindern». Texas und Florida mit ähnlich tiefen Impfquoten hätten hohe Fallzahlen und Hospitalisierungsraten.