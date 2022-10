Fifa-Prozess: Wird das Urteil weitergezogen?

Fifa-Prozess Zwanzig bange Tage für Sepp Blatter und Michel Platini – und ein Entscheid mit viel Tücken für Gianni Infantino Das schriftliche Urteil im Fifa-Prozess liegt vor - jetzt haben Bundesanwaltschaft und Fifa zwanzig Tage zu entscheiden, ob sie die Freisprüche akzeptieren oder in Berufung gehen. Henry Habegger Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Lässt die Justiz ihn endlich in Ruhe, oder muss er nochmals vor Gericht? Sepp Blatter (86). Severin Bigler

Das ging schnell: Zweieinhalb Monate nach dem Urteil im Verfahren gegen Sepp Blatter und Michel Platini hat die Strafkammer des Bundesstrafgerichts unter Richterin Joséphine Contu Albrizio die 100 Seiten starke schriftliche Begründung abgefasst und den Parteien zugestellt.

Jetzt beginnt für die Freigesprochenen das grosse Warten: Werden Bundesanwaltschaft und Fifa, die vorsorglich Berufung angemeldet haben, das Urteil jetzt tatsächlich weiterziehen? 20 Tagen haben sie Zeit, schriftlich zu erklären, dass sie den Richterspruch vom 8. Juli 2022 an die nächste Instanz weiterziehen. Sonst werden die Freisprüche rechtskräftig.

Das wird ein Entscheid mit vielen Tücken

Bundesanwaltschaft und Fifa haben im erstinstanzlichen Verfahren gegen Blatter und Platini eine krachende Niederlage erlitten und viel Steuer- beziehungsweise Vereinsgeld versenkt. Statt Schuldsprüchen wegen Betrugs und bedingten Freiheitsstrafen von 20 Monaten resultierten Freisprüche auf der ganzen Linie.

Im Verfahren geht es um die strittigen zwei Millionen Franken, die die Fifa auf Geheiss des damaligen Präsidenten Blatter im Jahr 2011 an den damaligen Fifa-Vize Platini gezahlt hatte. Die Bundesanwaltschaft und die Fifa als Privatklägerin hatten argumentiert, das Geld sei nicht geschuldet gewesen. Blatter und Platini dagegen sagten, es habe sich um eine Nachzahlung für Platinis Beratertätigkeit für die Fifa und Blatter von 1998 bis 2002 gehandelt. Basis sei eine mündliche Vereinbarung aus dem Jahr 1998 gewesen.

In der Urteilsbegründung, die jetzt vorliegt, hält das Gericht fest, es habe «keine Zweifel», dass Platini 1998 eine Vergütung von «1 Million» pro Jahr verlangt habe. Zudem erachte es aufgrund der Aussagen der Beschuldigten sowie diverser Zeugen «als wahrscheinlich, dass Blatter und Platini sich im Jahr 1998 tatsächlich geeinigt haben, dass der Franzose für seine Beratertätigkeit ab Juli 1998 mit einer Million pro Jahr entschädigt werden sollte. Es gelang der Anklage und der Fifa jedenfalls bei weitem nicht, das Gegenteil zu beweisen.

Die meisten Prognosen gehen dahin, dass die Bundesanwaltschaft unter dem neuen Bundesanwalt Stefan Blättler nicht in Berufung gehen wird. Weil die Erfolgsaussichten klein sind, weil andere Umstände dagegen sprechen.

Sepp Blatter ist bereits 86 Jahre alt

So ist Joseph Blatter mittlerweile 86 Jahre alt, das Verfahren, das im September 2015 eröffnet wurde und einen simplen Sachverhalt betrifft, dauert bereits mehr als sieben Jahre. Es weiter in die Länge zu ziehen, den gesundheitlich angeschlagenen Blatter weiteren Belastungen auszusetzen und noch mehr Steuergelder zu verbraten, könnte Bundesanwalt Stefan Blättler nur schwer erklären.

Für die Privatklägerin Fifa würde es schwierig, einen Rekurs zu einigermassen begründen, falls die Anklagebehörde nicht in Berufung geht. Das würde Infantino als Zwängerei ausgelegt, allenfalls als Ablenkung von eigenen Problemen.

Tückisch für Infantino - welche Rolle spielte er?

Tückisch wäre ein Weiterzug für die Fifa auch darum, weil die ungeklärte Rolle von Präsident Infantino erneut weltweit in den Fokus gerückt würde. Denn dem ganzen Verfahren – das ja 2016 dazu führte, dass statt Platini Infantino Fifa-Präsident wurde – haftet der Makel an, dass nicht klar ist, wie es 2015 überhaupt in Gang gesetzt wurde. Das Bundesstrafgericht konnte diese Frage nicht klären, sagte aber, es spiele für das Blatter-Platini-Verfahren keine Rolle, wie die Bundesanwaltschaft letztlich auf die Zahlung kam.

Aber so steht weiterhin der Verdacht im Raum, dass die Bundesanwaltschaft durch Infantinos Kumpel, den Oberwalliser Staatsanwalt Rinaldo Arnold, auf die Millionenzahlung aufmerksam gemacht wurde. Was beide bestreiten, aber derzeit von den beiden ausserordentlichen Bundesanwälten Ulrich Weder und Hans Maurer untersucht wird. Sie gehen der so genannten «Schweizerhof»-Affäre um «Geheimtreffen» zwischen Infantino und dem früheren Bundesanwalt Michael Lauber an den Grund. Es geht um Amtsmissbrauch, Begünstigung, Amtsgeheimnisverletzung und Anstiftung dazu. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ausgerechnet Thormanns Kammer zuständig

Beschuldigt im «Schweizerhof»-Verfahren ist der ehemalige Leitende Staatsanwalt Olivier, der das Blatter-Verfahren eröffnete. Seine Zeugenaussagen im Bellinzona trug ihm eine Strafanzeige von Platini wegen falscher Zeugenaussage ein. Zu allem Überdruss ist Thormann Präsident der Berufungskammer in Bellinzona, die sich in zweiter Instanz mit dem Blatter-Platini-Fall befassen würde. Eine unmögliche Ausgangslage.

Staatsanwalt Remund ebenfalls Beschuldigter

Für die Bundesanwaltschaft ist ein Weiterzug auch darum tückisch, weil mit Cédric Remund einer ihrer Staatsanwälte ebenfalls Beschuldigter in der Schweizerhof-Affäre ist.

Fest steht: Ein Berufungsprozess gegen Blatter und Platini würde die Schweizer Justiz - und die Fifa-Szene um Infantino international erneut ins Zentrum des Interesses stellen. Und einige Akteure machen hier eine ganz schlechte Figur.

