Fifa-Prozess:Schlussworte von Blatter und Platini

Fifa-Prozess «Die Wahrheit ruft nach harten Worten»: Staatsanwalt Hildbrand weist übermässige Härte im Prozess gegen Blatter und Platini zurück Im Rahmen der Replik geraten Anklage und Verteidiger im Betrugsprozess gegen Blatter und Platini in Bellinzona nochmals heftig aneinander. Henry Habegger Jetzt kommentieren 21.06.2022, 10.07 Uhr

Joseph Blatter (rechts) mit seinem Verteidiger Lorenz Erni in der ersten Prozesswoche. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESSKEYSTONE / keystone-sda.ch

Joseph Blatter (86), als Präsident des Weltfussballverbands Fifa einst ein mächtiger Mann, trägt die Leiden des Alter und des Prozesses mit ganz erstaunlicher Würde und Duldsamkeit. Er zollt seiner Gegnerschaft höflichen Respekt, selbst jener, die ihn als arglistigen Betrüger brandmarkt, ja beschimpft. Im Gerichtssaal lächelt er beim mühseligen Vorbeigehen - sein Strafverteidiger Lorenz Erni geht immer schräg hinter ihm, um ihn notfalls zu stützen - der Fifa-Delegation um Anwältin Catherine Hohl-Chirazi zum Gruss und Abschied zu, murmelt ein freundliches Wort.

Dabei wird dieser Betrugsprozess um die zwei Millionen Franken, die Blatter vor mehr als zehn Jahren seinem Fifa-Vize Michel Platini (66) unrechtmässig zugehalten haben soll, hart und teilweise gehässig geführt. Auch am Dienstag, als, zum Schluss, noch die zweiten Parteivorträge, eine Art letzter Schlagabtausch der Anwälte von Anklage und Verteidigung auf dem Programm standen.

Staatsanwalt des Bundes Thomas Hildbrand, als erster an der Reihe, ging sogleich zum Angriff über. Er entschuldigte sich zwar zunächst für einen emotionalen Aussetzer, den er im Anschluss an das Plädoyer der Verteidigung Blatter gehabt habe. Das sei aber gewesen, weil im zuvor der Verteidiger von Blatter, Lorenz Erni, zwei gelbe Karten gezeigt und ihn des Feldes verwiesen habe. Es sei aber das Gericht, das hier Schiedsrichter sei, und nicht die Verteidigung, sagte Hildbrand scharf. Was ihn nicht daran hinderte, wenig später selber eine «gelbe Karte» an die Verteidigung auszuteilen, und danach sogar eine «rote». Er warf ihr «falsche Behauptungen, ohne jede Begründung in den Raum gestellt.»

Hildbrand wich in seiner mehr als einstündigen Replik keinen Millimeter, er wies den Vorwurf zurück, die Beschuldigten zu hart angegangen zu sein in seinem Plädoyer. Denn: «Die Wahrheit ist hart, sie ruft nach harten Worten. Ein Gerichtssaal ist nicht eine Wohlfühloase». Seine Worte seine situationsgebundene, und dadurch tolerierbare Äusserungen gewesen, beurteilte sich Hildbrand selbst. Umgekehrt forderte er die Anwälte der Beschuldigten auf, ihren «Verteidigungseifer an die gebührende Leine zu nehmen».

Hildbrand wies den Vorwurf als «schlicht und einfach absurd» zurück, wonach die Bundesanwaltschaft mit der Fifa gekungelt habe. Er sprach von «irrelevanten Verschwörungstheorien», und die Bundesanwaltschaft sei nicht bereit, «auf diesen Zug aufzuspringen». Dazu, dass er in der Anklageschrift keine Motiv vorgelegt habe, sagte Hildbrand: Ein Motiv müsse nicht vorgelegt werden. Das Motiv möge zwar «ein Indiz für die Bereicherungsabsicht sein, ist aber für die Feststellung der Bereicherung irrelevant.»

In der Sache konzentrierte sich Hildbrand darauf, den Vorwurf der Verteidigung zu widerlegen, wonach kein ausreichender Anfangsverdacht vorgelegen habe und der Verfahrenseröffnung zugrunde liegenden Dokumente versiegelt gewesen seien. «Es bleiben keine Fragen offen - es muss von diesem Gericht nicht geklärt werden, ob Kattner oder Thormann die Wahrheit sagt». Die Behauptung, dass die Akten gesiegelt und nicht verwertbar gewesen seien, sei «aktenwidrig».

Der ehemalige Staatsanwalt Olivier Thormann hatte gesagt, er sei vom damaligen Fifa-Finanzchef Markus Kattner auf die ominöse Zahlung von 2 Millionen an Platini aufmerksam gemacht worden. Kattner, ebenfalls als Zeuge geladen, hatte das abgestritten.

Sämtliche physischen Dokumente seien entsiegelt gewesen, so Hildbrand, alle Beweise seien «ohne Wenn und Aber» verwertbar. Selbst solche, die in strafbarer Weise erhoben worden wurden, sofern sie zur Aufklärung schwerer Straftaten diente. Und hier handle es sich, angesichts der kriminellen Energie der Beschuldigten, ohne Zweifel um schwere Straftaten. Veruntreuung, Betrug und Urkundenfälschung, worum es hier gehe, seien schwere Straftaten.

Hildbrand wies auch die Behauptung von Blatters Verteidiger Erni zurück, der angegeben hatte, die beiden Beschuldigten hätten zu Beginn des Verfahren «im Kern» identische Aussagen in Sachen des strittigen Millionengehalts von Platini gemacht. Blatter habe zunächst eben gerade nicht gesagt, es sei eine Million vereinbart worden. Er bleibt dabei, das es ein Betrug war, von den beiden Ex-Funktionären gemeinsam begangen.

Hildbrand rief das Gericht auf, sich nicht durch die Verteidigung verunsichern zu lassen. Die Bundesanwaltschaft habe jene Beweise erhoben, welche zur Verurteilung von Blatter und Platini führen müssten, sagte er zum Schluss.

