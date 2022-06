Betrugsprozess: Platini-Anwalt attackiert Anklage

Fifa-Prozess Platinis Anwalt Nellen: «Für die Straftat gibt es kein Motiv – für das Strafverfahren dagegen schon» Im Betrugsprozess in Bellinzona attackiert der Anwalt von Michel Platini die Bundesanwaltschaft und wirft ihr Kungelei mit der Fifa vor. Henry Habegger Jetzt kommentieren 20.06.2022, 10.43 Uhr

Michel Platini (links) in der ersten Prozesswoche mit seinem Berner Anwalt Dominic Nellen auf dem Weg ins Bundesstrafgericht in Bellinzona. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Nachdem am Freitag der Verteidiger von Joseph Blatter (86) seinen Auftritt hatte und einen Freispruch im Betrugsprozess forderte, war am Montag jener des Mitbeschuldigten Michel Platini (66) an der Reihe. Dominic Nellen sprach von einem «supermedialen Fall und einer «schwierigen Aufgabe» für das Gericht. «Sie werden einen Entscheid treffen müssen, der einen gewissen Mut erfordert, denn es gibt so viel Unausgesprochenes und für die Schweizer Justiz Beschämendes.» Er habe allerdings keine Bedenken, dass dieses Gericht dazu in der Lage sei. Er lobte, dass das Gericht den Mut hatte, den heutigen Bundessstrafrichter und ehemaligen Staatsanwalt als Zeugen aufzubieten.

«Wir wissen nicht, wie das Verfahren seinen Anfang nahm»

Nellen sprach damit gleich zu Beginn die nebulösen Umstände an, unter denen damals Thormann das Verfahren der Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen Blatter 2015 eröffnet hatte. Im Zeugenstand in Bellinzona hatte Thormann eine Version vorgelegt, die in den Akten nirgends dokumentiert ist und die wenig später von einem anderen Zeugen bestritten wurde. «Aufgrund dieser für mich offensichtlichen Falschaussage wissen wir heute nicht, warum und wie dieses Strafverfahren seinen Anfang nahm», sagte Nellen.

Er führte die These aus, wonach der heutige Fifa-Präsident Gianni Infantino die Bundesanwaltschaft über seinen Oberwalliser Kumpel Rinaldo Arnold dazu gebracht hatte, das Verfahren wegen der zwei Millionen zu eröffnen. Sofort danach wurden Blatter und Platini Fifa-intern für Jahre gesperrt. die Bahn war frei für Infantino als Fifa-Chef.

Nellen leuchtete auch die Rolle des Wallisers André Marty aus, damals Informationschef der Bundesanwaltschaft und enger Vertrauter des Bundesanwalts Lauber. Obwohl Platini zunächst im Verfahren gegen Blatter nur Auskunftsperson war - und also auch keine Verteidigungsrechte hatte - nannte Marty ihn im September 2015 in einer Pressemitteilung namentlich, was für Auskunftspersonen sehr ungewöhnlich ist. Platini habe den Status der «öffentlich beschuldigten Auskunftsperson» gehabt, so Nellen. Es stehe fest, dass man es auf Platini abgesehen hatte. Dazu passe etwa auch «der Aktionismus der Fifa, die sich extrem aktiv, um nicht zu sagen aggressiv» einbringe und mit nicht weniger als Anwältinnen und Anwälten am Prozess in Bellinzona vertreten sei. Dieser Einsatz im Verfahren habe bisher sicherlich Kosten von einer halben Million generiert, schätzte Nellen. Er stellte die Frage in den Raum: «Wieso hat dieses Verfahren so eine hohe Priorität?»

«Die ganze Beweislage ist doch ungeheuerlich»

Der Verteidiger wies auf zahlreiche Unklarheiten und Widersprüche ab Verfahrenseröffnung hin. Zuerst sei es angebliche Korruption um die Vergabe von Fussball-Weltmeisterschaften gegangen. Längst sei klar, dass diese These «ins Märchenbuch» gehöre. Ebenfalls gebe es in den Akten keine einzigen Beleg für Thormanns Behauptung, der damalige Fifa-Finanzchef Markus Kattner habe ihn im Mai 2015 auf die ungewöhnliche Zahlung hingewiesen (was auch Kattner bestreitet). Dagegen spreche auch, dass dieser angebliche entscheidende Hinweisgeber Kattner erst im September 2015 von der Bundesanwaltschaft befragt worden sei.

Heute sei nicht mit Sicherheit geklärt, ob die 2015 beschlagnahmten Beweismittel überhaupt verwertbar waren, so Nellen. Sicher sei, dass die Fifa am Tag der Hausdurchsuchung Siegelung verlangt habe, was gegen Verwertbarkeit spreche. Er mache daher geltend, dass sich die Bundesanwaltschaft gesiegelter Akten bediente, die somit gar nicht verwertbar waren, sagte Nellen. «All diese strafprozessualen Verfehlungen lassen an einen Bananenrepublik denken,» so Nellen. «Die ganze Beweislage ist doch ungeheuerlich. Wir wissen eigentlich gar nichts.»

Aber auch den Betrugsvorwurf selbst verwies Nellen ins Reich der Märchen. Es gebe genügend Hinweise darauf, dass Blatter und Platini im Jahr 1998 mündlich den Jahreslohn von einer Million für das Beratermandat des Franzosen vereinbarten und dass die 1999 per Vertrag vereinbarte Zahlung von 300'000 Franken nur eine Teilsumme war. Dass Platini eine Million für seine Dienste erhalte, hätten in der Szene von Uefa und Fifa damals sehr viele Leute gewusst, wie auch Zeugen bestätigten. Blatter habe den sehr populären Platini, der dreimal den «Ballon d'Or», die wichtigste Auszeichnung im Fussball erhalten hatte, damals unbedingt für sich und die Fifa gewinnen wollen. «Die Fifa konnte vom Wert meines Mandanten enorm profitieren», Platini habe für die Fifa ab 1998 Aufbauarbeit von unschätzbarem Wert geleistet, indem er etwa als Botschafter für das Programm «Goal» fungiert habe, das Infrastruktur in ärmeren Ländern aufbaute.

Es gebe sogar einen eigentlichen Beweis für die Vereinbarung. Die Fifa habe Platini nämlich, noch bevor er im August 1999 den schriftlichen Vertrag über die 300'000 Franken erhielt, das von diesem verlangte Büro in Paris bezahlt. Hätte es die mündliche Vereinbarung nicht gegeben, hätte es auch das Büro nicht gegeben. Nellen wies zudem darauf hin, dass bei der Fifa Stand 1998 viele Mitarbeitende keine Verträge hatten. Erst am 1999 habe das geändert, wie ein Zeuge dargelegt habe.

Es gebe insgesamt keinen Zweifel, dass 1998 ein übereinstimmender Wille der beiden Parteien, Platini auf der einen und Fifa auf der anderen Seite, zu einem rechtsgültigen Vertrag geführt habe, so Nellen.

Der schriftliche Vertrag habe die mündliche Vereinbarung zudem nicht aufgehoben, weil das die Partei nicht wollten. Beleg dafür sei auch das Büro Paris, das die Fifa weiter bezahlt habe. Weil es eben Bestandteil des ursprünglichen mündlichen Vertrags war, der weiterlief.

Nellen wies auch andere Behauptungen der Fifa und der Anklage zurück. So legte er dar, warum die Fifa in den Jahren nach 1999 tatsächlich in finanziellen Engpässen steckte. Ebenso führte er anhand von Unterlagen aus, dass die strittige Nachzahlung an Platini sehr wohl intern debattiert und von den zuständigen Gremien genehmigt worden sei.

Strittige Zahlung von zwei Millionen

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Duo vor, die Fifa 2011 um zwei Millionen erleichtert zu haben. Der damalige Präsident Blatter habe das Geld, das nicht geschuldet gewesen sein, seinem Vize Platini zugehalten. Ein Motiv konnte die Bundesanwaltschaft nicht ausmachen. Blatter und Platini sagten seit Eröffnung des Verfahrens 2015, es habe sich um eine Restzahlung gehandelt, Grundlage sei eine mündliche Vereinbarung aus dem Jahr 1998 gewesen.

