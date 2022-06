Fifa-Prozess: Blatter Anwalt Erni attackiert die Anklage

Fifa-Prozess Blatter-Anwalt Erni im Angriffsmodus: «Anklage derart absurd, dass ich sie in fünf Minuten widerlegen könnte» In seinem Plädoyer am Betrugsprozess in Bellinzona wies Strafverteidiger Lorenz Erni die Vorwürfe von Bundesanwaltschaft und Fifa als «absurd und haltlos» zurück. Henry Habegger Jetzt kommentieren 17.06.2022, 10.02 Uhr

Sepp Blatter mit seinem Rechtsanwalt Lorenz Erni auf dem Weg ins Gerichtsgebäude in Bellinzona. Aufnahme aus der ersten Prozesswoche. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Tag für Tag sass Joseph S. Blatter (86) diese Woche auf der vordersten Beschuldigtenbank in diesem Prozess vor Bundesstrafgericht in Bellinzona, stundenlang. Während sich sein Mitangeklagter Michel Platini (66) eine Woche Auszeit in seiner Heimat Frankreich gönnte und den Verhandlungen fernblieb, tat sich der ehemalige Fifa-Präsident auch die mit voller Wucht vorgetragenen Plädoyers von Bundesanwaltschaft und Fifa pflichtbewusst an, als würde es sich um einige weitere seiner, wie er gerne betont, über 1300 Diensttage handeln.

Wortlos und kaum eine Miene verziehend kassierte der Walliser, sehr zerbrechlich wirkend, die zwischendurch auch wütend oder höhnisch vorgetragenen Beschuldigungen des Staatsanwalts Thomas Hildbrand und der Fifa-Anwältin Catherine Hohl-Chirazi. Um eine kurze Pause bat Joseph Blatter dieser Tage nur einmal, es war die Gerichtspräsidentin Joséphine Contu Albrizio, die die eifrigen Ankläger auffordern musste, sich und dem Saal doch eine Verschnaufpause zu gönnen. Fünf Stunden lang und mehr legten diese in wie abgesprochenen Vorträgen dar, warum Sepp Blatter ein Betrüger sei, der, zusammen und in engem Verbund mit Platini, den Weltfussballverband Fifa um zwei Millionen erleichtert habe.

Zweifellos hatte Blatter in den letzten Tagen auf den Auftritt seines erfahrenen Strafverteidigers Lorenz Erni gewartet, der heute folgte. Auch Erni hatte, im Drehstuhl neben Blatter jeweils dem Rednerpult zugewandt, den beiden Plädoyers der Ankläger aufmerksam und schweigend gelauscht. In der bloss zweiköpfigen Delegation Blatter waren ruhige Disziplin angesagt. Etwas anders hielt es da die Fifa, deren führende Anwältin dem Vortrag des Staatsanwalts fernblieb.

Verteidiger Erni: «Absurder Vorwurf»

Erni ging sogleich zum Angriff über. Er habe sich ernsthaft überlegt, ob er «mehr als fünf Minuten hier reden» wolle. Der Vorwurf sei «derart absurd», dass wenige Minuten reichen würden um darzulegen, warum hier nur ein Freispruch in Frage komme.

Die Anklage unterstelle zumindest sinngemäss, es habe keine Vereinbarung über die spätere Zahlung von 2 Millionen an Platini gegeben. Ein Motiv für die Zahlung lege die Anklage nicht vor. Sie beschränke sich darauf anzugeben, dass es darum gegangen sei, zwei Millionen dem Vermögen von Platini zuzuführen. Das Beweisergebnis sei aber ein ganz anderes. Die Aussagen von Platini und Blatter seien, als sie im September 2015 überraschend und getrennt befragt wurden, von Anfang an «im Kern identisch» gewesen. Das Geld sei eine Abgeltung für die frühere Tätigkeit von Platini gewesen, gestützt auf eine mündliche Vereinbarung.

Das Beweisverfahren habe zudem deutlich gezeigt, so Erni, dass es sich bei «der Vereinbarung nicht um ein nachträgliches Konstrukt» handelte. Auch mehrere Zeugen und Notizen aus dem Jahr 1998 belegten das.

Die Bundesanwaltschaft sei nicht in der Lage, einen einzigen Beweis dafür vorzulegen, dass es die Vereinbarung nie gegeben habe. «Der Anklagevorwurf ist eine blosse, nicht bewiesene Behauptung», sagte Erni. «Es mag die persönliche Auffassung des Staatsanwalts sein, aber darauf kommt es im Strafverfahren aber nicht, sondern auf Beweise. Mutmassungen und Spekulationen reichen hier nicht.»

Haltloser Vorwurf der Anklage, einheitliche Aussgen der Beschuldigten

«Was die Herrn Blatter und Platini ausgesagt haben, ist absolut plausibel. Es deckt sich mit den Aussagen aus damaliger Zeit.» Platini habe, als er ab 1998 Berater von Blatter wurde, gesagt, er sei eine Million wert, er wolle eine Million. Es gehe klar aus dem Beweisverfahren hervor, dass ein Lohn von einer Millionen vereinbart worden sei. Aber ein Teil sei auf später verschoben worden, weil die Fifa damals nicht genügend Geld hatte. So seien zunächst nur 300'000 Franken pro Jahr gezahlt worden.

«Selbstverständlich ging mein Mandant immer davon aus, dass eine mündliche Vereinbarung ebenso gültig ist wie eine schriftliche. Das sah Platini auch so», so Erni. Der Franzose habe Blatter vertraut und sich auf dessen Wort verlassen.

«Vor allem Widersprüchliches» zum Anfangsverdacht

Erni äusserte sich schon in seiner Einleitung auch «zum Anfangsverdacht und Verwertbarkeit gewisser Unterlagen». Dazu habe man in der Verhandlung «vor allem Widersprüchliches» gehört. Der heutige Bundesstrafrichter und ehemalige Staatsanwalt Olivier Thormann gebe an, der damalige Fifa-Finanzchef Markus Kattner habe ihm im Mai 2015 nicht nur Unterlagen gegeben, sondern die Zahlung von 2 Millionen «spezifisch angesprochen». Im Widerspruch dazu habe Kattner diese Aussage «kategorisch zurückgewiesen.» Auch habe Kattner gesagt, alle von der Bundesanwaltschaft beschlagnahmten Unterlagen seien gesiegelt gewesen. So bleibe die Frage offen, ob diese Unterlagen, die zentral zur Edition von UBS-Bankdaten und damit zur Eröffnung des Verfahrens gegen Blatter führten, überhaupt verwertet werden durften.

Warum nennt die Bundesanwaltschaft kein Motiv?

Erni äusserte sich zum Umstand, dass die Bundesanwaltschaft in der Anklage kein Motiv für die angebliche nicht geschuldete Millionenzahlung vorbringt: «Warum um Himmels Willen soll denn Herr Blatter einfach so damit einverstanden gewesen sein, dass die Fifa Herrn Platini zwei Millionen zahlte?» Die Antwort sei einfach: «Es ging einzig und allein um die Begleichung einer offenen Schuld. »

«Blosse Stimmungsmache» von Staatsanwalt Hildbrand

Weil aber das angebliche Motiv kein Thema in der Anklageschrift sei, sei dieses Thema getreu dem Anklageprinzip vom Tisch. Es sei daher «ein Taschenspielertrick von Hildbrand» gewesen, dies in der Hauptverhandlung trotzdem anzusprechen, «offensichtlich im Bemühen, das Gericht zu beeinflussen.» Hildbrand habe angetönt, das Motiv könne darin liegen, dass dass Blatter Platini dafür entschädigte, 2011 nicht gegen Blatter als Fifa-Präsident anzutreten. Das lasse sich klar widerlegen.

Kurzum: Erni sagte wiederholt, es habe sich beim Vertrag über die 2 Millionen nicht um ein nachträgliches Konstrukt gehandelt, und auch die zunächst aufgeschobene Zahlung seien eine Vereinbarung unter Gentlemen gewesen, die sich vertraut hätten.

Erni warf Hildbrand bei anderer Gelegenheit «blosse Stimmungsmache» vor, als er sich über die Rechenkünste von Platini mockiert habe. Er brachte Sprachbilder wie: «Auf dem Spielfeld hätte das mindestens eine weitere gelbe Karte zur Folge, und wir wissen alles, was die Folge von zwei gelben Karten ist.»

Schwierige Aufgabe für Erni, der auch Anwalt von Lauber ist

Ernis Aufgabe an diesem Strafverfahren ist verzwickt, weil er gleichzeitig auch Anwalt von Michael Lauber ist, dem ehemaligen Bundesanwalt. Dieser sieht sich, zusammen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino, seinerseits einem Strafverfahren ausgesetzt, und zwar wegen der nicht protokollierten Treffen in der «Schweizerhof»-Affäre. Die Frage dort ist: Was kungelten die Lauber und Infantino bei ihren Geheimtreffen? Ging es auch um die Anklage gegen Blatter und Platini? Die Fifa betont immer wieder, es gebe keinerlei Verbindung zwischen den beiden Fällen. Dumm nur, dass mit dem heutigen Bundesstrafrichter Olivier Thormann die personifizierte Verbindung als Zeuge vor Gericht erscheinen musste. Als Staatsanwalt des Bundes hatte Thormann 2015 das Strafverfahren gegen Blatter eröffnet, und er hatte auch an einem der ominösen Treffen mit Infantino teilgenommen. Thormanns Nähe zum damaligen Fifa-Rechtschef Marco Villiger war zudem unüblich gross. Beide sind jetzt, wie Lauber und Infantino, in dieser unglaublichen Justiz-Affäre auch Beschuldigte im Schweizerhof-Verfahren, das von zwei Sonderermittlern des Bundes geführt wird.

Kurzum, der erfahrene Strafverteidiger Erni konnte in gewisser Hinsicht nicht Vollgas geben in den letzten Tagen, weil er eben auch einen Mandanten im anderem Verfahren vertritt. Den angriffigen Part übernahm daher offensichtlich Dominic Nellen, der Berner Strafverteidiger von Platini. So war es auch Platini, der Strafanzeige gegen Thormann wegen falscher Zeugenaussage einreichte. Denn die Aussagen des heutigen Bundesstrafrichters waren von einem nachfolgenden Zeugen dementiert worden. Es ging um die Frage, wie Thormann seinerzeit auf den Anfangsverdacht gegen Blatter gekommen war.

Thormann hatte vor Gericht angegeben, der damalige Fifa-Finanzchef Markus Kattner habe ihn 2015 auf die 2 Millionen-Zahlung hingewiesen. Das Gericht unter Präsidentin Contu bot danach Kattner postwendend als Zeugen auf. Dieser bestätigte Thormanns Aussagen nicht. Kattner wird von allen beteiligten Parteien Glaubwürdigkeit attestiert. So ist weiterhin strittig, wer die Bundesanwaltschaft auf die 2 Millionen hinwies und ob das Verfahren korrekt eingeleitet wurde. Die Frage, die über allem schwebt: Steckt also doch Infantino hinter der Verfahrenseröffnung, die ihm 2016 den Weg zum Fifa-Thron ebnete? Infantino dementiert. Er wird die Entwicklung in Bellinzona aus der Ferne, aus Katar, verfolgen, wo die Fussball-WM vorbereitet wird.

Fest steht: Platini, der 2015 auf dem Weg war, Fifa-Präsident zu werden, glaubt, Opfer eines Komplotts geworden zu sein. Er reichte in Paris im letzten November Strafanzeige wegen Justizbeeinflussung gegen Infantino ein. Die umstrittene Zeugenaussage von Richter Thormann könnte diesem Verfahren weiteren Schub verleihen.

