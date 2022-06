Fifa-Prozess um Blatter und Platini in der Schlussphase

Fifa-Affäre Macht, Millionen und Männerfeindschaften in der Fifa-Affäre – ein vorläufiges Sittenbild um Blatter, Platini, Infantino und Co Der Betrugsprozess in Bellinzona geht in die letzten Runden. Wie auch das Urteil am 8. Juli ausfällt – abgeschlossen ist der Fall noch lange nicht. Henry Habegger Jetzt kommentieren 20.06.2022, 13.25 Uhr

Joseph Blatter (rechts) mit seinem Anwalt Lorenz Erni in der ersten Prozesswoche vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Die Hauptverhandlung gegen die ehemaligen Fifa-Funktionäre Joseph Blatter und Michel Platini vor Bundesstrafgericht in Bellinzona geht in die dritte Woche und dem Ende zu. Zwei Millionen Franken soll der erste dem zweiten im Jahr 2011 zugehalten haben. Von Betrug spricht die Anklage. Ein Motiv kann sie nicht vorlegen. Es ist ein Prozess voller Rätsel, Emotionen, alten und neuen Rechnungen, die beglichen werden, oder auch nicht. Ein vorläufiges Sittenbild.

Das Gericht

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts in Dreierbesetzung unter Joséphine Contu Albrizio erhielt in diesen Tagen einen Einblick in die Fifa-Welt, die sich mehr um Macht und Millionen zu drehen scheint als um Fussball und die ihre eigenen Gesetze hatte und hat. Die anstehende WM in Katar lässt freundlich grüssen. Das Gericht hat in diesen beiden ersten Prozesswochen Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit bewiesen, es hat richtige Fragen gestellt und wichtige Zeugen aufgeboten. Einige dieser Zeugen legten nicht bekannte Sachverhalte offen, andere illustrierten eindrücklich Eigenheiten dieser Szene: Die früheren Fifa- und Uefa-Würdenträger Angel Villar und Antonio Matarrese deckten das erstaunliche Spektrum zwischen übertriebener Geschwätzigkeit und übertriebenem Schweigen eindrücklich ab.

Das Gericht hatte auch den Mut, einen Kollegen als Zeugen vorzuladen und Widersprüche offenzulegen: Olivier Thormann, heute Präsident der Berufungskammer in Bellinzona, war 2015 jener Staatsanwalt, der das Verfahren gegen Blatter eröffnet hatte. Er wurde von einem folgenden Zeugen, den das Gericht als Reaktion auf Thormanns Aussagen, ohne zu zögern, aufbot, dementiert. Jetzt steht offen die Frage im Raum, ob dieses Strafverfahren 2015 korrekt eröffnet wurde. Platinis Anwalt kündigte postwendend Anzeige gegen Thormann wegen Verdacht auf falsche Zeugenaussage und Amtsgeheimnisverletzung, weil sich der Richter nach seinem Zeugenauftritt noch lange mit Medienleuten zur Sache unterhalten hatte.

Die Fifa

Gianni Infantino letzte Woche bei einem Anlass in New York. Peter Foley / EPA / keystone-sda.ch

Er sitzt zwar nicht im Gerichtssaal in Bellinzona (sondern in Katar, wo er die Fussball-WM vorbereitet), ist aber allgegenwärtig in diesem Prozess: Gianni Infantino, Präsident der Fifa. Der Verband tritt mit grossem Aufwand und Eifer als Privatkläger gegen Blatter und Platini auf, er stellt die grösste Juristendelegation im Saal. Die Fifa will die angeblich ertrogenen zwei Millionen zurück. Der sehr angriffige Auftritt der wortführenden Anwältin Catherine Hohl-Chirazi (das Gericht musste sie wiederholt zu Ruhe ermahnen) liess erahnen, wie viel der Fifa an einem Schuldspruch gelegen ist. Es geht für Infantino, bei der Uefa einst Generalsekretär unter Präsident Platini, um sehr viel. Einerseits läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen der ominösen Geheimtreffen mit dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber, in das auch Thormann involviert ist. Sollte Platini in Bellinzona mit einem Freispruch davonkommen, wird es zweifellos ungemütlich für Infantino. Der Franzose glaubt, dass Infantino hinter dem Strafverfahren gegen ihn steckt (was dieser bestreitet), das will er ihm heimzahlen. Gelegenheit gibt es bald: Infantino stellt sich 2023 zur Wiederwahl als Fifa-Präsident.

Die Bundesanwaltschaft

Zum Sittenbild um Macht, Millionen und Männerfeindschaften, das sich in Bellinzona bietet, trägt die Bundesanwaltschaft ihren Teil bei. Da war zunächst der ehemalige Bundesanwalt Lauber, der im Zug seiner ungeklärten Geheimtreffen mit Infantino den Hut nehmen musste. Da ist der heutige Bundesstrafrichter Thormann, der 2015 als Staatsanwalt das Verfahren gegen Blatter eröffnet hatte. Und da ist Thomas Hildbrand, im Mandat tätiger Staatsanwalt des Bundes, wohnhaft in Wien, der in Bellinzona die Anklage vertritt, nachdem er das Verfahren Anfang 2019 übernommen hatte. Der gebürtige Walliser, ein entfernter Verwandter von Blatter, hat eine Rechnung mit diesem offen, wie in seinem am Schluss emotionalen Plädoyer deutlich wurde. In einem früheren Fifa-Verfahren konnte er Blatter noch nichts anhaben. Jetzt erhält er eine zweite und letzte Chance.

Hildbrand war es, der das Verfahren 2020 auf Platini ausdehnte und auch wegen Betrug zu ermitteln begann. Beides passte zweifellos ins Konzept der Fifa und von Infantino. Im Verbund arbeiten Bundesanwaltschaft und Privatkläger darauf hin, vor Bundesstrafgericht zu beweisen, dass das Duo Blatter-Platini mit Arglist und beträchtlicher krimineller Energie einen Betrug beging, als 2011 zwei Millionen Franken aufs UBS-Konto von Platini flossen. Hildbrand verlangt je 20 Monate bedingt für die Beschuldigten.

Die Beschuldigten

Michel Platini (links) in der ersten Prozesswoche mit seinem Anwalt Dominic Nellen. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Ein Vater-Sohn-Verhältnis habe Blatter und den um 20 Jahre jüngeren Platini einst verbunden, erinnern sich Beobachter. 1998 wurde Platini Berater des frischgewählten Fifa-Präsidenten Blatter, der sich und die Fifa mit dem populären Ex-Fussballer dekorierte. Jetzt sitzen die beiden Angeklagten im Gerichtssaal zwei Meter entfernt voneinander, aber sie haben sich nicht mehr viel zu sagen. Vor allem Platini markiert Distanz, er wollte im Tessin auch nicht im gleichen Hotel wohnen wie Blatter. Dieser soll dem Franzosen einst versprochen haben, er könne sein Nachfolger werden, aber es war wie mit der Queen und Prinz Charles. Irgendwann soll Platini gemerkt haben, dass «Sepp» ihn hinhielt. Geht es nach Blatter und Platini, waren die strittigen zwei Millionen eine Schuld aus den Jahren 1998 bis 2002, basierend auf einer mündlichen Abmachung, als die Fifa nicht sehr liquid war. Platini will die Fifa 2010 auf die Schuld aufmerksam gemacht haben, nachdem zwei Funktionäre, mit denen er das Heu nicht auf der gleichen Bühne hatte, mit goldenen Fallschirmen in Millionenhöhe verabschiedet worden waren.

Die Strafverteidiger

Blatter wird von Lorenz Erni vertreten, der als einer der besten Strafverteidiger im Land gilt. Er hatte Banker wie Martin Ebner und Oskar Holenweger vertreten, zuletzt, mit weniger Erfolg, auch den gestürzten Raiffeisenchef Pierin Vincenz. Er ist, was Anlass zu Kritik gibt, auch Anwalt von Ex-Bundesanwalt Lauber. Erni sagte in seinem Plädoyer, Sepp Blatter sei im Lauf der Jahre vom Mandanten zum guten Freund geworden, er könne sich nicht vorstellen, dass dieser nicht die Wahrheit sage.

Platini lässt sich von Dominic Nellen verteidigen, Berner Anwalt und Sohn der ehemaligen SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen, die ebenfalls im Verteidigungsteam mitwirkt. Erni und Nellen tauschen sich am Prozess häufig aus, es herrscht eine Art Aufgabenteilung. Der etwa halb so alte Nellen spielte im Beweisverfahren den angriffigen Part. Erni schlug letzte Woche im Plädoyer dafür ein paar Pflöcke ein. Die Anklage habe weder Beweise dafür vorgelegt, dass es die mündliche Vereinbarung zwischen Blatter und Platini nicht gegeben habe, hatte Erni gesagt. Auch ein Motiv habe Hildbrand in der Anklage nicht präsentiert, und diese mit gutem Grund: Es gebe kein Motiv, weil die zwei Millionen nämlich geschuldet gewesen seien.

Nellen griff in seinem Plädoyer die Bundesanwaltschaft an, die sich das Verfahren unter bis heute unklaren Umständen eröffnet habe und es von Anfang an auf Platini abgesehen habe. Er legte dar, dass es sehr wohl eine mündliche Vereinbarung für den Lohn von einer Million gegeben habe, und die von der Fifa verlangte Rechnung über zwei Millionen habe 2011 alle Gremien durchlaufen. «Für die Straftat gibt es kein Motiv, für das Strafverfahren dagegen schon», fasste Nellen zusammen. Er verlangte wie schon Erni einen Freispruch für seinen Mandanten. Auf eine Genugtuung verzichte Platini, dem es nicht ums Geld gehe. «Seine Genugtuung wird der Freispruch sein», so Nellen.

Ein Ende ist nicht abzusehen

Welches Urteil das Bundesstrafgericht am 8. Juli auch eröffnen wird: Es hat viel von der Glaubwürdigkeit zurückgeholt, die es vor gut zwei Jahren verlor, als es, in anderer Zusammensetzung, das Verfahren um das die deutsche Fussball-WM 2006, genannt Sommermärchen, kläglich verjähren liess. Auch die Bundesanwaltschaft unter dem neuen Chef Stefan Blätter scheint die Bodenhaftung zurückzugewinnen. Es gibt also Grund zur Zuversicht. Aber klar ist auch, dass diese Affäre noch längst nicht beendet ist, eine oder mehrere Seiten werden das Urteil zweifellos weiterziehen.

Nächste Instanz wird die Berufungskammer am gleichen Gericht sein. Und wie um die Abnormität des Falls nochmals zu unterstreichen, wartet dort eine schräge Wendung: Präsident der Kammer ist Thormann – ausgerechnet der umstrittene Richter Thormann. Er wechselte ans Gericht, nachdem er sich mit Lauber verkracht hatte. Dieser hatte ihn sogar angezeigt, aber der heutige Sonderermittler im Fall Schweizerhof stellte das Verfahren damals ein. Nicht ohne Thormann eine zu grosse Nähe zur Fifa zu attestieren. Fortsetzung folgt. Es wird noch einige Runden dauern, bis die Strafjustiz des Bundes die Krise überwunden und ausgeschwitzt hat, die in der «Schweizerhof»-Affäre erst richtig deutlich wurde.

