Wie Platini abgeschossen wurde: Infantino und die Fifa-Intrigen

Fifa-Affäre Ein fataler Tag für Platini und Blatter - warum der 8. Juli in der Fifa-Affäre die matchentscheidende Rolle spielt Es geschah am 8. Juli: Neu aufgetauchte Indizien nähren den Verdacht, dass 2015 eine Intrige diverser Akteure zum Strafverfahren gegen Joseph Blatter (86) und Michel Platini (67) führte. Henry Habegger

Michel Platini Anfang Juni vor Bundesstrafgericht in Bellinzona. Alessandro Crinari / AP / keystone-sda.ch

Es war der 8. Juli 1982, genannt die «Nacht von Sevilla». Michel Platini und die französische Fussballnationalmannschaft schieden im Halbfinale der WM in Spanien nach Penaltyschiessen gegen Deutschland aus. Tiefpunkt des Spiels war das hässliche Foul des deutschen Goalies Toni Schumacher, der den von Platini steil lancierten Patrick Battiston im Strafraum niederstreckte. Battiston blieb bewusstlos liegen, zog sich eine Gehirnerschütterung und einen angebrochenen Halswirbel zu. Schumacher, der an diesem Abend in Sevilla durch weitere Aggressionen auffiel, erhielt nicht einmal eine gelbe Karte.

Genau vierzig Jahre später, am 8. Juli 2022, welch komischer Zufall, soll das Bundesstrafgericht das Urteil im Verfahren gegen die ehemaligen Fifa-Grössen Sepp Blatter und Michel Platini eröffnen. Ihnen wirft die Bundesanwaltschaft (BA) einen Betrug im Umfang von 2 Millionen Franken plus Sozialversicherungsbeiträge vor. 2011 habe Blatter, aus nicht bekannten Gründen, dafür gesorgt, dass Platini 2 Millionen von der Fifa ausbezahlt erhielt. Blatter und Platini dagegen geben an es, das sei eine Nachzahlung aus einem mündlichen Vertrag gewesen, der aus dem Jahr 1998 datierte.

Thormanns Version wird sogleich dementiert

Aber eine bis heute ungeklärte Frage ist: Wie kamen die Ermittler 2015 auf die Zahlung von 2 Millionen? Wer gab ihnen den Tipp?

Olivier Thormann, heute Bundesstrafrichter, hatte das Verfahren damals als Staatsanwalt des Bundes eröffnet. Er sagte im Juni 2022 als Zeuge vor Bundesstrafgericht: Der damalige Fifa-Finanzchef Markus Kattner habe ihn am 27. Mai 2015 auf die Zahlung aufmerksam gemacht. Eine Version, die Kattner, ebenfalls als Zeuge aufgeboten, allerdings umgehend dementierte. Das stimme nicht.

Aufsichtsbehörde: Arnold handelte im Interesse Infantinos

Damit rückt ein weiterer 8. Juli in den Mittelpunkt der Affäre: Der 8. Juli 2015. Das war der Tag, an dem der Oberwalliser Staatsanwalt Rinaldo Arnold beim damaligen Bundesanwalt Michael Lauber und dessen Informationschef André Marty vorstellig wurde. Vom Treffen gibt es kein Protokoll. Arnold gab an, er habe sich für eine Stelle interessiert, die anderen zwei sagten zunächst, es sei um allgemeine Fragen der Strafverfolgung gegangen (mittlerweile, in der Untersuchung der Sonderermittler des Bundes, vertreten offenbar alle drei die Version mit der Stelle).

In ihrer Disziplinaruntersuchung gegen Lauber 2020 kam die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) zum Schluss, die Erklärungen seien unglaubhaft oder zumindest nicht vollständig. Es sei «plausibel», dass Arnold im Sinne seines Jugendfreundes Gianni Infantino, damals Uefa-Generalsekretär, bei Lauber vorstellig wurde. Infantino habe sich nach Blatters Rücktritt am 2. Juni 2015 überlegt, für das Fifa-Präsidium zu kandidieren. Er habe ein Interesse gehabt zu erfahren, ob sich die kurz zuvor von der Bundesanwaltschaft eröffneten Strafverfahren wegen Fifa-Korruption «(auch) gegen Joseph Blatter und/oder Michel Platini, die direkten Konkurrenten von Gianni Infantino um das Fifa-Präsidium, richten», steht im AB-BA-Bericht. Platini war damals Kronfavorit für die Blatter-Nachfolge. Infantino selbst beteuert, er habe nichts mit diesen Vorgängen zu tun gehabt.

Seltsame Vorgänge um die Kiste 0513

Alles deutet indessen darauf hin, dass der 8. Juli 2015 entscheidend war für die Einleitung des Strafverfahrens um die 2 Millionen:

- Am 8. Juli 2015 fand im Büro von Lauber einerseits das ominöse Treffen mit Arnold statt.

- Am 8. Juli 2015 erteilte die Bundesanwaltschaft der Bundeskriminalpolizei (BKP) andererseits auch den Auftrag, zwei Kisten (Nummern 0513 und 0250) mit versiegelten Fifa-Akten «nochmals zu sichten», wie in einem Protokoll steht, von dem CH Media Kenntnis hat. In der Kiste Nummer 0513 befanden sich die Unterlagen zu Zahlungen an Fifa-Exekutivmitglieder, unter ihnen Platini. Kiste 0250 enthielt Dokumente der TV Division der Fifa. Die Kiste 0513 stammte aus Blatters Präsidentenbüro, sie war, wie anderes Material auch, am 27. Mai 2015 bei einer Hausdurchsuchung bei der Fifa beschlagnahmt und versiegelt worden. Die Kiste war bereits am 26. Juni 2015 bei einer Sichtung während 18 Minuten geöffnet, dann aber auf Verlangen der Fifa seltsamerweise wieder versiegelt worden.

- Ebenfalls am 8. Juli 2015 passierte dem Vernehmen nach noch etwas Auffälliges: Bundesanwalt Lauber bot seinen Chefermittler Thormann per Email zu einer Besprechung unter vier Augen auf.

Der Besuch von Arnold scheint also eine Reihe von Schritten ausgelöst zu haben, die zum Strafverfahren gegen Blatter und Platini führten, und in der Konsequenz zur Wahl von Infantino als Fifa-Präsident.

Fifa stellte die Akten «vorbehaltlos zur Verfügung»

Die am 8. Juli angeordnete Entsiegelung und Sichtung der beiden Kisten ging am 15. Juli 2015 in Bern über die Bühne. Federführend war Staatsanwalt Cédric Remund, der den ferienabwesenden Thormann ersetzte. Der Vorgang war aufwendig, er dauerte von 10.15 Uhr bis 15.15 Uhr. Entscheidend ist: Die beiden Kisten 0513 und 0250 wurden danach nicht mehr gesiegelt. Die Akten standen der Bundesanwaltschaft (BA) ab hier für 6 Monate «zur Durchsuchung vorbehaltlos zur Verfügung», wie in einem Dokument steht. Einzige Einschränkung: Wollte die BA die Akten später in der Strafverfolgung verwenden, musste sie eine Verfügung erlassen.

Fest steht, dass die Aufsichtsbehörde das Vorgehen der Bundesanwaltschaft mit den Siegelungen später schwer kritisierte. Es bestünden «ernsthafte und berechtigte Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorgehens sowohl hinsichtlich der Siegelungsthematik wie auch der Aktenführung», so die AB-BA in der Disziplinarverfügung gegen Lauber. Und die Fifa habe «eine faktische Mitherrschaft über das Verfahren erlangt». Die Fifa steuerte das Verfahren also mit.

Nicht Infantino hatte Interesse, Platini zu verhindern

Warum die Fifa plötzlich auf die Siegelung verzichtete, wer das entschied, ist unklar. Im Resultat lieferte die Fifa ihre eigenen Exco-Mitglieder – namentlich Platini – damit ohne Gegenwehr den Strafverfolgungsbehörden aus. Sicher ist, dass nicht nur Infantino ein Interesse hatte, Platini als Blatter-Nachfolger zu verhindern. Auch in der Fifa-Hierarchie waren viele gegen Platini, unter ihnen der abtretende Blatter. Nicht wenige, wie Compliance-Chef Domenico Scala, nach Blatters Rücktrittsankündigung im Juli 2015 faktisch starker Mann der Fifa in Zürich, hatten selbst Ambitionen.

Am 23. Juli 2015 forderte Thormann, zurück aus den Ferien, die UBS auf, ihm alle «aktiven/inaktiven Geschäftsbeziehungen» mit Platini sowie die Kontoauszüge seit Eröffnung bekannt zu geben. Thormann nannte ein bestimmtes UBS-Konto und ein Vorsorgekonto, das auch Platinis Uefa-Zeit stammte. Von der Zahlung von 2 Millionen aber war hier noch keine Rede - was nicht zur Aussage von Thormann 2022 vor Gericht passt, Kattner habe ihn im Mai 2015 auf die Zahlung aufmerksam gemacht.

Gezielt verlangte Thormann von der UBS dagegen Platinis «Depotauszüge per 31. 12.2010, 30.06.2011 und 31.12.2011». Das war also exakt die Periode, in die die Zahlung von zwei Millionen fiel. Woher wusste Thormann das?

Es lief wie nach einem Plan. Die UBS lieferte bereits am 28. Juli 2015 die angefragten Informationen, also auch zur Überweisung der 2 Millionen vom 1. Februar 2011. In einer zweiten Edition bei der UBS am 9. September 2015 bezog sich Thormann erstmals ausdrücklich auf diese Zahlung, und er verlangte alle Unterlagen dazu. In der Begründung hielt er fest, die Zahlung könnte im Zusammenhang mit der Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 vom Dezember 2010 stehen. Davon ist mittlerweile vor Gericht längst keine Rede mehr.

Immer wieder der 8. Juli

Die Sache nahm weiter ihren Lauf. Am 25. September 2015 eröffnete Thormann das Strafverfahren wegen der zwei Millionen. Postwendend sperrte die Fifa sowohl Blatter als auch Platini, obwohl dieser damals noch gar nicht beschuldigt war. Folge: Platini schied im Rennen als Blatter-Nachfolger aus. Am 26. Februar 2016 wurde Infantino, der lachende Dritte, zum Fifa-Präsidenten gewählt.

Der 8. Juli – ein Tag der Intrigen oder der Fehlentscheide?

In Bezug auf den 8. Juli 1982 sagt Joseph Blatter, der damals in seiner Funktion als Fifa-Generalsekretär im Stadion in Sevilla war: Er habe sich «sehr über den Fehlentscheid des Schiedsrichters nach dem Foul von Schumacher geärgert; ich fühlte mit den Franzosen mit.»

Michel Platini verwandelte an diesem 8. Juli 1982 zwei Elfmeter, aber es reichte nicht. Trotzdem spricht er von einer «grossartigen Erinnerung». Er sagt: «Es war ein grosser Augenblick in der Fussballgeschichte, auch wenn wir verloren haben. Es war sehr intensiv, voller Gefühle, voller Emotionen, Freude, Sorge, Hass, Zuversicht, Enttäuschung, alles innerhalb von zwei Stunden. Wenn der Schiedsrichter richtig entschieden hätte, wären wir zweifellos im Final gestanden.».

Platini sagt, im Hinblick auf den 8. Juli 2022: «Ich bin überzeugt, dass sich diesmal, 40 Jahre später, die Gerechtigkeit durchsetzt.»

