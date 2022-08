Mehrfamilienhaus in Oberrieden brennt aus: Hoher Sachschaden

Am Dienstagnachmittag ist in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in Oberrieden ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen.