Ferienverkehr Die Schlange wird immer länger: 13 Kilometer Stau vor dem Gotthard In den Sommerferien gehört es dazu, dass sich die Autos vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden in einer langen Kolonne aneinanderreihen. Am Samstagmorgen kostet der Stau die Reisenden rund zwei Stunden. Mona Martin 23.07.2022, 07.14 Uhr

Jedes Jahr wieder: Alle wollen Richtung Süden. Am Gotthard ist dann der Flaschenhals. Urs Flüeler/Keystone

Der Tourenclub Schweiz (TCS) schreibt in einem Tweet bereits am 6.45 am Samstagmorgen, dass sich der Verkehr auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Strecke von 13 Kilometern staut. Die Autofahrenden müssen sich rund 2 Stunden gedulden, bis sie wieder Fahrt aufnehmen können.

Über die Nacht auf Samstag hatte sich die Situation zunächst ein wenig entspannt. Der Zeitverlust hatte zeitweise nur noch 30 Minuten betragen. Dies hielt aber nicht lange an. Bereits gegen 4.30 Uhr am Samstagmorgen meldete der TCS wieder 1 Stunde und 40 Minuten lange Wartezeiten vor dem Gotthard. Seither stieg diese an.