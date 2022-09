RS-Kolumne: Warum ich mich entschied, Militärdienst zu leisten

Feldpost (Teil 9) Nie war es einfacher, vom Militär wegzukommen – warum ich mich trotzdem für die RS entschieden habe Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der neunten Woche verrät er, ob er den Entscheid, sich nicht zu drücken, bereut. Eliah Brunner 04.09.2022, 15.00 Uhr

Sammelt in einem zweiwöchigen Küchenlogistik-Kurs in Thun neue Erfahrungen: Rekrut und Kolumnist Eliah Brunner. zvg

Die Küchen in der Kaserne Thun sind etwas anders bestückt, als ich es von Brugg gewohnt bin. In der zweiten Woche unseres Küchenlogistik-Kurses habe ich unter Druck Schweinsragout gekocht. Das Schwein stand deutlich mehr unter Druck als ich! Diese Kochtechnik hat den Vorteil, dass sich durch den Druck im Innern die Garzeit halbiert. Man verriegelt die grossen Bratkipper und stellt sie entsprechend ein. Wieder etwas gelernt. Nun gehts zurück nach Brugg, wo ich all die Erfahrungen anwenden kann.

Mit dieser neunten Woche habe ich die Hälfte der Rekrutenschule geschafft — und mit mir tausende andere junge Männer und Frauen. Ich finde, darauf können wir stolz sein. Darauf, dass wir es immer noch durchziehen, trotz aller Mühseligkeiten, den langen Tagen und gereizten Vorgesetzten.

Heutzutage sind alle Männer «freiwillig» in der Armee. Natürlich steht die Wehrpflicht in der Verfassung, aber seien wir ehrlich: Es war nie einfacher, sich vor dem Militär zu drücken. Für den Zivildienst muss man nicht mehr vor einem Gremium seine Gewissensbisse darlegen, ein einziges Kreuzchen im Internet genügt, um den Ersatzdienst leisten zu können. Doppelt untauglich ist praktisch eine Möglichkeit geworden. Wer den Stempel wirklich will, der bekommt ihn.

Für mich hatte die Entscheidung, die Armee zu wählen, überwiegend praktische Gründe: Im Zivildienst hätte ich 1,5 Mal mehr Diensttage leisten müssten. Mit dem Durchdienermodell, das ich gewählt habe, bin ich 300 Tage am Stück im Militär, was «huere lang» ist, dafür bin ich ein für alle Mal fertig. Als angehender Student ist es mühsam, jedes Jahr zu schauen, wie ich die WKs schieben kann, damit ich nichts von der Uni verpasse. Ausserdem verdiene ich Geld und muss fast nichts davon ausgeben — gut für meine Reisepläne, gut für ein Polster im Studium.

Der Entscheid, Rekrut zu werden, hatte aber noch einen anderen Grund: Die Räubergeschichten, die mein Vater und mein Grossvater vom Militär erzählen, fand ich schon als kleiner Bub spannend. Meine Erkenntnis aus diesen Erzählungen war, dass die RS zwar mühsam ist, im Nachhinein aber auch wertvoll. Die Freundschaften, die ein Leben lang halten, die Lektionen, die man lernt.

Auch wenn ich erst die Hälfte der RS hinter mir habe, die erwarteten Freundschaften habe ich bereits zuhauf geschlossen, und die eine oder andere Lektion gelernt. Das ist bestimmt nicht nur in der Küche so, sondern auch als Panzergrenis, Truppenbuchhalter, Infanterist oder Übermittler. Ich wünsche allen eine gute zweite Halbzeit!