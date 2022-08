Feldpost vom Waffenplatz Thun: Eliah lässt es sich gut gehen

Feldpost (Teil 8) «Gekocht wird mit Diesel – das riecht man»: Rekrut Brunner lässt es sich auf dem Waffenplatz Thun gut gehen Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der achten Woche trifft er Kameraden aus anderen Kasernen. Eliah Brunner 29.08.2022, 05.00 Uhr

Eliah Brunner absolviert die Rekrutenschule in einem Stück. Bild: zVg

Diese Woche habe ich jeden Morgen die Berge gesehen. Ich melde mich aus der Kaserne Thun, wo ich zusammen mit einem Kameraden aus meinem Brugger Team den Küchenlogistik-Fachkurs besuche. Der Auftrag dreht sich um drei Buchstaben: MVS. Sie stehen für Mobiles Verpflegungssystem. Wir mussten also eine Küche fürs Feld aufbauen. Ein MVS besteht aus einem Container mit allerlei Material und dem Anhänger, der Küche an sich, bestehend aus drei Kippern, Spülbecken, zwei Kühlschränken und allem, was fürs Kochen wirklich notwendig ist. Gekocht wird mit Diesel, das riecht man.

Am zweiten Tag gab’s Theorie zur Hygiene in der Küche, dann begannen wir mit der Mise en Place fürs Zmittag vom Mittwoch. Der Klassenlehrer zeigte, wie der Fenchel, die Zwiebeln und die Champignons geschnitten werden müssen. Ich bereitete schliesslich die Polenta zu – und um unseren Fachlehrer zu zitieren: «Das ist keine Übung, das ist scharfer Einsatz!» Das Essen wurde anschliessend abgefüllt und an die Rekruten der Panzerschule geliefert.

Neid auf eine Stunde mehr Schlaf

Es ist interessant, von den Kursteilnehmern aus anderen Kasernen zu hören, wie ihr Alltag abläuft. Einer kann jeden Tag eine Stunde länger schlafen als ich — da wurde ich doch kurz neidisch. Dafür kann er nie am Freitag nach Hause, immer samstags. In Brugg haben wir jede zweite Woche Freitagsabtreten. Jeder Waffenplatz hat seine Vor- und Nachteile.

Der Waffenplatz Thun ist wesentlich grösser als der in Brugg. Alle 15 Minuten fährt ein Panzer an der Theoriehalle vorbei. Diese monströsen Gefährte sehe ich sonst nie. Es stehen auch unzählige Panzermodelle ausgestellt auf dem Platz, nicht nur von der Schweizer Armee, auch russische und amerikanische Panzer sind zu sehen. In Thun werden neben den einheimischen Rekruten auch ausländische Militäreinheiten an den Panzersimulatoren ausgebildet — als Dank gibt’s ab und zu einen Panzer der jeweiligen Streitkraft.

Schön und gleichzeitig etwas irritierend war es, sich ein paar Tage bekochen zu lassen. Mal auf der «falschen» Seite der Fassstrasse zu stehen, war aber ganz angenehm.