RS-Kolumne: Ukraine-Krieg, Sturmgewehr – und Fussball

Feldpost (Teil 7) Ukraine-Krieg, Sturmgewehr – und Fussball: Rekrut Brunner wird mit dem Ernstfall konfrontiert Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der siebten Woche wurde der Schulkommandant grundsätzlich. Eliah Brunner 22.08.2022, 05.00 Uhr

Eliah Brunner hatte vor der RS noch nie eine richtige Waffe in der Hand. Bild: zvg

Ein Drittel der RS liegt hinter mir, die sechswöchige Grundausbildung ist abgeschlossen: Umgang mit der persönlichen Waffe, Grundkenntnisse der ersten Hilfe und Umgang mit der Ausrüstung. Zu Beginn der siebten Woche wurde unser Schulkommandant grundsätzlich. «Mit der russischen Invasion in der Ukraine haben wir einen historischen Bruch erlebt: Der Krieg ist in Europa zurückgekehrt», sagte er.

Bislang wurde dieser Bruch in der RS kaum thematisiert. Jetzt sagte der Schulkommandant, der Krieg in der Ukraine betreffe nicht nur die Menschen im Kriegsgebiet und die Flüchtlingshelfer, sondern auch die Schweizer Armee. «Wir in der Genieschule 73 bilden Rekruten und Kader aus, damit sie am Ende ihrer Ausbildung einsatzbereit sind: körperlich, geistig und mit den nötigen Fertigkeiten ausgerüstet, um unser Land im im Bedarfsfall zu schützen.»

Die Ausbildung wird nun konkreter. Die Rammpontoniere lernen, wie sie die Pfeiler in den Flussboden rammen, unsere Sappeure üben das Brückenbauen und die Übermittler versuchen sich im Kommunikationsaufbau. Die Ausnahme bilden einmal mehr die Truppenköche und Küchenlogistiksoldaten: Wir arbeiten normal weiter.

Das Küchenteam übt am Sturmgewehr

Zudem gab’s diese Woche wieder mal einige Lektionen Grünausbildung. Obwohl wir dafür den Grossteil unserer Nachmittagspausen opfern mussten, freuten wir uns über die Abwechslung. Mit unseren Wachtmeistern haben wir uns ans Sturmgewehr 90 gewagt: Laden, entladen, Magazinwechsel, unverzügliche und zusätzliche Störung, verschiedene Schiesspositionen und die sichere Schussabgabe.

Das ist nicht schwierig, aber ungewohnt für jemanden wie mich, der vor der RS noch nie eine echte Waffe gehalten hat. Nach sieben Wochen RS hat ziemlich jeder auf dem Waffenplatz Brugg mindestens einmal geschossen, aber raten Sie, wer das noch nicht geschafft hat? Die Küche! Ich bin kein Waffenfan, freue mich aber trotzdem sehr darauf.

Und dann haben wir noch Fussball gespielt. Ich erwartete, dass meine Ausdauer ganz in Ordnung sei, weil ich in der Küche den ganzen Tag herumrenne. Irrtum! Es hat riesig Spass gemacht, aber nach einer Stunde hatte mein Gesicht gefühlte 45 Grad Celsius. Wieder bei Atem, einigten wir uns auf eine Stunde gemeinsamen Sport pro Woche – dafür opfern wir auch gerne unsere Pause!