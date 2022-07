Feldpost-Kolumne: Die dritte Woche ist Geschichte

Feldpost (Teil 3) Geburtstags-Liegestützen und Lachanfälle Eliah Brunner, 19, hat eben die Kantonsschule abgeschlossen, nun beginnt für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. Die dritte Woche bringt wichtige Erkenntnisse zutage. Eliah Brunner 25.07.2022, 05.00 Uhr

Lektion gelernt: «Hörnli mit Ghacktem» gelingt auch in der Detachementsküche. EB

Wussten Sie, dass man auch in der Rekrutenschule Geburtstag feiert? Mein Kamerad, Rekrut S., wurde am Freitag 19 Jahre alt – alles Gute! Unsere Wachtmeister liessen uns zu seinen Ehren 19 Liegestützen machen, begleitet von abwechslungsweisem Rufen der Wachtmeister («Alles») und uns Rekruten («Gueti!»). Selbstverständlich bedankten wir uns, wie es in der Armee üblich ist: «3, 2, 1, merci!»

Am selben Nachmittag, wir hatten gerade Pause vom Putzen, spielten wir Ping-Pong. Tönt nicht schlecht, oder? Nun ja, wahrscheinlich stellen Sie sich gerade Jungs in grün vor, die Bälle über den Tisch schlagen. Schön wärs. Denn beim militärischen Ping-Pong sind es zwei Wachtmeister, die weit voneinander entfernt auf dem Waffenplatz stehen und ihre Rekruten hin und her jagen («Chuchiteam, daher!»). Wie in einer früheren Kolumne erwähnt, «ins Daher wird gseckled».

Hier ein Tipp für angehende Rekruten: Hosentaschen zuknöpfen! Sonst fliegen einem Kugelschreiber und Militärschoggi um die Ohren.

Detachementsküche: Kochen im Open-Air-Style

Diese Woche besuchte uns ein Fachlehrer aus dem Verpflegungszentrum Thun. Neben viel Theorie durften wir die Detachementsküche ausprobieren. Weil den Truppen der Armee nicht immer eine normale Kasernenküche zur Verfügung steht, gibt es Alternativen. Die Detachementsküche besteht aus den nötigsten Teilen der Küche: Zwei Plätze zum Kochen, Pfannen, Brennpaste, Gefässe für den Abwasch und dergleichen. Die Detachementsküche ist so ausgelegt, dass man auf jedem Gelände kochen kann. In unserem Fall war die exotische Kochkulisse zwar nur der Hinterhof, aber die Hörnli mit Ghacktem waren trotzdem fein!

Als ich im Ausgang Ende Woche mit meinen Kameraden angestossen habe, hielten wir fest, dass wir alle ab und zu im Loch sitzen und einfach nur nach Hause wollen, wir aber trotzdem mehr lachen müssen als in unseren zivilen Leben. Egal wie schlecht wir uns fühlen, diese Momente kann uns niemand nehmen.

Man könnte auch sagen: Die mitternächtlichen Lachanfälle in der Dusche machen die ersten Wochen erträglich.