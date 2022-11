RS-Kolumne Feldpost: Soldat Brunner meldet sich ab!

Feldpost (Teil 18) RS geschafft! Soldat Brunner meldet sich ab Eliah Brunner, 19, schloss im Frühsommer die Kantonsschule ab. Nun hat er die 18. und letzte Woche seiner Durchdiener-Rekrutenschule in Brugg überstanden. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über den Abschied. Eliah Brunner 07.11.2022, 08.12 Uhr

Jetzt ist es vollbracht: Soldat Brunner (r.) und ein Kamerad nach dem Abtreten. zVg

Da sind wir nun, am Ende der Rekrutenschule! Wir haben es geschafft und können stolz auf uns sein. Nur noch eine Minderheit absolviert heute die RS, aber ich bin froh, es getan zu haben. Zugegeben, es hat mich oft richtig angegurkt. Aber ohne diese 18 Wochen hätte ich wunderbare Freundschaften verpasst. Ich hätte die lustigen Geschichten nie erlebt, die ich meinen Kindern einmal erzählen werde. Ja, das tönt jetzt vielleicht übertrieben und klischeehaft, aber ich habe wirklich so viele lustige Anekdoten gesammelt, die ich niemals vergessen werde.

Die letzte Woche war turbulent. Einen Tag lang schiessen, ein letztes Mal die Feldpost unterstützen, Küche und Bunker putzen und abgeben. Am Donnerstag war die Küche bereits blitzblank geputzt, und da wir mehr als gut im Budget lagen, leisteten wir uns den Luxus, zum Zmittag und zum Znacht Foodtrucks zu mieten. Dann der letzte Tag: Wir gingen zurück in die Nähe unserer Kaserne, und nach stundenlangem Warten standen wir ein letztes Mal zugweise in Viererkolonnen, wurden ein letztes Mal ins Achtung gestellt und anschliessend aus dem Dienst entlassen. Dann wurde gestrahlt, umarmt und Tschüss gesagt.

Was habe ich gelernt? Durchbeissen, auch wenn ich müde und unmotiviert bin. Dinge schätzen, die ich vor dem Militär als selbstverständlich gesehen habe, wie Privatsphäre und genug Schlaf. Noch nie habe ich mich so gefreut, meine Eltern und Geschwister zu sehen, wie an den RS-Wochenenden. Ausserdem habe ich gelernt zu arbeiten. Nach 13 Jahren Schule wusste ich viel, aber wirklich zu arbeiten, das wurde mir in der Kasernenküche beigebracht. Ich habe viele Freundschaften geschlossen, von denen - da bin ich sicher - einige ein Leben lang halten werden.

Nun ist diese RS vorbei, nicht aber meine Militärzeit, da ich als Durchdiener bis Ende April meine Diensttage leiste. Trotzdem muss ich mich jetzt von den meisten Kameraden und Vorgesetzten verabschieden. Es gilt, danke zu sagen!

Ich bedanke mich bei meinen Küchengenossen, Kameraden und Vorgesetzten, für tolle 18 Wochen. Und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse und die unzähligen lieben Mails, die ich Woche für Woche lesen durfte.

Als die Idee für diese Kolumne entstand, wusste ich nicht, ob sich überhaupt jemand für meine Erlebnisse interessiert und die Texte liest. Von der ersten Woche an habe ich Rückmeldungen aus meinem Umfeld bekommen, Mails von wildfremden Menschen, die meine Texte gut finden und sogar einige Frässpäckli von Lesern. Vielen Dank, dass Sie an diesem Abschnitt meines Lebens teilgenommen haben.

Meine Damen und Herren, das war es von meiner Seite. Soldat Brunner meldet sich ab!

Unten finden Sie alle Kolumnen von Eliah Brunner zum Nachlesen. Auch die Redaktion bedankt sich bei unserem Kolumnisten!