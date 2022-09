"Feldpost": Unser Kolumnist wird mit Säbel zum Soldat geschlagen

Mit dem Säbel befördert: Mein Name ist Brunner, Soldat Brunner!

Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der zwölften Woche wurde