Rekrutenschule: So erlebte ich meine erste RS-Woche - Kolumne

Feldpost (Teil 1) «Kä Luscht» und viel zu wenig Schlaf – aber mit Kameradschaft geht alles: So erlebte ich meine erste Woche in der RS Eliah Brunner, 19, hat eben die Kantonsschule abgeschlossen, nun beginnt für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. Eliah Brunner 10.07.2022, 17.21 Uhr

Ungewohntes Tenü: Eliah Brunner war bis vor kurzem Kanti-Schüler und nebenbei freier Journalist und Podcaster. EB

«Achtung!» – «Mutz am Bode, Maa am Bode!» – «Is Daher wird gseckled!» Solche Befehle gehören seit letztem Montag zum Alltag von 8000 jungen Männern und sehr wenigen Frauen. Die Sommer-RS ist gestartet, und mit ihr auch ich. Eben habe ich mein Maturzeugnis abgeholt, und schon bin ich Truppenkoch in der Genieschule 73 in Brugg.

Für jeden Rekruten begann ein neuer Lebensabschnitt. Oder ist es übertrieben, das zu sagen? Ich jedenfalls bin nervös, wenn eine Phase zu Ende geht und eine neue beginnt. Bisher kannte ich nur das zivile Leben. Die erste Woche meines militärischen Lebens war interessant, aber schwierig. Alle Gewohnheiten wurden auf den Kopf gestellt: Man muss Befehle befolgen, und so etwas wie Privatsphäre findet man nur noch in der WC-Kabine. Vorgeschrieben wird sogar, wie viel Schlaf man bekommt. Na sowas.

Zwangsweise muss ich meine Bedürfnisse allesamt hintanstellen. Das ist hart, unangenehm und ermüdend. Und dann dieser Schlafmangel! Nach nur drei Stunden Schlaf nach einem 20-Stunden-Arbeitstag wieder aufzustehen – da sehnt man sich schon mal nach der Kanti-Zeit.

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Aber, und das ist der entscheidende Punkt: Meinen Kameraden geht es gleich! Angefangen hat das schon vor der RS, als ich mit drei Freunden aus der Kanti-Klasse geredet habe. Vier Schicksalsgenossen. Heute geht ja nur noch eine Minderheit ins Militär...

Intensiver ist das Teilen des Leidens in der Kaserne. Meine sieben Zimmergenossen sind genauso müde wie ich, alle haben «kä Luscht», mit dem GT (Grundtrageeinheit), dem Karusa (kurz für Kampfrucksack) und dem Sturmgewehr 90 über den Waffenplatz zu rennen.

Habe ich in der ersten Woche schon etwas gelernt? Vielleicht das: Es kommt immer auf die Menschen an. Als ich mit meinem Küchenteam am Freitag zum ersten Mal in der Küche stand, war es fünf Uhr morgens. Zu Bett gingen wir um halb zwei nachts. Als wir um Mitternacht die Bratkipper und Abflüsse reinigten, hatte jeder die Nase voll. Aber wir machten weiter, ich motivierte meine Kameraden, sie pushten mich, wir halfen einander, wo wir nur konnten. Fünf Tage zusammen durch dick und dünn zu gehen – das ist noch nicht viel, aber ein eingeschweisstes Team sind wir schon jetzt.