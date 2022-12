Feiern Selfies, Briefe und Ovationen: Die erste Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wird im Jura wie ein Popstar empfangen Der Zufall wollte es, dass am 7. Dezember eine Jurassierin und ein Berner in den Bundesrat gewählt wurden. Der Jura feierte Elisabeth Baume-Schneider in Delsberg, Bern Albert Rösti in Kandersteg. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 15.12.2022, 20.00 Uhr

Die erste jurassische Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (Mitte) singt die Kantonshymne «La Rauracienne». Keystone

Mit Ulrich Ochsenbein war der mächtige Kanton Bern schon in der ersten Regierung der modernen Schweiz vertreten – von 1848 bis 1854. Am Donnerstag würdigte Bern mit Albert Rösti bereits sein 15. Mitglied des Bundesrats.

Nicht mehr zum Kanton Bern gehört der Berner Jura. 1815 war er am Wiener Kongress Bern zugeteilt worden, doch 1978 wurde er eigenständig – als Republik und Kanton Jura. Der jüngste Kanton der Schweiz feierte gestern so seine erste Bundesrätin der Geschichte.

Der Spezialzug mit Elisabeth Baume-Schneider und 130 Gästen trifft um 14 Uhr in Delsberg ein, der jurassischen Hauptstadt. Es ist drei Grad über null, über 2000 Personen warten, dick eingemummt, aber alle mit glücklichen Gesichtsausdrücken. «Elisabeth, Elisabeth», schallt es durch den Bahnhof. Die Menschen bereiten ihrer ersten Bundesrätin einen frenetischen Empfang.

Ein ganz besonderes Brot für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Keystone Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zusammen mit Simonetta Sommaruga. Keystone

Wie ein Popstar schreitet sie durch die Avenue de la Gare. Die Menschen stehen dicht gedrängt am Strassenrand, auf Balkonen und an Fenstern. Kinder schwenken weiss-rote Jura-Fahnen und rot-weisse Schweizer Flaggen.

Jugendliche ergattern sich ein Autogramm auf der Jura-Flagge

Jugendliche drängeln sich durch die Menschmassen, um ein Selfie mit der jurassischen Bundesrätin zu ergattern – oder ein Autogramm auf der Jura-Fahne. Erwachsene küssen und umarmen Baume-Schneider. Und ein kleiner Junge drückt ihr einen Brief in die Hände. Sie wirft einen kurzen Blick darauf und übergibt ihn dann dem Weibel.

Elisabeth Baume-Schneider in Delsberg, wo sie auch einen Brief eines kleinen Jungen erhält. Othmar von Matt

Er habe schon eine Rede zum Kantonswechsel von Moutier gehalten, sagt Damien Chappuis, Stadtpräsident von Delsberg. «Aber heute realisiere ich mehr denn je, dass die Politik bei den Menschen genauso grosse Glücksgefühle auslösen kann wie der Sport – etwa mit dem HC Ajoie.» Er bezeichnet Baume-Schneider als «Inkarnation des modernen Jura», eines Kantons, der die Ärmel hochkremple.

«Wir sind hier, um unsere Königin Elisabeth zu feiern», ruft der jurassische Regierungspräsident David Eray der Menge entgegen – sie antwortet mit Jubel. «Wir werden das Bild nie vergessen, wie sich Elisabeth vor dem Bundeshaus eine jurassische Fahne schnappte und ‹La Rauracienne› anstimmte.»

Nach seiner Rede tut die Union Instrumentale Delémont – die Blasmusik von Delsberg – genau das: Sie stimmt die jurassische Kantonshymne an. Es folgen Reden vom Nationalratspräsidenten Martin Candinas und von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. «Ich habe noch nie in meiner Karriere als Politikerin so viele Menschen gesehen», sagt Sommaruga, «die wegen einer Wahl emotional derart überwältigt waren.»

Minutenlange Ovationen

Von Delsberg geht es nach Les Breuleux, dem Dorf auf 1038 Metern überm Meer mit 1500 Einwohnern, in dem Baume-Schneider lebt. In Glovelier muss die Festgemeinschaft den Zug wechseln, weil nun Schmalspur gilt. Der Zug ist mit einer ganz schlichten Botschaft beschriftet: «Bravo, Elisabeth!»

In der Pfarrkirche Saint-Joseph von Les Breuleux wird die neue Bundesrätin mit einer minutenlangen Ovation empfangen. In ihrer Rede spricht sie von Toleranz, Solidarität, Respekt und menschlicher Unterstützung – und meint damit ganz explizit auch Migranten. Ab dem 1. Januar ist Baume-Schneider die neue Justizministerin des Landes. Ihre Rede schliesst sie, wie alle Redenden zuvor, mit «Vive Le Jura, Vive La Suisse». Diesmal erhält sie eine stehende Ovation.

Wieder wird «La Rauracienne» angestimmt.«Vereinigt euch, Söhne Raurakiens, und reicht einander die Hände», singen die Menschen in der Kirche – und halten sich gegenseitig die Hände in die Höhe. Stolz und Freude über die Wahl der ersten jurassischen Bundesrätin sind unübersehbar. «So etwas werden wir nicht mehr erleben», sagen ältere Jurassier nach dem Gottesdienst zueinander.

Der Zufall habe es gewollt, dass am 7. Dezember gleichzeitig eine Jurassierin und ein Berner in den Bundesrat gewählt worden seien, hatte Nationalratspräsident Candinas betont. Also jener beiden Kantone, die lange im Clinch miteinander lagen. Inzwischen ist das nicht mehr so. Das zeigt sich auch darin, sagte Simonetta Sommaruga, dass auf sie als Bernerin eine Jurassierin im Amt folge.

