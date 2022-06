Selfie am Steuerrad: Xherdan Shaqiri sorgt für Roadcross-Kritik

Fehlverhalten Wiederholungstäter Xherdan Shaqiri: Der Fussballnati-Star postet erneut ein Auto-Selfie am Steuerrad – trotz Unfallgefahr Der Sportler scheint aus einem früheren Fauxpas wenig gelernt zu haben. Die Stiftung Road Cross, die sich für Verkehrssicherheit einsetzt, findet deutliche Worte. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Hand ist am Steuer, wie in der Brillen-Reflexion zu erkennen ist. Die andere wohl am Handy. Instagram

So macht Autofahren Spass: Die Sonne scheint durchs Panoramadach und die Strasse bietet freie Fahrt. Wieso also nicht noch ein Selfie von diesem Glücksmoment mit der Fangemeinschaft teilen? Das dürfte sich der Schweizer Fussballstar Xherdan Shaqiri gedacht haben, als er diese Woche ein Bild von sich auf die Social-Media-Plattform Instagram stellte. Mit nur einem Arm am Steuerrad, wie die Reflexion in seiner Sonnenbrille zeigt.