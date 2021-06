Wie viel Grün darf’s sein? Gössis Rücktritt löst Fragen aus

FDP in der Krise Wie viel Grün darf’s sein? Gössis Rücktritt löst Fragen in der FDP aus Petra Gössi ist weg. In der FDP-Fraktion stellt man sich jetzt inhaltliche und führungsmässige Fragen. Die grüne Wende ist das eine, der Auftritt das andere. Lucien Fluri 15.06.2021, 05.00 Uhr

Petra Gössi.

Wie weiter? Das ist die Frage, die die FDP jetzt umtreibt. Schon bevor Parteipräsidentin Petra Gössi von Bord ging, schien die Partei auf einem Schlingerkurs. Weder beim Rahmenabkommen noch beim CO2-Gesetz machte die FDP einen geeinten Eindruck. Was muss sich ändern? Braucht es eine Kurskorrektur? Und ist die grüne Wende der FDP nach dem Nein zum CO2-Gesetz gescheitert? Ein Streifzug durchs Bundeshaus.

An einem kleinen Arbeitspult in der Wandelhalle sitzt Jacqueline de ­Quattro. Die FDP-Nationalrätin schreibt gerade eine persönliche Karte, die sie Petra Gössi aufs Pult legen will. De Quattro, die selbst 13 Jahre lang als Waadtländer Regierungsrätin die Umweltpolitik ihres Kantons prägte, bedauert den Rücktritt. Sie sagt:

Jacqueline de Quattro (FDP/VD)

«Die FDP ist wie ein grosses Schiff. Es ist schwierig, einen Kurswechsel durchzusetzen. Aber Petra Gössi hat dies mit sehr viel Mut versucht.»

De Quattro hat Gössis Umweltkurs immer mitgetragen und sie hält ihn noch immer für richtig. Trotzdem ist sie auch überzeugt: Bevor eine neue Parteispitze gewählt werde, müsse die Partei intern diskutieren, ob sie den bisherigen Kurs weiterführen wolle oder nicht.

Vor den Köpfen die Frage nach dem Inhalt

Mit schnellem Schritt sprintet der St. Galler Marcel Dobler die grosse Treppe in der Eingangshalle des Bundeshauses hinauf. Dobler sagt: Es darf jetzt nicht gleich um die Frage, wer die Partei künftig führen wird. Zuerst müsse eine «interne Auslegeordnung» gemacht werden – und dann aufgrund des Ergebnisses die richtige Person gefunden werden. Für Dobler ist klar, dass die Parteistrukturen stärker auf die Breite der Fraktionsmeinungen Rücksicht nehmen müssen. Und nicht zuletzt sollen Themen in den Vordergrund gerückt werden, in denen die Partei geeint ist.

Eine klare Erwartung an die künftige Spitze hat der Aargauer Nationalrat Matthias Jauslin. Er sagt: Die Partei müsse künftig das Volk besser spüren.

Matthias Jauslin (FDP/AG)

«Wer die Partei führt, muss geerdet sein. Wir sind sehr akademisch aufgestellt. Unser Ton muss auch wieder am Stammtisch verstanden werden.»

Zudem müsse die Meinung der Basis besser zur Parteispitze vordringen. Da nimmt Jauslin auch sich selber und die Kantonalparteien in die Pflicht.

Führung? Wer kann schon liberale Geister zusammenhalten?

Mit Uneinigkeit fiel die FDP in den letzten Monaten auf. Braucht es also mehr Führung, jemanden, der die Partei diszipliniert? Auf dem Raucherbalkon des Bundeshauses winkt Christa Markwalder ab. Die Bernerin sagt:

«Eine liberale Partei lässt sich nicht mit harter Hand führen.»

Markwalder findet aber, dass die Bundeshausfraktion ein einheitlicheres Bild abgeben sollte. Wer mit seiner Meinung intern unterliege, dürfe sich durchaus etwas loyaler gegenüber der Fraktion zeigen, sagt sie.

Keine Selbstläufe, mehr Disziplin

Und so sieht es auch die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher; sie, die sich überhaupt erst von Petra Gössis progressivem Kurs zu einer Nationalratskandidatur für die FDP motivieren liess. «Niemand muss sich verbiegen», sagt sie. Aber wer mit seiner Meinung in der Fraktion nicht durchdringe, müsse ja nicht gleich öffentlich gegen seine Partei mobilisieren. Und:

Susanne Vicenz-Stauffacher (FDP/SG)

«Eine Partei eignet sich nicht für Eigenpirouetten.»

Tatsächlich waren es Einzelpersonen, die in den letzten Monaten bei wichtigen Themen ausscherten und gegen die eigene Partei schossen; etwa der Berner Christian Wasserfallen, der aus seiner Ablehnung des CO2-Gesetzes keinen Hehl machte. Doch Ob Jacqueline de Quattro, Matthias Jauslin oder Susanne Vincenz- Stauffacher: Sie halten am Umwelt-Kurs fest. Es sei primär ein Nein zum Gesetz gewesen, sagt Vincenz-Stauffacher. Dieses habe schliesslich auch einige weniger liberale Elemente beinhaltet, die sich im FDP-Umweltpapier nicht fänden. «Dies ist die Natur eines Kompromisses, den wir im Parlament geschlossen haben.»

«Ich bin nicht die Zukunft der Partei»

Ist das die Einheitsmeinung? Christian Lüscher, der stramm wirtschaftsfreisinnige Genfer Anwalt, winkt angesprochen auf künftige Ausrichtung seiner Partei ab. «Ich bin nicht die Zukunft der Partei», sagt er und verschwindet rasch wieder im Nationalratssaal.

Es gibt sie aber doch, die Stimmen, die die grüne Wende in Frage stellen. Kurt Fluri etwa. Für den Solothurner Nationalrat hat das Nein am Sonntag gezeigt, dass die FDP und das Parlament zu stark dem Druck der Strasse und der Klimajugend nachgegeben haben, aber zu wenig auf das Volk insgesamt geschaut haben. Es gebe in der Schweiz 15 bis 20 Prozent der Leute, die für liberale Elemente ansprechbar seien, sagt Fluri. Seine Partei dürfe diese nicht verprellen.