Kommt nun der Freedom day? Das hat der Bundesrat entschieden

Bundesratsentscheid Nicht das Ende der Pandemie – aber vielleicht bald das Ende der Krise? Die wichtigsten Fragen und Antworten Am Mittwoch hat der Bundesrat neue Lockerungen beschlossen und weitere in Aussicht gestellt. Was gilt ab wann? Die Übersicht in elf Punkten. Maja Briner, Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 02.02.2022, 17.36 Uhr

Der Blick von Bundesrat Alain Berset ist zwar ernst. Dennoch hat er am Mittwoch viel Zuversicht und Optimismus ausgestrahlt. Keystone

Ein guter Tag sei heute, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis einleitend zur Medienkonferenz vom Mittwoch, und weil ihm dieser Satz so leicht über die Lippen ging, sagte er ihn in drei Landessprachen hintereinander. «Dieser Tag markiert den Beginn vom Ende einer langen und schwierigen Krise.»

«Heute ist ein guter Tag» – so beginnt Ignazio Cassis die Medienkonferenz am Mittwoch, 2. Februar. CH Media Video Unit

Der Kern der bundesrätlichen Botschaft stand früh fest. Keine Euphorie, kein Überschwang, aber Hoffnung, mehr noch: Zuversicht. Anlass dazu geben die stagnierenden Zahlen aus den Spitälern, die sich mehr und mehr von den galoppierenden Infektionszahlen entkoppeln. 41'175 Fälle meldete das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch, dennoch müssen auf den Intensivstationen deutlich weniger Covid-Patienten gepflegt werden als noch im Dezember. Das Ende der Krise scheint damit greifbar, auch wenn die Pandemie noch nicht überstanden ist.

Covid-19 hatte zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der vergangenen zwei Jahre eine grosse Dynamik angenommen. Die jetzige hat wohl auch die Landesregierung überrascht, und zwar im positiven Sinn: Die Befürchtungen vom Dezember von einem überlasteten Gesundheitssystem haben sich nicht bewahrheitet. Das erlaube Lockerungsschritte, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Einige davon gelten bereits ab Mittwoch Mitternacht, zu manchen dürfen sich erst noch die Kantone äussern. Sie, auch das steht seit dieser Pressekonferenz fest, rücken wieder stärker in die Verantwortung.

Seit Beginn der Krise galt: Wer Kontakt hatte mit einer infizierten Person, musste in Quarantäne. Hunderttausende waren davon während der letzten zwei Jahren betroffen; am Mittwoch sassen gemäss offiziellen Zahlen über 60'000 Personen in Quarantäne. Nun fällt diese Regel weg. Angesichts der vielen Infektionen und der hohen Dunkelziffer bringe die Massnahme nicht mehr viel in der aktuellen Phase, sagt der Bundesrat. Ab Donnerstag muss deshalb niemand mehr in Quarantäne. Auch Personen, die vom Kanton aktuell Quarantäne angeordnet bekommen haben, dürfen diese verlassen.

Nein. Weiterhin gilt: Wer Symptome hat, soll sich testen lassen - und wer positiv ist, muss sich isolieren. «Die Isolationspflicht ist uns sehr wichtig», sagte Berset. «Das wird auch bleiben.» Eine Aufhebung der Regel steht momentan nicht zur Diskussion: Selbst wenn der Bundesrat Mitte Februar alle anderen Massnahmen aufheben würde, soll die Isolation weiter bestehen, wie es in den Konsultationsunterlagen heisst. Damit könne verhindert werden, dass stark infektiöse Personen andere Menschen anstecken.

Die Wirtschaftsverbände hatten schon länger auf diesen Schritt gedrängt: Die Mitte Dezember verhängte Homeoffice-Pflicht wird aufgehoben; neu gilt wieder eine Homeoffice-Empfehlung. Berset erinnerte daran, dass die Arbeitgebenden weiterhin ihre Mitarbeitenden vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz schützen müssten. In Büros gilt nach wie vor Maskenpflicht, wenn sich mehrere Personen darin aufhalten.

Das ist noch offen. Der Bundesrat schlägt zwei Varianten vor: entweder könnten am 17. Februar alle Massnahmen auf einen Schlag aufgehoben werden - oder es könnte etappenweise gehen. Der Bundesrat will am 16. Februar darüber entscheiden. Zunächst können sich die Kantone dazu äussern.

In einem ersten Schritt würden ab dem 17. Februar die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen, Freizeit- und Kulturbetriebe aufgehoben; in Restaurants gälte aber nach wie vor eine Sitzpflicht. Auch die Einschränkungen bei privaten Treffen und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen im Freien blieben weg. In Discos, Hallenbädern sowie beispielsweise bei Hallensport oder Blasmusik käme die 2G-Regel zum Zug: Nur Geimpfte und Genesene wären erlaubt.

In einem zweiten Schritt würden die Maskenpflicht abgeschafft, ebenso die 2G-Regel und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen in Innenräumen. Ein Datum dafür nannte der Bundesrat nicht.

Diese sieht vor, dass am 17. Februar alle Massnahmen aufgehoben würden, mit Ausnahme der Isolation. Es gäbe also keine 2G-Regel mehr für Restaurants, Kinos, Theater oder Discos. Zudem würden die Einschränkungen für private Treffen sowie die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen aufgehoben. Ein gewisses Fragezeichen setzt der Bundesrat noch bei der Maskenpflicht: Selbst wenn er alle Massnahmen auf einen Schlag aufheben sollte, könnte diese in manchen Bereichen weiter bestehen.

Einen Automatismus gibt es nicht, zudem konsultiert die Regierung zunächst die Kantone. Die Regierung schlägt grundsätzlich aber vor, dass bei «einer klar erkennbaren Abnahme der Fall- und Hospitalisationszahlen» alle Massnahmen auf einen Schlag aufgehoben werden sollen. Sollte der Peak der Omikron-Welle Mitte Februar noch nicht überschritten sein, steht die stufenweise Lockerung im Vordergrund.

Zumindest in der Schweiz wird die Bedeutung des Zertifikats bald deutlich schrumpfen. In europäischen Nachbarländern hingegen läuft die Diskussion zuweilen in eine entgegengesetzte Richtung. Zumindest für Reisen wird es das Zertifikat in näherer Zukunft weiterhin brauchen.

Jein. Von Bundes wegen wären Fasnachten in beiden Varianten zumindest ab dem 17. Februar wieder möglich. Allerdings obliegt es den Kantonen, selbstständig eine Bewilligungspflicht einzuführen. Es ist zumindest denkbar, dass einige Kantone strenger sind als andere.

Derzeit müssen Personen, die weder geimpft noch genesen sind, bei der Einreise einen negativen Test vorweisen. Diese Pflicht will der Bundesrat aufheben.

Das ist noch offen. Bundesrat Alain Berset hat allerdings an der Pressekonferenz durchblicken lassen, dass er nicht ewig auf die Dienste der Wissenschaft zählen will: «Es gibt ein Ende für ein Mandat», sagte er. Der Bundesrat werde schauen, ob und wie er die Science Taskforce in Zukunft brauchen werde. Das aktuelle Mandat hat eine Laufzeit bis 31. Mai diesen Jahres.

