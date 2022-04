Wallisellen: War der entführte Prominente ein Zufallsopfer?

Fall Wallisellen Insiderinformationen: Der entführte Prominente könnte ein Zufallsopfer gewesen sein – Polizei ermittelt Eine schweizweit bekannte Persönlichkeit wurde gekidnappt, später tötete die Polizei den Täter. Weil dieser mit einem Corona-Verschwörungstheoretiker Kontakt hatte, war der Schluss naheliegend: Der Entführer suchte sich sein Opfer gezielt aus. Doch das ist nicht sicher, wie CH-Media-Recherchen zeigen. Patrik Müller Jetzt kommentieren 09.04.2022, 18.00 Uhr

Entführungen sind in der Schweiz äusserst selten. Darum warf die Meldung der Kantonspolizei Zürich grosse Wellen: Am Donnerstagabend, 31. März, hatte ein Mann im Kanton Zürich eine Person gekidnappt und diese mit Schusswaffen bedroht. Noch in der gleichen Nacht liess der Entführer sein Opfer gehen.

Als gut eine Woche später, am Freitagabend, 8. April, Tamedia publik machte, dass es sich beim Entführten um eine landesweit bekannte Persönlichkeit handelte, war das Staunen gross. Ein Prominenter wird in der Schweiz entführt? An einen solchen Vorgang kann sich kaum jemand erinnern.

Der Name der national bekannten Person war kurze Zeit öffentlich, ein Gericht untersagte dann aber superprovisorisch die Namensnennung. Auch die CH-Media-Redaktion erhielt ein Schreiben, wonach ihr untersagt werde, den Namen des Entführungsopfers zu nennen.

Während der Entführte unverletzt blieb, sind der mutmassliche Entführer (38) sowie seine Begleiterin (28) seit Mittwoch, 6. April, tot. In einer Polizeiaktion im Zusammenhang mit der Entführung vor Wochenfrist wollte die Polizei den Verdächtigen verhaften, worauf dieser eine Waffe zückte. Es kam zum Schusswechsel mit der Polizei. Die Begleiterin wurde durch einen vom mutmasslichen Entführer abgegebenen Schuss getroffen. Der Mann selbst wurde dann von der Polizei erschossen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarben der Mann und die Frau noch vor Ort.

Tod des Verdächtigen erschwert die Ermittlungen

Weil der Verdächtige nicht mehr lebt, sind die Ermittlungen betreffend das Motiv schwierig. Er war zuvor im Kanton Zürich kriminalpolizeilich nicht bekannt. Beim Entführer soll es sich um einen Waffennarren handeln. Als die Kantonspolizei seine Wohnung in Wallisellen durchsuchte, fand sie dort offenbar diverse Waffen und Munition. Der Verstorbene trainierte laut Tamedia ausserdem regelmässig auf der Swiss Shooting Range in Spreitenbach, einem der grössten Schweizer Schiesskeller.

Die Tat, so wird vermutet, könnte zudem eine politische Komponente haben: Der Getötete hatte Kontakte in die Verschwörungstheoretiker-Szene. Er verkehrte mit einem Zuger Geschäftspartner, der Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie ist und sich dazu auf Social Media vernehmen liess.

Der TeleZüri-Bericht zum Schusswechsel und zur Entführung. CH Media TV

Der Schluss ist daher naheliegend, dass das Entführungsopfer, das im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu nationaler Bekanntheit kam, vom Täter gezielt ausgesucht worden war. Es hatte sich in den Medien aufgrund seiner Funktion wiederholt zu Aspekten der Pandemie geäussert. Er fiel allerdings stets durch ausgewogene und gemässigte Äusserungen auf.

Der Faktor Prominenz

Insiderinformationen, die CH Media vorliegen, zeigen nun, dass die Ermittlungen auch in zwei eher überraschende Richtungen gehen: Der Entführte könnte ein reines Zufallsopfer gewesen sein. Oder aber: Der Entführte wurde vom Täter zwar als Prominenter identifiziert, wobei der Täter aber nicht wusste, aus welchem Grund diese Persönlichkeit prominent ist. Es hätte diese also rein dadurch treffen können, dass sie medial präsent war – weshalb auch immer, nicht unbedingt im Zusammenhang mit Corona.

Dahingehend hat sich gemäss vorliegenden Informationen das Entführungsopfer geäussert: Dass nicht sicher sei, ob dem Entführer überhaupt klar war, was für eine berufliche Tätigkeit er ausübe.

Informationen zu Art und Ort der Entführung dürfen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich gemacht werden. Möglicherweise hatte der verstorbene Täter Komplizen. Auch das ist Teil der Untersuchungen. Nicht zuletzt deshalb steht das Entführungsopfer nach wie vor unter besonderem Schutz.

Die Polizei sucht nach der Schiesserei das Gelände ab. Züri Today

Was fest steht: Am Donnerstag, 7. April, wurde ein 34-jähriger Schweizer verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Seine Tatbeteiligung sei Gegenstand der laufenden Abklärungen, es gelte die Unschuldsvermutung, so die Kapo.

Die Kapo Zürich teilt offiziell folgendes mit:

«Der genaue Ablauf des Vorfalls, die Vorgänge im Zusammenhang mit der Entführung sowie das genaue Motiv des verstorbenen 38-jährigen Deutschen sind Gegenstand der weiteren Untersuchung von Polizei und Staatsanwaltschaft, die in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Zürich geführt werden.»

Ein Waffennarr und ein coronaspektischer Hintergrund

Aus welchem Motiv auch immer der Täter gehandelt hat, dass zumindest sein Umfeld einen Bezug zum Corona-Verschwörungslager hat, wirft die Frage auf: Gibt es in der Schweiz eine gewaltbereite Szene? Extremismus-Experten haben mehrfach gewarnt, dass Verschwörungstheorien in reale Gewalt münden könnten. In der Schweiz wurden nach Beginn der Pandemie die Sicherheitsmassnahmen für Bundesräte und exponierte Regierungsräte verstärkt.

Gesundheitsminister Alain Berset etwa wurde zu mehreren Auftritten von einer Polizei-Sondereinheit begleitet, nachdem Drohungen aus Kreisen von Impfskeptikern und Massnahmengegnern ruchbar geworden waren. Die Bundespolizei stellt jüngst generell mehr Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker fest.

SVP-Doyen Christoph Blocher sagte gegenüber CH Media, er sei als «Mörder» beschimpft worden, weil er sich für die Impfung ausgesprochen habe. Auch andere Politiker wurden nach pointierten Aussagen zum Thema Impfung bedroht oder bekamen Stricke nach Hause geschickt. Sie wollen sich aber nicht mit Namen dazu äussern – auch, um keine Nachahmungstaten zu provozieren.

