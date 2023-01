Corona-Leaks: Die Ausgangslage vor der Krisensitzung im Bundesrat

Fall Lauener/Ringier High Noon im Bundesrat: Für Alain Berset wird es heute ungemütlich – so stehen die Regierungsmitglieder zu den «Corona-Leaks» Alain Berset muss sich heute im Bundesrat erklären. Es ist eine Krisensitzung in eigener Sache, wie sie nicht oft vorkommt. Wie gross ist das Misstrauen unter den Bundesräten? Und kommuniziert die Regierung nach ihrer Aussprache? Eine Kurzübersicht. Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Noch vor den «Corona-Leaks»: Die erste Bundesratssitzung in neuer Besetzung fand am 11. Januar statt. Bild: Keystone

Am Mittwoch findet die erste Bundesratssitzung seit dem Platzen der «Corona-Leaks» statt, welche die «Schweiz am Wochenende» vor zehn Tagen publik gemacht hat. Zuletzt fiel die Sitzung aus, weil sechs von sieben Bundesräten nicht in Bern, sondern am WEF in Davos weilten.

Wenn sich nun die sieben Magistraten und Bundeskanzler Walter Thurnherr zu ihrer Mittwochskonferenz treffen, steht ein grosser Elefant im Bundesratszimmer: Die Affäre Lauener/Ringier und mit ihr die Frage, ob Gesundheitsminister Alain Berset gewusst hat, dass sein Kommunikationschef Peter Lauener während der Coronapandemie eine Standleitung zu Ringier-Chef Marc Walder unterhielt. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments kündigte gestern eine eigene Untersuchung der Vorgänge an.

Alain Berset selbst äusserte sich bisher nicht zu den Vorwürfen gegen seinen engen Vertrauten Lauener, sondern nur zur Enthüllung der «Schweiz am Wochenende». Es gehe nicht, dass ein ganzes Dossier aus einem laufenden Strafverfahren in den Medien lande, sagt der SP-Bundesrat ins Mikrofon von SRF.

Nicht offiziell traktandiert

Doch die anderen Bundesratsmitglieder treibt weniger die Enthüllungen aus dem Strafverfahren gegen Lauener um als die Sorge darüber, dass das Vertrauensklima nach den Leaks aus Bersets Vorzimmer gestört ist. Das Funktionieren der Kollegialbehörde sei in Frage gestellt, heisst es aus bundesratsnahen Kreisen.

Offiziell traktandiert ist die Aussprache gemäss Informationen von CH Media nicht; bringt ein Bundesratsmitglied ein Traktandum im Vorfeld ein, muss er dieses auch dokumentieren. Das war anscheinend nicht der Fall. Doch als letztes Traktandum jeder Bundesratssitzung gibt es eine «Umfrage», in Vereinen auch bekannt als «Varia». Dort gilt gemäss gut informierten Personen als so gut wie sicher, dass Berset von seinen Kolleginnen und Kollegen auf die Affäre und sein Wissen bzw. Unwissen darüber angesprochen wird.

Das ist die Ausgangslage für die sieben Bundesräte vor der Krisensitzung:

Alain Berset (SP), Innenminister, Bundespräsident

Ausgerechnet er, der im Zentrum der Affäre steht und mit Fragen der Regierungsmitglieder rechnen muss, leitet seit Anfang 2023 die Sitzungen des Gremiums. Er dürfte sich Bestrebungen widersetzen, die Sitzungsleitung beim Thema Corona-Leaks an seine Vizepräsidentin Viola Amherd abzugeben.

Alain Berset (SP) steht im Zentrum der Affäre. Laurent Gillieron / Keystone

Genau dies aber hatte der FDP-Ständerat Andrea Caroni in der «Schweiz am Wochenende» vorgeschlagen: «Der Bundesrat sollte überlegen, ob nicht Vizepräsidentin Amherd den Teil der Sitzung leitet, in dem es auch um Bundesrat Bersets persönliches heikles Verhalten bezüglich Corona-Leaks geht.»

Caronis Einschätzung wird von verschiedenen Exponenten bürgerlicher Parteien geteilt. «Es ist widersinnig, dass Berset die Sitzung führt, wenn die anderen Bundesräte Auskünfte zu den Indiskretionen bekommen wollen, die sein Departement betreffen», sagt ein Ständerat.

Viola Amherd (Die Mitte), Verteidigungsministerin und Bundesrats-Vize

Ob mit oder ohne Sitzungsleitung bei der Aussprache: Amherd kommt eine besondere Rolle zu. Ihr Parteipräsident Gerhard Pfister stimmte bisher nicht in den Chor der Berset-Kritiker ein, sondern hielt sich zurück.

Viola Amherd (Die Mitte) kommt eine besondere Rolle zu. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das heisst aber nicht, dass Amherd im vertrauten Kreis ebenfalls zurückhaltend ist. Erstens liegt sie nicht immer auf einer Linie mit ihrem Parteichef, zweitens ist auch deren persönliches Verhältnis nicht sehr gut, da Pfister ihr vorwirft, die Gelegenheit verpasst zu haben, um ins Umwelt- und Energiedepartement zu wechseln.

Dem Vernehmen nach stört sich Amherd, die auf Ausgleich und Kollegialität Wert legt, enorm am Verhalten von Bersets Ex-Kommunikationschef.

Ignazio Cassis (FDP), Aussenminister

Er ist einerseits selbst Zielscheibe des Sonderermittlers Peter Marti, der wegen Lecks in der Crypto-Affäre gegen Generalsekretär Markus Seiler und Pressechef Michael Steiner ermittelt. Seiler war zuvor Chef des Geheimdienstes.

Ignazio Cassis (FDP) sieht sich als «Opfer» von Peter Lauener. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Andererseits sieht sich Cassis als «Opfer» von Peter Lauener. Cassis sagte vergangene Woche, er sei an Informationen zu einem Vorfall interessiert, der ihn direkt betrifft. CH Media hatte am Montag berichtet, dass Sonderermittler Peter Marti Bersets damaligen Kommunikationschef Lauener auch dazu befragte, dass er Ignazio Cassis möglicherweise habe «destabilisieren» wollen.

Denn Lauener hatte sich gegenüber einer «Sonntags-Blick»-Journalistin «gerne» dazu bereit erklärt, sich mit ihr über Cassis auszutauschen. Sie hatte Lauener geschrieben, Cassis sei «immer noch nicht recht im Bundesrat angekommen». Cassis sagte dazu in Davos: «Ich habe das wie viele andere zur Kenntnis genommen und bin gespannt auf die Diskussion, die unter uns geführt wird – um zu verstehen, was zurzeit läuft.»

Guy Parmelin (SVP), Wirtschaftsminister

Er bekam in der Crypto-Affäre von der Oberaufsicht des Parlaments einige Haue: Er habe aus Angst vor Negativschlagzeilen Schaden für die Crypto-Nachfolgefirma in Kauf genommen, so der Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation vom November 2020.

Ob Guy Parmelin (SVP) auf eine harte Gangart gegenüber Berset einsteigt, wird sich zeigen. Peter Schneider / Keystone

Seine SVP drängt auf eine harte Gangart gegenüber Berset. Ob Parmelin darauf einsteigt, wird sich zeigen. Vertraute gehen davon aus, dass er nicht der erste ist, der Berset offensiv angeht, dass er aber je nach Dynamik der Sitzung kritische Fragen in petto hat.

Karin Keller-Sutter (FDP), Finanzministerin

Anders als Cassis gab sie gegenüber Medien bislang nur zurückhaltend Auskunft zur Affäre und sagte, sie habe mit Berset noch nicht darüber gesprochen. Ihre Rolle ist nicht ganz klar: Eigentlich verstand sie sich über Jahre (und schon im Parlament) gut mit Alain Berset.

Anders als Cassis gab Karin Keller-Sutter (FDP) gegenüber Medien bislang nur zurückhaltend Auskunft zur Affäre. Michael Buholzer / Keystone

Beide sind starke Persönlichkeiten und können Allianzen schmieden, etwa bei der Überbrückungsrente oder in der Europapolitik.

Aber, so hört man: Keller-Sutter gehe zunehmend auf Distanz zum Freiburger. Sie sei schockiert über das Ausmass der Kontakte zwischen Lauener und Ringier. Gut möglich, dass die starke Figur im Bundesrat dem angeschlagenen Berset sehr kritische Fragen stellt.

Albert Rösti (SVP), Energie- und Umweltminister

Dass die Schweizer Geheimdienste in die Affäre um manipulierte Chiffriergeräte eingeweiht waren, kritisierte Rösti 2020 gegenüber SRF, damals noch Präsident der SVP: «Aus Sicht eines neutralen und souveränen Kleinstaates geht das natürlich gar nicht.»

Wie Albert Rösti (SVP) sich positionieren wird, ist schwer zu beurteilen. Peter Schneider / Keystone

Wie er sich in der Berset-Aussprache positionieren wird, ist schwer zu beurteilen. Als Neuer wird von ihm kaum erwartet, die Sache als erster anzusprechen. Zugleich ist seine Partei jene politische Kraft, die bisher am offensivsten Berset angegriffen hat.

SVP-Präsident Marco Chiesa sagte gegenüber Tamedia: «Wir fordern von Alain Berset eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge. Und wir fordern die Veröffentlichung der Einvernahmeprotokolle aus dem Strafverfahren gegen seinen langjährigen Kommunikationschef Peter Lauener, der den engen Kontakt zu Ringier-CEO Marc Walder pflegte.» Indirekt legte Chiesa dem SP-Bundesrat den Rücktritt nahe: «Berset sollte die Konsequenzen selber ziehen.»

Elisabeth Baume-Schneider (SP), Justizministerin

Angreifen wird das zweite neue Bundesratsmitglied Alain Berset kaum. Sie gilt als loyale SP-Frau. In der Romandie schlägt die Affäre zudem weniger hohe Wellen als in der Deutschschweiz. Die Frage ist aber: Wird sie einfach schweigen oder sich eindeutig hinter Berset stellen?

Wird Elisabeth Baume-Schneider (SP) schweigen oder sich eindeutig hinter Berset stellen? Jean-Christophe Bott / Keystone

Eine delikate Frage, die sich Bundesratssprecher André Simonazzi nach der Bundesratssitzung stellen wird, lautet: Was kommuniziert die Regierung nach der Aussprache? Im Fall einer Medienkonferenz, so hört man, werde ein «Wording» vorbereitet.

Je nachdem könnte dieses länger oder auch sehr kurz ausfallen, im Sinne von: «Der Bundesrat hat darüber gesprochen», ohne weiter darauf einzugehen. (chm)

