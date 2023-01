Bundesrat verurteilt Indiskretionen – Berset wusste von nichts

FALL LAUENER/RINGIER Corona-Leaks: Bundesrat verurteilt Indiskretionen – Berset wusste offenbar von nichts Alain Berset musste sich im Bundesrat erklären und dabei auch das Zimmer verlassen. Die Landesregierung verurteilte im Anschluss die Indiskretionen. Berset erklärte, er habe nichts davon gewusst. 13 Kommentare 25.01.2023, 14.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alain Berset war am Mittwoch selbst Thema in der Bundesratssitzung. Keystone

Die Spannung war gross: Am Mittwoch fand die erste Bundesratssitzung seit dem Platzen der «Corona-Leaks» statt, welche die «Schweiz am Wochenende» vor zehn Tagen publik gemacht hat. Zuletzt fiel die Sitzung aus, weil sechs von sieben Bundesräten nicht in Bern, sondern am WEF in Davos weilten.

Als sich die sieben Magistraten und Bundeskanzler Walter Thurnherr zu ihrer Mittwochskonferenz trafen, stand ein grosser Elefant im Bundesratszimmer: Die Affäre Lauener/Ringier und mit ihr die Frage, ob Gesundheitsminister Alain Berset gewusst hat, dass sein Kommunikationschef Peter Lauener während der Coronapandemie eine Standleitung zu Ringier-Chef Marc Walder unterhielt. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Parlaments kündigte gestern eine eigene Untersuchung der Vorgänge an.

Enthüllungen stören Vertrauensklima

Im Vorfeld war bekannt geworden, dass sich Berset vor seinen Bundesratskollegen erklären muss. Die anderen Magistraten soll dabei weniger die Enthüllungen aus dem Strafverfahren gegen Lauener umtreiben als die Sorge darüber, dass das Vertrauensklima nach den Leaks aus Bersets Vorzimmer gestört ist.

In der Tat führte der Bundesrat eine vertiefte Diskussion über die Indiskretionen, wie Bundesratssprecher und Vizekanzler André Simonazzi nach der Sitzung vor den Medien erklärte. Für einen Teil der Gespräche habe Alain Berset in den Ausstand treten und das Zimmer verlassen müssen. Vizepräsidentin Viola Amherd habe ihn danach über den Inhalt informiert.

Berset setzt auf GPK

Laut Simonazzi hat das Gesamtgremium unterstrichen, dass Indiskretionen der Arbeit im Gremium, der Glaubwürdigkeit und den Interessen des Landes schaden. «Der Bundesrat duldet keine Indiskretionen.» Gemäss dem Bundesratssprecher hat Berset versichert, dass er keine Kenntnis über die Indiskretionen gehabt habe.

Alain Berset, der vor den Medien seine Pläne für die Umsetzung der Pflege-Initiative präsentieren wollte, fügte an, dass er im Rahmen der Arbeiten der GPK Red und Antwort stehen werde. Berset belastet damit seinen engen Vertrauten Lauener, alleine gehandelt zu haben. Bislang bezogen sich seine Aussagen nur auf die Enthüllung der «Schweiz am Wochenende». Es gehe nicht, dass ein ganzes Dossier aus einem laufenden Strafverfahren in den Medien lande, sagt der SP-Bundesrat ins Mikrofon von SRF.

Trotz hartnäckiger Nachfragen der anwesenden Journalisten wollten weder Berset noch Simonazzi mehr zum Thema sagen, um schliesslich die Fragerunde abzubrechen. (chm)

13 Kommentare Bernardo Egli vor etwa 2 Stunden 15 Empfehlungen Er wusste von nichts. Er wusste nicht, was einer seiner engsten Mitarbeiter macht. Er ist ja auch nur Bundesrat, die müssen sowas nicht wissen. Im Herbst sind Wahlen. 15 Empfehlungen Thomas Zweidler vor etwa einer Stunde 14 Empfehlungen Berset wusste offenbar von nichts....Hätte nur täglich in den "Blick" schauen müssen und sich fragen, woher die Ringier-Presse denn immer alles weiss.Systematisch über 2 Jahre.... Einfach unglaubhaft, dieser BR Berset. Und unhaltbar. Sein glasklar einfach durschaubares Lügengebilde sollte BR Berset zum Rücktritt veranlassen.Für seine SP-Partei, für die Demokratie, für die Schweiz. Alles andere ist Flickwerk. 14 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen