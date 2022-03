Vom F/A-18 zum F-35 - die Krise als Marketinginstrument

Armee will aufrüsten Balkan-Krieg ebnete Villiger den Weg zum neuen Kampfjet, bei Viola Amherd ist es die Ukraine Was kann, soll und will die Schweizer Armee – diese Fragen stellen sich in ungewohnter Dringlichkeit. Ein Blick in die Geschichte zeigt dabei: Es geht nicht um Jets, sondern um den Platz der Schweiz in der Welt. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 24.03.2022, 11.00 Uhr

Ein Wendepunkt im Politmarketing: Kaspar Villiger darf sich am 22. Mai 1993 auf den Abstimmungssonntag freuen. Keystone

Die Menge tobt. «Vil-li-ger, Vil-li-ger», schallt es frenetisch über den Bundesplatz, als der Verteidigungsminister ans Rednerpult tritt und dem Volk für dessen Aufmarsch dankt. Es ist der 22. Mai 1993 und in Bern demonstrieren Tausende Menschen für den F/A-18. Jenen Flieger, den Kaspar Villiger kaufen will. Spontan habe er das Wort ergriffen, werden die Sonntagszeitungen tags darauf schreiben.

Aber die Ansprache liest er ab Blatt, zeigen SRF-Bilder. Es ist der Höhepunkt einer Kampagne, die neue Massstäbe gesetzt hat im Politmarketing und die Diskussion um den Sinn und Zweck der Schweizer Armee bis heute prägt. Denn auch wenn der Ukraine-Krieg eine oberflächliche Hektik entfacht hat: Schon in den 90ern ist alles angelegt, was sich jetzt in der Debatte um den umstrittenen F-35 Bahn bricht.

Im Kalten Krieg ist der Glaube an die Selbstverteidigung eng verflochten mit dem Schweizer Selbstverständnis.

«Die Schweiz hat keine Armee, sie ist eine Armee»

ist ein geflügeltes Wort. Es schmeichelt freilich dem Umstand, dass die Schweiz kein professionelles Heer hat, sondern wacker am Milizsystem festhält. Aber spätestens mit dem Fall der Berliner Mauer weiss Villiger, dass sein Land nicht aus Tells und Winkelrieds besteht. Der Kalte Krieg ist zu Ende und die Schweiz kann sich nicht mehr für grosse Truppen mit mächtigen Waffen erwärmen.

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) erstarkt. Und stellt mit ihrer ersten Initiative unter Beweis: Ein Drittel der Schweiz will das Militär abschaffen. Die Formel gilt bis heute. Ein weiteres Drittel steht fast bedingungslos hinter der Armee – und in der Mitte machen wechselnde Argumente die Mehrheit aus.

Hoffnung auf den Frieden – und die Nato

Villiger will Kampfjets kaufen, aber der Widerstand wächst von Monat zu Monat. Am 1. Oktober 1990 erscheint der Bericht des Bundes zur Sicherheitspolitik. Er ist weichgezeichnet durch Worte der Hoffnung: «Wir sind in Europa aus der Phase des Kalten Krieges übergetreten in eine Phase der Détente, einer Phase, die Hoffnung auf friedlichere Zeiten weckt. Dieser Wandel hat zu einem Denkprozess im Bereich unserer Sicherheitspolitik geführt», heisst es darin.

Der alte Bericht sei fast schon ein «militärhistorisches Denkmal», an dem niemand mehr zu rütteln wagte. In der Tat rüttelt der Bericht von 1990 an allem, was als gefestigt galt: «Zur Neutralität als eine Art Mythos sagen wir gefühlsmässig alle Ja, aber ob wir sie angesichts des neuen Europas nicht neu interpretieren müssen, ist die grosse Frage» – das sind neue Töne.

Villiger wird es nie offen aussprechen, aber er liebäugelt mit der Nato. Bis heute hat der FDP-Mann nicht damit abgeschlossen, wie er kürzlich in einem bemerkenswerten Gastbeitrag für die NZZ offenbarte. Dort drin steht die Passage: «Bei zwar unwahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen Konflikten zwischen europäischen rechtsstaatlichen Demokratien und bei Konflikten ausserhalb Europas bliebe die Schweiz im herkömmlichen Sinne neutral. Aber wenn das demokratische Europa von aussen angegriffen würde, wäre sie mit den Angegriffenen solidarisch.» Das könne bis zu einem Assoziationsvertrag mit der Nato gehen.

Kampfjets, ein aussenpolitisches Unterpfand

Kampfflieger haben in der Geschichte der Schweiz einen speziellen Status. Für die Gegner sind sie lärmig und teuer und damit ein dankbares Ziel. Damals wie heute eignen sie sich, um die Armee als solche zu attackieren. Für die Befürworter sind sie aber vor allem eines: ein aussenpolitisches Pfand. Villiger sieht im F/A-18 die Anbindung zum Westen, zur USA, zu einem gemeinsam gesicherten Dach für Europa.

Ein F/A-18 Hornet der Schweizer Armee bei einer Flugshow in Meiringen im Sommer 2021. Anthony Anex/Keystone

Doch dieser Plan geht nicht auf. Rechte Parteien wie die Schweizer Demokraten öffnen mit der Aussenpolitik eine neue Front. Wehrhaftigkeit versus Neutralität, da treffen zwei starke Symbole der Schweizer Seele aufeinander. Und die Linken greifen dort an, wo es ebenfalls wehtut: beim Portemonnaie. Rasend schnell trägt die GSoA eine halbe Million Unterschriften zusammen, um den Fighter zu grounden.

Im Frühjahr 1992 erkennt Villiger, dass er seine Kräfte bündeln muss. Er gibt die Nato-Idee auf und zimmert eine neue Erzählung: Wer gegen die F/A-18 ist, ist gegen die Armee. Den Kauf zu blockieren, käme einer Abschaffung «auf Raten» gleich. Weg von der Typendiskussion, hin zum Grundsätzlichen. Eine Debatte um ein Aufweichen der Neutralität hingegen kann sich Villiger nicht leisten: Im Dezember sagt das Volk Nein zu einem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum. Die Mauer um die Schweiz ist gezogen.

Kritik an der SRG

Die Ablehnung gegen den F/A-18 bröckelt danach sukzessive. Auch, weil im Osten Europa wieder brennt. Jugoslawien zerfällt in einen blutigen Bürgerkrieg. Vor diesem Hintergrund dauert es ein Jahr, bis Villiger die bürgerlichen Reihen zu schliessen vermag. Als Finnland im Mai ebenfalls auf den US-Kampfflieger setzt, schlachtet das Villiger aus. Auch Christoph Blocher, einst Kritiker des US-Jets, ist umgestimmt.

Villigers Verteidigungsdepartement, damals EMD, heute VBS, geht in die mediale Offensive. Die «Sonntags-Zeitung» schreibt: «Wegen seiner Berichterstattung zur Anti-Kampfflugzeug-Initiative wird das Fernsehen DRS vom EMD mit Kritik bombardiert. Mit Erfolg.» Im Mai 1993 tritt Villiger mit seinem Zettel in der Hand auf den Bundesplatz, Wochen später sagt das Stimmvolk deutlich Ja zum neuen Flieger.

F-35 wird Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur

Die Gemeinsamkeiten zur heutigen Debatte um den F-35 sind augenfällig. Die dumpfe Bedrohung, die Kritik am SRF, Finnland als Vorbild, die Grundsatzdebatte. Vor allem aber: die Rolle eines Kampfjets als Türöffner zur internationalen Gemeinschaft. Hätte der Rafale noch das Rahmenabkommen retten sollen, wird der F-35 nun Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur.

Er ist ein Flieger für den Angriff im Verbund, auf den halb Europa gegenwärtig setzt. Das macht es im Ernstfall einfacher, den Westen als Einheit fliegen zu lassen. Die Nähe auch zur USA unterstrich das VBS kürzlich an einer Pressekonferenz mit Charles Q. Brown, Kommandant der US Air Force. Der Arbeitsbesuch war im Wesentlichen ein Werbeauftritt für den F-35 von US-Rüstungskonzern Lockheed Martin.

Bunderätin Viola Amherd Alex Spichale / BAD

Kopiert Viola Amherd Villiger? Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Druck auf die aktuelle GSoA-Initiative zugenommen hat. Nur Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen hat die Verteidigungsministerin die Initianten aufgefordert, ihr Begehren zurückzuziehen. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte sie: «Die aktuelle Situation in der Ukraine zeigt uns, dass man auf alle Bedrohungen vorbereitet sein muss.» 1993 reloaded. Noch will es niemand laut sagen, aber selbst im linken Lager haben manche die «Stopp-F-35»-Abstimmung aufgegeben.

Am Anfang einer neuen Debatte

Am Donnerstag, 24. März 2022, stellt das VBS in Emmen den neuen Flieger vor: den F-35 der Firma Lockheed Martin. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmen, 18. März 2022)

Die Schweizer Armee steht damit aber erst an der Schwelle zu einer aufbrandenden Diskussion über die nationale Sicherheit. Wenn die konventionelle Kriegsführung insgesamt an Bedeutung gewinnt, dann nützen Jets alleine wenig. Oder, um bei der Haus-Metapher zu bleiben: Auch das Dach nützt wenig, wenn die Mauern bröckeln oder das Fundament absinkt.

Neue Panzer, Helikopter und Transportfahrzeuge

Schon in einigen Jahren wird die Schweiz wieder über neue Panzer, neue Helikopter und neue Transportfahrzeuge reden. Im besten Fall ist die Schweiz aber ein kleines Reihenhaus. Wenn sie Boden-Luft-Systeme kauft und Kampfjets, dann um keine offensichtliche Lücke entstehen zu lassen – nicht, weil sie selber bedroht würde.

Es geht um Garantien im Ernstfall und darum, sich nicht das Geld für Rüstung einzusparen und sich anderswo einen Standortvorteil zu verschaffen. Auch deshalb hat die Sicherheitskommission des Nationalrats am Dienstag entschieden, das Armeebudget um zwei Milliarden aufzustocken – auch wenn konkrete Pläne fehlen.

Der Ukraine-Krieg hat mehrere Illusionen zerrüttet. Die Vorstellung etwa, dass Cyberwars den klassischen Krieg bereits ersetzt haben. Oder, dass sich ein angegriffenes Land ohne Hilfe von aussen verteidigen kann.

