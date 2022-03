Medienchef Stefan Wyss verlässt SRF

SVP-Hardliner Andreas Glarner will Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen: «Das ist ein Gebot der Menschlichkeit»

Einst weigerte sich SVP-Nationalrat Andreas Glarner als Gemeindeammann von Oberwil-Lieli, die vom Kanton zugewiesenen Flüchtlinge in der Gemeinde unterzubringen. Nun bietet der Asylhardliner an, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie privat in seinem Haus aufzunehmen – woher kommt dieser Sinneswandel?