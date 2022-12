Swisscom: Sommaruga will Verwaltungsrat auswechseln

Exklusiv Unruhe bei Bundesbetrieb: Kurz vor ihrem Abgang will Simonetta Sommaruga Verwaltungsrat der Swisscom auswechseln Von «Handstreich» ist die Rede: Bundesrätin Simonetta Sommaruga möchte den Bundesvertreter im obersten Swisscom-Gremium abwählen – und ihren eigenen Generalsekretär installieren. Swisscom-Präsident Michael Rechsteiner reagiert mit einem Brief an alle sieben Bundesratsmitglieder. Was ist los beim Telekomkonzern? Patrik Müller Jetzt kommentieren 16.12.2022, 17.20 Uhr

Verhältnis zerrüttet: Kommunikationsministerin Simonetta Sommaruga und Renzo Simoni, Swisscom-Verwaltungsrat. Bild: Keystone

Auf der obersten Ebene der Swisscom und im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) wird die Personalie seit Anfang November vertraulich verhandelt. Die Öffentlichkeit hat davon nichts mitbekommen. Jetzt zeigen Recherchen der «Schweiz am Wochenende», was hinter den Kulissen läuft.

Am 8. November, rund eine Woche nach ihrer Rücktrittsankündigung, traf Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Swisscom-Verwaltungsrat Renzo Simoni unter vier Augen. Simoni ist seit 2017 der Bundesvertreter im neunköpfigen Verwaltungsrat des Telekomkonzerns, an dem die Eidgenossenschaft 51 Prozent der Anteile hält.

In dem Vieraugengespräch eröffnete Sommaruga dem 61-Jährigen, dass er nicht mehr zur Wiederwahl in das oberste Swisscom-Gremium vorgeschlagen werde. Simoni reagierte perplex. «Diese Ankündigung kam für mich wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel», schrieb Simoni darauf in einem Brief, den nicht nur Sommaruga, sondern auch Finanzminister Ueli Maurer erhielt. Laut Darstellung von Simoni hatte er davor noch nie ein Gespräch mit Sommaruga geführt. Das erste Treffen war sozusagen das Entlassungsgespräch.

Simoni bekam kein negatives Feedback

Sommaruga begründete den beabsichtigten Rauswurf damit, Simoni habe eine zu grosse Distanz zum Parlament und zur Verwaltung. Was implizit wohl heisst: Er nimmt in den Augen der Bundesrätin die Interessen des Mehrheitsaktionärs im Swisscom-VR zu wenig wahr.

Eine mit der Sache vertraute Person sieht aber noch ein anderes Motiv. Sommaruga wolle ihren Generalsekretär Matthias Ramsauer installieren und ihm noch kurz vor ihrem Abgang einen Posten verschaffen. Es sei ein «Handstreich». Ramsauer ist seit Anfang 2019 Uvek-Generalsekretär und Stabschef des Departementes. Er gilt als Weggefährte der Sozialdemokratin. 2011 wurde er bereits Generalsekretär im Justizdepartement, das Sommaruga damals leitete.

Matthias Ramsauer soll neuer Swisscom-Verwaltungsrat werden, wenn es nach Simonetta Sommaruga geht. Bild: Keystone

Simoni bestreitet, dass er keinen guten Job für den Bund mache. «Als Staatsvertreter habe ich bis anhin kein negatives Feedback erhalten, weder von Parlamentariern noch von meinen Ansprechpartnerinnen bei Uvek und Finanzverwaltung», heisst es in seinem Brief.

Simoni war zehn Jahre lang CEO der SBB-Tochter Alp Transit Gotthard AG und wurde in der Ära von Doris Leuthard (CVP) in das Swisscom-Gremium gewählt. Leuthard hatte ihn im Dezember 2016 dafür angefragt, zwei Jahre vor ihrem Rücktritt.

Simoni will das Mandat jetzt nicht kampflos preisgeben. Er möchte weitermachen, «auf jeden Fall» bis zu seiner ordentlichen Pensionierung 2026. Er begründet dies gegenüber Sommaruga und Maurer auch damit, dass sich die Swisscom in einem schwierigen Umfeld sehr gut entwickle. Sie sei kerngesund. Die Eignerstrategie des Bundes sei sehr gut umgesetzt. Jedes Jahr bekomme der Bund 500 bis 600 Millionen Franken an Dividenden.

Ein Brief an sieben Bundesräte

Diese Woche, am 14. Dezember, schaltete sich Swisscom-Verwaltungsratspräsident Michael Rechsteiner persönlich ein. Er schrieb nicht bloss den direkt involvierten Sommaruga und Maurer, sondern auch den anderen fünf Bundesräten einen vertraulichen Brief.

Darin heisst es, Sommaruga habe ihn am 14. Dezember informiert, dass sich Renzo Simoni in einem persönlichen Schreiben an Sommaruga gerichtet habe, «um sich für eine Wiederwahl als Staatsvertreter im Verwaltungsrat der Swisscom zu positionieren». Rechsteiner stellt klar, er habe nichts von Simonis Brief gewusst.

Der Präsident nimmt Simoni einerseits in Schutz: «Ich habe Renzo Simoni als vollwertiges Mitglied des Verwaltungsrates der Swisscom geschätzt», schreibt er (in der Vergangenheitsform). Andererseits: «Gleichzeitig wurde eine direkte Interessenvertretung des Bundes durch Renzo Simoni kaum wahrgenommen.» Rechsteiner betont, Nomination und Wahl eines Staatsvertreters seien Aufgaben des Bundesrats, zu dem sich der Verwaltungsrat nicht äussere.

Warten auf Uvek-Chef Albert Rösti

Dass zwischen Uvek und Swisscom einiges im Argen liegt, ist offensichtlich. Rechsteiner: «Ich bedaure, wie sich die Situation entwickelt hat und wichtige Geschäfte durch Einzelinteressen allenfalls negativ beeinflusst werden könnten.»

Wie geht es nun weiter, setzt sich Sommaruga in ihren letzten Tagen als Bundesrätin durch und kann den Bundesvertreter auswechseln? Eine Stellungnahme des Uvek ist noch ausstehend. Möglicherweise wartet die Landesregierung erst mal den Amtsantritt des neuen Uvek-Chefs Albert Rösti (SVP) ab. Die Wahl des Bundesvertreters im Swisscom-Verwaltungsrat hat noch etwas Zeit – entschieden wird im Februar 2023.

