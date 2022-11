Im Schnellzug: Evi Allemanns Reise zur Bundesratskandidatur

Evi Allemann Eine Bahnreisende auf dem Weg nach oben: Allemanns Aufstieg von der jungen Evi zur Bundesratskandidatin Die Berner Regierungsrätin Evi Allemann hat die SP erlöst: Als erste Mutter mit schulpflichtigen Kindern kandidiert sie für den Bundesrat und entspricht damit dem Wunschprofil der Parteispitze. Bis zum Wahltag hat sie allerdings Boden gut zu machen. Stefan Bühler 1 Kommentar 10.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Immer wieder unterschätzt», sagt sie von sich: Evi Allemann.

(Bern, 10. November 2022) Adrian Reusser / KEYSTONE

Ist sie nun also die Sanna Marin der Schweiz, die sich die SP-Spitze so sehr wünscht? Die erste, die zeigt, dass die Vereinbarkeit von Familienleben und höchstem politischem Amt nicht nur in Finnland möglich ist? Die erste Bundesrätin mit Kindern, die noch zur Schule gehen?

Evi Allemann, 44, Karrierepolitikerin aus Bern. Mutter eines 12-jährigen Sohns und einer 7-jährigen Tochter. Vom Vater der Kinder lebt sie getrennt, die Eltern teilen sich die Familienarbeit. Eine Patchworkfamilie wie so viele. Am Mittwoch hat Allemann ihre Kandidatur für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga bekannt gegeben. Seit vier Jahren ist sie Berner Regierungsrätin, nun will sie in den Bundesrat.

«Bundesrätin und gleichzeitig für kleine Kinder da zu sein, das ist möglich. Das ist in meiner Generation vielleicht eine neue Selbstverständlichkeit», sagt sie im Interview: «Ich würde mich nicht anders organisieren als in den letzten vier Jahren.» Sollte Allemann die Wahl in den Bundesrat schaffen, wäre es nicht das erste Mal, dass sie als Pionierin ein Amt antritt.

Als sie 2004 mit dem Zug nach Kiew reiste, galt das als PR-Gag

Sie war die damals jüngste Kantonsparlamentarierin der Schweiz, als sie mit knapp 20 Jahren, zwei Wochen vor ihrer Matur, in den Berner Grossen Rat gewählt wurde. In einem Artikel der «Weltwoche» über junge Politikerinnen und Politiker sagte Allemann damals, sie wolle das Etikett der jüngsten helvetischen Politikerin «so schnell wie möglich» ablegen. Von den jungen Politstars, die porträtiert wurden (darunter Balthasar Glättli und Esther Friedli) kam Allemann auf dem Weg durch die Institutionen dann freilich am schnellsten voran: 2003 erfolgte die Wahl in den Nationalrat, auch da war sie wieder die Jüngste. 2018 folgte der Sprung in die Kantonsregierung. Eine Karriere, wie auf dem Reissbrett gezogen.

Als Nationalrätin profilierte sie sich in der Sicherheitspolitik, plädierte für eine kleinere Armee von Freiwilligen, aber nicht für deren Abschaffung. In einem Papier zuhanden der Partei forderte eine von Allemann geleitete Arbeitsgruppe nebst mehr Prävention auch mehr Polizisten und eine härtere Gangart gegen Gewalttäter. Das Papier sorgte in der SP für eine heftige Kontroverse. Spätestens seit da ist klar: Allemann zählt zum rechten Flügel der Partei.

Lange vor ihrer Wahl zur VCS-Präsidentin 2013 positionierte sich Allemann zudem als Umwelt- und Verkehrspolitikerin. Als Wahlbeobachterin reiste sie schon 2004 im Zug nach Kiew, lange bevor Präsidenten vom Krieg zu dieser Art des Reisens gezwungen wurden: «So habe ich die Möglichkeit, die Ukraine einen ganzen Tag lang vom Zug aus etwas kennen zu lernen. Ausserdem ist das Reisen per Zug umweltfreundlicher als per Flugzeug», sagte sie dem «Blick». Das wurde ihr als PR-Gag ausgelegt. Tatsächlich aber fliegt sie privat nie. Sie erkundet «die Ränder Europas», wie sie ihr Hobby beschreibt, bis heute am liebsten im Zug.

Bestens vernetzt im Who-is-who der Berner Sozialdemokratie

Begleitet wurde Allemann bei ihrem politischen Aufstieg von einem Netzwerk, das sich liest wie das Who-is-Who der Berner Sozialdemokratie. Dazu zählen Ursula Wyss, ehemalige SP-Fraktionspräsidentin, deren Partner Thomas Christen, vormaliger Generalsekretär der SP Schweiz. Weiter die Berner Gemeinderätin Marieke Kruit und Nationalrätin Nadine Masshardt. Als ein Mentor der Gruppe wird Rudolf Strahm genannt.

Auch zu Sommaruga hatte die Jungpolitikerin früh Kontakt: Als sie ihre Karriere startete, lebte sie im Könizer Ortsteil Spiegel, wo auch Sommaruga wohnte. Allemanns langjähriger Partner und Vater der beiden Kinder, Marc Gebhard (er war in den 90er-Jahren Generalsekretär der damals im Vergleich zu heute gemässigten Juso), wurde nach ihrer Wahl in den Bundesrat Sommarugas persönlicher Mitarbeiter.

Das Netzwerk ist stark. Trotzdem startet die Bernerin gegenüber der Baslerin Eva Herzog mit Rückstand ins Rennen. Die ehemalige Regierungsrätin, deren Kanton seit Jahrzehnten nicht mehr im Bundesrat vertreten ist, hat sich in vier Jahren Ständerat und im Bundeshaus bestens vernetzt. Allemann sorgte als Regierungsrätin derweil kaum für Aufsehen. Das kann an ihrer Justizdirektion liegen, die während Corona kaum im Scheinwerferlicht stand. Es liegt aber wohl auch an ihrer Arbeitsweise. Sie werde «immer wieder unterschätzt», sagte sie einmal über sich selber.

Ob sie auch diesmal alle überrascht? Gefragt sind Argumente. Zu ihrem Leistungsausweis als Regierungsrätin zählt sie, die bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat von einer Aufstockung der Prämienverbilligungen überzeugt zu haben. Und als für die Raumplanung zuständige Regierungsrätin hat sie soeben die Richtpläne so angepasst, dass die Staumauern an der Trift und der Grimsel schnell realisiert werden können. So schnell, dass die von den eidgenössischen Räten im Herbst beschlossene Lex Rösti (benannt nach dem SVP-Bundesratskandidaten Albert Rösti) wohl zu spät komme, wie es in ihrem Umfeld heisst. Allemann hat nun einen Monat Zeit, sich im Bundeshaus wieder in Erinnerung zu rufen.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen