Europapolitik Vor dem Highnoon beim Rahmenvertrag: Jetzt spricht Altbundesrat Didier Burkhalter, der Vater des Abkommens Am Mittwoch bricht der Bundesrat die Verhandlungen mit der EU zum Rahmenvertrag mit hoher Wahrscheinlichkeit ab. Es war Didier Burkhalter, der diesen aufgegleist hatte. Was sagt der Altbundesrat zur aktuellen Situation? Othmar von Matt 25.05.2021, 16.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Altbundesrat Didier Burkhalter präsentiert sein Buch «Enfance de terre». Keystone (Lausanne, 16. Dezember 2017)

«Der Bundesrat steht kurz vor dem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen. Ist es denkbar, dass Sie dazu etwas sagen?» Das war die schriftliche Frage an Altbundesrat Didier Burkhalter. Immerhin habe ihn diese Frage jahrelang stark beschäftigt - und belastet.

Didier Burkhalter meldet sich sehr schnell. «Es stimmt, dass ich die Politik und vor allem die Aussenpolitik mit Leidenschaft geliebt habe!», schreibt der Altbundesrat. Und dann wird er sibyllinisch, biblisch fast.

«Ich halte es für richtig, dem Bundesrat zu vertrauen»

«Heute wie damals halte ich es für richtig», hält Burkhalter fest, «dem Bundesrat und unseren demokratischen Institutionen zu vertrauen, dass sie den besten Weg für unser Land auf seinem Kontinent und in der Welt finden.»

Den besten Weg für unser Land auf seinem Kontinent? Was will Burkhalter damit genau sagen? Er hält damit implizit fest, man solle dem Bundesrat vertrauen, dass er den besten Weg in Europa finde. Selbst wenn dieser darin bestehe, die Verhandlungen zum Rahmenvertrag mit der EU abzubrechen. Die Aussagen zeugen von einer sehr hohen Wertschätzung des Altbundesrats für die Schweizer Institutionen. Burkhalter stärkt der Landesregierung damit den Rücken.

«Ich rufe nicht auf. Ich beantworte einfach Fragen»

Sind seine Worte als Aufruf zu verstehen, dem Bundesrat und den Institutionen zu vertrauen? «Ich kommentiere keine Stellungnahmen des Bundesrats», betont Altbundesrat Burkhalter. «Aber ich habe Vertrauen in jene, die Verantwortung tragen. Vertrauen ist wichtig, in der Politik wie im Leben.»

Burkhalter hatte am 1. Januar 2012 als Nachfolger von Micheline Calmy-Rey ins Aussendepartement gewechselt. Am 18. Dezember 2013 verabschiedete der Gesamtbundesrat unter seiner Führung das Mandat für ein Rahmenabkommen mit der EU. Darin spielte der Europäische Gerichtshof (EuGH) bei der Streitschlichtung eine Schlüsselrolle. Darauf hatten sich Burkhalters Chefunterhändler Yves Rossier und EU-Chefunterhändler David O’Sullivan im Frühling 2013 verständigt.

Didier Burkhalter übergibt seinem Nachfolger Ignazio Cassis den Schlüssel für das Aussendepartement. Keystone (Bern, 31. Oktober 2017)

2014 war Burkhalter Bundespräsident und wurde Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Er legte ein brillantes Jahr hin in einer Zeit, in der sich die Sicherheitslage in Europa stark zu verschlechtern begann - aufgrund der Ukraine-Krise mit Russland.

Am 14. Juni 2017 gab Burkhalter überraschend seinen Rücktritt bekannt - just einen Tag vor einer wichtigen Europaklausur des Bundesrats. Das Europadossier spielte dabei eine wichtige Rolle. Es war offensichtlich: Seine Bundesratskollegen stellten sich nicht hinter seine Verhandlungsergebnisse. Dabei war Burkhalter angetreten, die Bilateralen Verträge auf ein neues Fundament zu stellen.

Burkhalters grosse Zurückhaltung zu politischen Fragen

Anders als die meisten Altbundesräte äussert sich Burkhalter nicht oder nur höchst zurückhaltend zu politischen Fragen. Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung habe er seine politischen Ansichten insbesondere zu Europa einmal im Interview-Buch von José Ribeaud geäussert, schreibt Burkhalter. Das Buch «Didier Burkhalter, humaniste et homme de conviction» war im April 2018 erschienen.

«Seitdem setze ich in die Praxis um, was ich angekündigt hatte», betont Burkhalter. «Ich möchte jene Zurückhaltung markieren, die ich in Bezug auf meine früheren Funktionen für notwendig halte.» Er habe beschlossen, mit Schreiben ein neues Leben zu beginnen und kein politischer Akteur mehr zu sein. Schreiben sei seine «neue Art, mich auszudrücken».

Im Gegensatz zu den anderen Altbundesräten

Sie sind klar für den Rahmenvertrag: die CVP-Altbundesrätinnen Ruth Metzler (links) und Doris Leuthard (rechts) und CVP-Altbundesrat Arnold Koller. Hier am Sommerparteitag 2016 der CVP. Keystone (Gringel AI, 20. August 2016)

Mit seinen fast biblischen Aussagen - man vertraue dem Europa-Weg des Bundesrats - tritt Burkhalter in Gegensatz zu den meisten Altbundesräten, gerade jenen der CVP. Es sind vor allem die ehemaligen Regierungsmitglieder der neuen Mitte-Partei, die sich für den Rahmenvertrag stark machen: Arnold Koller, Joseph Deiss, Ruth Metzler und Doris Leuthard. Deiss und Leuthard sind Mitglied der neuen Bewegung Progresuisse. Sie will die Beziehung der Schweiz zur EU fördern.

Selbst in der FDP sprechen sich die Altbundesräte in der Tendenz für das Rahmenabkommen aus. Kaspar Villiger liess dies in einem Vortrag von 2019 deutlich durchblicken und Pascal Couchepin betonte in der «Schweizer Illustrierten», der Vertrag müsse dem Volk unterbreitet werden: «So eine wichtige Frage sollte vom Volk entschieden werden.»

Nur gerade Johann Schneider-Ammann, von 2013 bis 2017 mit Didier Burkhalter in der Regierung, hatte sich dezidiert gegen den vorliegenden Rahmenvertrag geäussert. «Drei Klarstellungen reichen nicht aus», schrieb der ehemalige Wirtschaftsminister 2020 in der NZZ. «Die Souveränitätsfrage muss angesprochen werden.»