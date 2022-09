Streit mit EU: Mario Gattiker bleibt im Team Schweiz

Europapolitik Streit mit Brüssel: «Super Mario» bleibt dem Team Schweiz erhalten Alt Staatssekretär Mario Gattiker hat im Juni seinen «Schlussbericht» über Unterschiede zwischen EU- und Bundesrecht dem Bundesrat abgeliefert. Das hat der Bundesrat vermeldet. Was er nicht sagte: Gattiker behält eine wichtige Rolle in den Verhandlungen mit Brüssel. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Das europapolitische Gedächtnis: Mario Gattiker behält ein Mandat als Berater in den Sondierungen mit der EU. (Bern, 24. August 2021) Peter Schneider / KEYSTONE

Sein Bericht gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen der Bundesverwaltung: Im Frühsommer hat alt Staatssekretär Mario Gattiker seine Analyse über Spielräume und Lösungsansätze in den Verhandlungen mit der EU dem Bundesrat abgeliefert. Am 17. Juni hat die Regierung den entsprechenden «Schlussbericht» zur Kenntnis genommen, wie es im offiziellen Communiqué hiess. «Die Ergebnisse dienen dem Bundesrat als eine der Grundlagen für ein mögliches Verhandlungsmandat.»

Gewundene Auskünfte des Aussendepartements

Das erweckte den Eindruck, Gattikers Mandat sei damit abgeschlossen. Doch nun zeigt sich: Der ehemalige Staatssekretär für Migration, der Ende 2021 offiziell pensioniert wurde, ist weiterhin in die Europapolitik des Bundes involviert. Seit Juni «fungiert Alt Staatssekretär Gattiker mit seiner ausgewiesenen Fachexpertise als Berater des Bundesrates, wie es üblich ist bei Fachfragen», teilt das Aussendepartement (EDA) auf Anfrage mit.

Zu Informationen, wonach Gattiker bald schon persönlich nach Brüssel reisen wird, äussert sich das Departement von Aussenminister Ignazio Cassis indes nur gewunden. Gattiker nehme «zurzeit» nicht an den Gesprächen mit der EU teil, teilt es zunächst mit. Auf den Hinweis, die Anfrage habe sich nicht auf die Gegenwart, sondern die nahe Zukunft bezogen, schreibt das EDA: «Wie die kommende Delegation der technischen Gespräche zusammengesetzt sein wird, ist noch nicht definitiv festgelegt.» Man wird sehen.

Ungeachtet solcher Geplänkel ist die Weiterbeschäftigung Gattikers bemerkenswert. Es gibt zwei Sichtweisen darauf: Gattiker, der bis zur Pensionierung im Justizdepartement von Karin Keller-Sutter arbeitete und mit ihr ein gutes Einvernehmen pflegte, soll Cassis und den Diplomatinnen bei den Verhandlungen auf die Finger schauen – als Vertrauensmann Keller-Sutters und als Vermittler zwischen den Sozialpartnern. Die andere Sichtweise: Die Departemente der zwei freisinnigen Bundesratsmitglieder arbeiten nun Hand in Hand und mobilisieren dafür ihre besten Kräfte.

Gattiker dient dank grosser Erfahrung als «Gedächtnis»

In informellen Gesprächen bemühen sich involvierte Personen redlich darum, die zweite Sichtweise in den Vordergrund zu rücken. «Die Departemente ziehen an einem Strang», sagt einer. Das Engagement des altgedienten Chefbeamten diene der Sache: «Niemand kennt das Europadossier so gut wie Gattiker.» In der Tat: Gattiker war es, der eine verfassungskonforme Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative aushandeln sollte (was nicht gelang). Und er nahm in Brüssel an unzähligen Sitzungen zur Personenfreizügigkeit teil.

Mit seiner Hartnäckigkeit und seinem konsequenten Auftreten gegenüber den EU-Unterhändlern verschaffte er sich in Bern Respekt quer durch die Parteien. Manche nennen ihn deswegen «Super Mario»; er geniesst das Vertrauen einflussreicher Politiker. In Brüssel gilt er als freundlicher, aber zäher Verhandlungspartner. Seine Erfahrungen soll er nun als Berater in die laufenden Sondierungen einbringen: «Er ist unser Gedächtnis», sagt eine involvierte Person.

Ohne grossen europapolitischen Rucksack ins Amt gestartet: Livia Leu, Staatssekretärin im Aussendepartement. (14. Oktober 2020) Marcel Bieri / KEYSTONE

Dies umso mehr, als mit Livia Leu, der Staatssekretärin aus dem EDA, und Rita Adam, der Schweizer Botschafterin in Brüssel, nach Cassis' Personalrochade im Oktober 2020 zwei Diplomatinnen ohne grossen europapolitischen Rucksack die Verhandlungen in zentraler Rolle übernommen haben. Den Eindruck, der alt Staatssekretär könnte der Staatssekretärin den Rang ablaufen, dementiert das EDA jedoch ungefragt:

«Staatssekretärin Livia Leu führt die Sondierungen gemäss Auftrag des Bundesrats», schreibt es.

