Heftiger Streit zwischen Medtech-Firmen und Bundesrat

Pflästerli, Skalpelle und Rollatoren: Heftiger Streit zwischen dem Bundesrat und der Medtech-Branche Die Medtech-Firmen unterstützten die Pläne des Bundesrats für einen Rahmenvertrag mit der EU vehement. Doch nun sind aus den Partnern Gegner geworden: Die Branche will Importe aus den USA erleichtern. Aus Sicht des Bundesrats torpediert sie damit seine EU-Strategie. Stefan Bühler 17.08.2022, 17.00 Uhr

Zahlreiche Produkte zählen zur Medizinaltechnik: Besteck eines Hausarztes. Oliver Menge / Nikon Z6

Die Palette an Medizinalprodukten reicht vom Spitalbett über Spritzen, Verbände und Operationsroboter bis zu Herzschrittmachern. Es geht um Tausende Produkte, die besonders hohe Qualitätsstandards erfüllen müssen. Dafür gibt es gesetzlich streng geregelte Kontrollen und Zertifikate. Dabei waren die Schweiz und ihre Medtech-Firmen über die bilateralen Verträge jahrelang dem EU-System angeschlossen, konkret über den Vertrag der technischen Handelshemmnisse (MRA).

Doch nachdem der Bundesrat im Frühling 2021 die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abgebrochen hatte, verweigerte Brüssel eine nötige Anpassung des MRA: Diese sei erst möglich, wenn die Schweiz die institutionellen Fragen mit der EU geregelt habe. Die Schweizer Medtech-Firmen wurden zur Geisel der Brüsseler Unterhändler. Plötzlich durften sie ihre Produkte nicht mehr direkt in die EU exportieren.

Wie die NZZ am Mittwoch berichtete, haben sich die Firmen allerdings überraschend gut von dem Schlag erholt. Die meisten liefern jetzt über Tochterfirmen oder über sogenannte Bevollmächtigte in die EU.

Branche möchte nach Rauswurf aus der EU ihren Spielraum nutzen

Trotzdem herrscht alles andere als Sonnenschein. Bloss, dass jetzt nicht mehr die Differenzen mit Brüssel im Zentrum stehen – sondern ein heftiger Streit zwischen dem Branchenverband Swiss-Medtech und dem Bundesrat. Der Konflikt hat sich an zwei gleichlautenden Vorstössen entzündet. Sie fordern, dass Importe aus Drittstaaten erleichtert werden, namentlich aus den USA: Auch Medtech-Produkte, die dort zertifiziert worden sind, sollen in der Schweiz zugelassen werden. Bisher akzeptiert der Bund ausschliesslich EU-zertifizierte Produkte. Am Donnerstag diskutiert die Gesundheitskommission des Nationalrats das Thema.

Mit dem Rauswurf der EU verfüge die Schweiz nun über mehr Spielraum, argumentiert Swiss-Medtech. Mit der angestrebten Öffnung erhielten Schweizer Patienten schneller Zugang zu neuen US-Produkten. Auch werde die Versorgungssicherheit erhöht: Laut Swiss-Medtech ist der Schweizer Markt, seit er nicht mehr als Teil des EU-Binnenmarkts gilt, wegen zusätzlicher Bürokratiekosten für Lieferanten aus dem Ausland weniger attraktiv. Manche könnten sich aus der Schweiz zurückziehen. Eine Öffnung für US-zertifizierte Produkte gäbe hier etwas Gegensteuer.

Der Bundesrat schätzt die Situation komplett anders ein. Er lehnt beide Vorstösse ab. Mit deren Umsetzung «wäre eine rasche Aktualisierung des MRA nicht mehr möglich, da die schweizerische Regelung für Medizinprodukte dann nicht mehr gleichwertig mit derjenigen der EU wäre», schreiben das Bundesamt für Gesundheit aus dem Departement von Alain Berset und das Seco aus Guy Parmelins Wirtschaftsdepartement in einer gemeinsamen Stellungnahme. Diese Gleichwertigkeit sei aber Voraussetzung für die Integration der Schweiz im EU-Binnenmarkt. «Folglich wäre eine zentrale Voraussetzung für die Aktualisierung des MRA nicht mehr erfüllt.» Die Schweiz würde sich «regulatorisch vom EU-System entfernen». Sollten die Verhandlungen mit Brüssel wieder in Gang und zu einem guten Ende kommen, müsste folglich vor einer Anpassung des MRA der separate Zugang für US-Medizinprodukte «wieder rückgängig gemacht werden», schreiben die beiden Ämter.

Firmen drohen mit Lieferstopp – doch noch fehlen konkrete Beispiele

Swiss-Medtech bestreitet diese Argumentation. Die Aktualisierung des MRA sei abhängig vom übergeordneten Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, also «eine reine Frage des politischen Willens». Die Vorstösse «könnten derart umgesetzt werden, dass die Gleichwertigkeit der europäischen und nationalen Regelung weiterhin gewährleistet ist. Dies haben unsere Abklärungen ergeben». Das MRA erlaube sogar Abkommen mit Drittstaaten, schreibt Swiss-Medtech.

Doch wie verhält es sich mit der Versorgungssicherheit? «Wir schätzen, dass wir mindestens tausend Unternehmen verlieren werden, weil der Aufwand für sie zu gross und der Markt zu klein ist», sagte ein Verbandsfunktionär der NZZ. Was heisst das konkret? Auf diese Nachfrage nennt der Verband die medizinischen Gase, Sauerstoff oder Anästhesiegase, als Beispiel: 80 Hersteller seien für das ganze Zubehör notwendig, davon seien 70 im Ausland. «Für den kleinen Markt Schweiz sind nicht alle 70 Hersteller bereit, den zusätzlichen Bürokratieaufwand zu betreiben.» Wie viele genau, sagt Swiss-Medtech nicht.

Der Verband verweist weiter auf den Hersteller von Stents, die für Neugeborene nur wenige Male pro Jahr in der Schweiz gebraucht würden. Der Hersteller aus Frankreich «überlegt sich», ob er den bürokratischen Aufwand für eine so kleine Liefermenge auf sich nehmen soll.

Tiefere Anforderungen für die Zulassung neuer Produkte in den USA

Das sind Drohszenarien. Konkrete Beispiele von Produkten, die tatsächlich fehlen, liegen (noch) nicht vor. Kommt hinzu, dass der Bundesrat vorgesorgt hat. Bei Versorgungsengpässen kann die zuständige Stelle des Bundes auf begründeten Antrag spezifische Medizinprodukte bewilligen, auch wenn sie in Drittstaaten zertifiziert wurden. Die entsprechende Regelung ist seit 2020 in Kraft.

Schliesslich argumentiert der Bund mit der Patientensicherheit. Er erinnert daran, dass die EU und mit ihr die Schweiz ihre Vorschriften verschärft hatten, weil es zu Vorfällen mit mangelhaften Implantaten gekommen war. Dass Hersteller nun vermehrt die Erstzulassung in den USA anstrebten, sei ein Indiz, «dass die Regelungsdichte und entsprechend die Anforderungen in den USA geringer ist», schreiben die Bundesämter.

