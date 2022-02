Bundesrat steht in der Europapolitik vor einer Mutprobe

Europapolitik Mutprobe im Bundesrat: Wagt die Regierung den Aufbruch zu neuen Verhandlungen mit Brüssel? Knapp zehn Monate nach dem Aus des Rahmenvertrags diskutiert der Bundesrat am Mittwoch über einen Neustart mit Brüssel. Parteien, Wirtschaft und Wissenschaft drängen vorwärts. Der Gewerkschaftsboss beharrt auf seinen roten Linien. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 22.02.2022, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fleiss und Geduld sind auch in den Verhandlungen mit Brüssel gefragt: Mitarbeiterinnen der Fahnenfabrik Sevelen AG nähen Schweizer- und Europafahnen. (15. September 2021) Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Erwartungen sind hoch, dass der Bundesrat am Mittwoch liefert. Seit er im Mai 2021 die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abgebrochen hat, geht in der Beziehung zur EU gar nichts mehr. Schweizer Hochschulen sind vom Forschungsprogramm Horizon ausgeschlossen. Wichtige Abkommen wie jenes über den Abbau von Handelshemmnissen werden nicht mehr aufdatiert. Und die Börsenäquivalenz lässt weiter auf sich warten. Der Druck auf die Regierung, einen Weg aus dieser Sackgasse aufzuzeigen, steigt. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse forderte die Regierung vor kurzem dringend dazu auf, zu handeln. Arbeitgeberpräsident Vogt sagte in dieser Zeitung: «Der Bundesrat muss jetzt konkrete Vorschläge machen.» Fragt sich nur: Kann sich das Gremium einigen? Und hat es den Mut für einen raschen Entscheid? Denn eines steht fest: Jeder Beschluss wird auf Kritik und Widerstand stossen.

An Ideen fehlt es nicht. Alle Parteien haben Forderungen präsentiert. Sie reichen von einem Paket Bilaterale III mit neuen Verträgen (FDP) über eine Initiative (Grüne), ein Europagesetz (SP) oder die Ausklammerung der Personenfreizügigkeit (Mitte) bis zu Nichtstun (SVP).

«In der Bevölkerung gibt es keinen Meinungsumschwung im Gegenteil»

Eine gewichtige Stimme im Europadossier ist Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbundes. Auch der SP-Nationalrat sieht den Bundesrat in der Pflicht, hält zugleich aber fest: «Nur weil die EU mit ungerechtfertigten Sanktionen handelt, gibt es bei der Bevölkerung keinen Meinungsumschwung - im Gegenteil». Nach wie vor gelte: «Eine Lösung, bei welcher der Europäische Gerichtshof EuGH über den Schweizer Lohnschutz und den Service public bestimmen kann, werden wir nicht akzeptieren. Bei der Sozialpolitik sind Anpassungen möglich, solange sie die Arbeitnehmerrechte stärken.» Daran habe sich seit dem Ende des Rahmenabkommens «gar nichts geändert». Spielraum sieht Maillard bei den Kohäsionszahlungen oder - sofern die Schweiz wieder daran teilnehmen könnte - bei Beiträgen an die Forschungsprogramme. «Hier sollte der Bundesrat grosszügige Angebote machen.»

Die Ausgangslage vor der Klausur des Bundesrats ist also delikat - zumal nebst der SVP, die jede Annäherung an Brüssel kategorisch ablehnt, auch rechtsbürgerliche Wirtschaftskomitees wie «Kompass Europa» und «Autonomiesuisse» jede Zuckung des Bundesrats kritisch beobachten.

Innenpolitische Fleissarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine Strategie mit zwei Handlungsfeldern ab: ein innenpolitisches mit Kantonen, Parteien und Interessengruppen. Und ein aussenpolitisches mit Brüssel.

Innenpolitisch geht es im Kern darum, die europapolitische Allianz mit den Sozialpartnern und sämtlichen Parteien ausser der SVP wieder zu einen. Sie ist am Streit über das Rahmenabkommen auseinandergebrochen. Hierfür sind verschiedene Elemente im Gespräch. Arbeitgeberpräsident Vogt hat in dieser Zeitung die Schaffung eines neuen Gremiums angeregt, in dem Kantone, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und allenfalls Parteien die Verhandlungen vorbereiten. So würden in Brüssel nur Lösungen verhandelt, die innenpolitisch breit abgestützt sind. Die Idee stösst auch bei Gewerkschaften auf Zuspruch. Auf der innenpolitischen Achse liegt weiter das sogenannte Projekt Stabilex: Der Bund könnte rechtliche Bestimmungen, die heute von den entsprechenden Regeln der EU abweichen, anpassen. Dies freilich nur in Absprache mit Verbänden und Interessengruppen - und sicher nicht in vorauseilendem Gehorsam, sondern im Rahmen der Verhandlungen mit Brüssel. Eine innenpolitische Fleissarbeit, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

Hoffen auf «opting out» und «grandfathering»

Schneller könnte ein Richtungsentscheid auf der aussenpolitischen Achse erfolgen. Bereits im Dezember hat der Bundesrat in einer vertraulichen Sprachregelung festgehalten, dass eine umfassende Regelung wie beim Rahmenabkommen für den Bundesrat «keine Option mehr» sei. Er möchte folglich die institutionellen Fragen (die dynamische Übernahme von neuem EU-Recht sowie die Streitbeilegung) in den bilateralen Verträgen einzeln aushandeln. Bundespräsident Ignazio Cassis sprach in der «Sonntagszeitung» davon, dass der Bundesrat diese Verträge zu einem Paket schnüren könnte: So liesse sich zwischen Bern und Brüssel ein besserer Interessenausgleich finden. Der Aussenminister schlug weiter vor, das Paket mit neuen Verträgen zu ergänzen, etwa einem Stromabkommen. Hinzu kämen allenfalls auch die Forschungszusammenarbeit sowie Kooperationen in den Bereichen Gesundheit, Medien oder Kultur. Ob er damit durchdringt, ist offen. Es gib auch Stimmen, die davor warnen, das Fuder zu überladen. Es reiche, die bisherigen Bilateralen und Programme wie Horizon abzusichern sowie Fragen wie die Börsenäquivalenz zu klären. Allenfalls aufgehübscht mit höheren Kohäsionszahlungen.

Soweit mögliche Strategien. Was all diesen Gedankenspielen gemeinsam ist: Die heiklen Fragen zur Personenfreizügigkeit, an denen schon das Rahmenabkommen gescheitert ist (die Unionsbürgerrichtlinie mit dem erleichterten Zugang von EU-Bürgern zu den Schweizer Sozialwerken; der Lohnschutz; die staatlichen Beihilfen) bleiben ungelöst. Ob solche unliebsamen Bestimmungen ausgeklammert («opting out») oder Schweizer Standards vertraglich abgesichert («grandfathering») werden können, wie das manche hoffen, ist offen. Das findet der Bundesrat nur heraus, wenn er den Mut hat, zu entscheiden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen