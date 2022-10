Stephan Rietiker präsidiert Pro Schweiz: Wer ist dieser Mann?

Europa Stephan Rietiker präsidiert «Pro Schweiz»: Wer ist der Mann an der Spitze der neuen Anti-EU-Organisation? Der Medtech-Unternehmer Stephan Rietiker steht der am Samstag neu gegründeten Organisation «Pro Schweiz» vor. Einen Namen gemacht hat er sich vor allem als Kurzzeit-Präsident von GC. Doch der Zuger ist ein Tausendsassa. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 16.10.2022, 17.00 Uhr

Stephan Rietiker während seiner Rede anlässlich der Gründungsversammlung von «Pro Schweiz». Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Er ist Arzt. Er ist Unternehmer. Er ist SVP-Mitglied. Und er ist seit Samstag Präsident des Vereins «Pro Schweiz», der sich die Verteidigung der Neutralität und Unabhängigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Die Gründungsversammlung hat den Zuger Stephan Rietiker an die Spitze der Nachfolgeorganisation der AUNS (Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz) gewählt. Auch die «Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt» und das Komitee «Nein zum schleichenden EU-Beitritt» gehen im neuen Verein auf.

Doch wer ist dieser Mann, der noch nie ein politisches Amt innehatte und nun «Pro Schweiz» zu einer referendumsfähigen Allianz mit politischer Schlagkraft führen soll? Und was motiviert ihn, mit 65 Jahren das Präsidium dieser traditionsreichen Bewegung zu übernehmen?

Enge Beziehung zu den USA

Eins vorneweg: Stephan Rietiker ist keineswegs ein Unbekannter. Zwar dürfte er der breiten Öffentlichkeit höchstens als ehemaliger GC-Präsident bekannt sein, der nach neun Wochen bereits wieder den Bettel hinwarf, doch als Medizintechnik-Unternehmer hat sich der dreifache Vater über die Grenzen hinweg einen Namen gemacht. So war er etwa während vier Jahren CEO der Medtech-Firma LifeWatch mit über 500 Mitarbeitenden. Die Firma hatte ihren Sitz in der Schweiz, war aber bis zu ihrer Übernahme durch ein anderes Unternehmen vor allem in den USA im Bereich der Telemedizin tätig.

Zu den Vereinigten Staaten hat Rietiker nicht nur berufliche Beziehungen. Er verbrachte einen Teil seiner Kindheit in den USA und ist im Besitz des amerikanischen Passes - in seiner E-Mail-Signatur heisst es denn auch Stephan «Steve» Rietiker. Sein Medizinstudium absolvierte Rietiker in Zürich, mittlerweile wohnt er mit seiner zweiten Frau in Baar. Diese wollte übrigens 2006 für die SVP in den Nationalrat. Doch kurz vor der Nomination durch die Kantonalpartei zog sie ihre Kandidatur zurück.

Stephan Rietiker sitzt am Samstag in der ersten Reihe neben Silvia Blocher. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Kritik an der bundesrätlichen Corona-Politik

Rietiker zeigt sich auf Anfrage erfreut, dass er nun endlich Zeit habe, sich auch in politischen Diskussionen einzubringen: «Ich verspüre schon lange den Drang, mich nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Mensch mit einer politischen Haltung zu engagieren.» Doch aufgrund seiner beruflich bedingten Auslandreisen habe dazu lange die Zeit gefehlt. Das sei nun anders. Zwar ist er noch immer CEO einer Medtech-Firma mit Sitz in Zug, doch nun wolle er vermehrt seine Stimme heben und seine Meinung öffentlich kundtun, so der 65-Jährige.

So richtig angefangen damit hat Rietiker bereits in der Corona-Pandemie. Gemeinsam mit anderen Unternehmern rief er die Plattform «Inside Corona» ins Leben. Mit dieser wollte Rietiker einen «Kontrapunkt zum Corona-Aktivismus und dem planlosen Handeln setzen» sowie «die breite Bevölkerung zum kritischen Nachdenken animieren». In regelmässigen Blogbeiträgen kritisierte Rietiker die «unberechtigte Angstmacherei» des Bundesrates, ärgerte sich über die Unfähigkeit des Bundesamts für Gesundheit und warf den Behörden Desinformation vor. Durch diese Plattform sei dann auch Christoph Blocher auf ihn aufmerksam geworden und hätte ihn angefragt, das Präsidium von «Pro Schweiz» zu übernehmen.

Wobmann amtet als Vize-Präsident

Rietiker selbst bezeichnet sich als lösungsorientiert: «Wir können nicht vor den Problemen davonlaufen, sondern müssen Lösungen suchen, die im Sinne des Schweizer Volks sind.» Ziel müsse sein, «die Prosperität der Schweiz erhalten zu können und gleichzeitig neutral und souverän zu bleiben». Dafür will Rietiker auch mit anderen Parteien zusammenarbeiten und langfristig Unterstützung aus bürgerlichen Kreisen aufbauen.

SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Bild: Keystone

An seiner Seite steht dabei SVP-Nationalrat Walter Wobmann als Vize-Präsident von «Pro Schweiz». Der Solothurner, der bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten wird, bezeichnet Rietiker als «optimale Besetzung für das Präsidium». Rietiker sei eine starke Persönlichkeit, er stehe «voll und ganz zu einer unabhängigen und neutralen Schweiz» und habe sich als Unternehmer profiliert, sagt der Politiker auf Anfrage. «Ich denke, wir werden uns sehr gut ergänzen», so Wobmann weiter.

Auch Philip C. Brunner, SVP-Fraktionspräsident in Zug und langjähriger Stützpunktleiter der AUNS im Kanton Zug, begrüsst das Engagement von Rietiker: «Ich finde es gut, dass mit Stephan Rietiker ein Mann die neue Organisation präsidiert, der bis anhin politisch noch nicht so im Fokus stand, sondern sich in anderen Bereichen profiliert hat.» Zudem sei es sehr wertvoll, dass sich Rietiker als weltoffener Mensch mit internationaler Vernetzung für «Pro Schweiz» einsetze.

Neutralitätsinitiative macht den Anfang

Das erste grosse Projekt der neuen Organisation ist die am Samstag lancierte Neutralitätsinitiative. Diese will in der Verfassung festschreiben, dass die Schweiz keine Sanktionen gegen kriegsführende Staaten ergreifen darf - ausser sie werden von der UNO beschlossen. Für die Unterschriftensammlung verantwortlich ist Walter Wobmann.

