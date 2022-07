Fachkräftemangel: Schweizer arbeiten immer weniger

Erwerbstätigkeit Mehr Ferien, mehr Teilzeit: Die Schweizer arbeiten immer weniger – doch braucht es gegen den Fachkräftemangel nicht längere Arbeitszeiten? Ausgerechnet der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel lanciert eine brisante Idee: Er propagiert für Deutschland eine längere Wochenarbeitszeit als Mittel gegen den Fachkräftemangel. Was taugt dieses Rezept für die Schweiz, die mit dem gleichen Problem konfrontiert ist? Kari Kälin Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Mehr Ferien, mehr Freizeit: Der Trend läuft in Richtung kürzere Arbeitszeiten. Getty

Der Absender ist überraschend: Ausgerechnet ein linker Politiker will in Deutschland die 42-Stunden-Woche installieren. Mit Zuwanderung allein könne das Land den Fachkräftemangel nicht lösen, begründete Sigmar Gabriel seine Forderung. Der ehemalige Aussenminister und SPD-Chef sagte der Zeitung «Bild am Sonntag»:

«Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, kommen jetzt mindestens zehn Jahre, in denen es anstrengender wird als in den letzten.»

In der Regel leisten deutsche Arbeitnehmer pro Woche eine 40-Stunden-Arbeit.

Sigmar Gabriel bei einem Auftritt am Europa Forum in Luzern. Dominik Wunderli (Luzern, 3. Dezember 2019)

Das Arbeitsgesetz in der Schweiz lässt zwar 45 Stunden pro Woche zu. Doch auch in der Schweiz gilt die 40-Stunden-Woche als Norm, mit Unterschieden je nach Branche. Ein Blick auf umfangreiches Datenmaterial des Bundesamtes für Statistik offenbart, dass dieser Wert in der Realität sogar unterboten wird.

So betrug die wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigten im letzten Jahr 39,4 Stunden; das sind 2,2 Stunden weniger als vor zehn Jahren. Dass die Menschen in der Schweiz immer weniger arbeiten, legt auch eine andere Zahl offen: Zwischen 2010 und 2019 sank die tatsächliche Arbeitszeit pro erwerbstätiger Person um 7,4 Arbeitstage. Für diesen Rückgang nennt das Bundesamt für Statistik folgende Gründe: mehr Teilzeit, mehr Ferien, weniger Überstunden.

Doch kann sich die Schweiz mehr Teilzeit, mehr Freizeit und weniger Überzeit leisten? Tatsache ist: Wie in Deutschland suchen die Arbeitgeber fieberhaft nach Fachkräften. Es gibt – das ist eine historische Konstellation – mehr offene Arbeitsstellen als Arbeitslose. Der Personalmangel wird sich noch zuspitzen. Gemäss einer Studie der UBS fehlen bis in zehn Jahren bis 500'000 Arbeitskräfte.

Teilzeitarbeit als Wohlstandsphänomen

Tatsache ist auch: Längst nicht alle «Teilzeitler» reduzieren ihr Pensum, weil sie sich weiterbilden, Kinder betreuen oder andere persönliche Verpflichtungen wahrnehmen. 16 Prozent haben gemäss dem Bundesamt für Statistik kein Interesse an einem Vollzeiterwerb.

Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), sprach in diesem Zusammenhang gegenüber der NZZ von einem «Wohlstandseffekt»: In vielen Berufen könne man auch mit einem Pensum von 60 oder 80 Prozent ein gutes Einkommen erzielen.

Mit anderen Worten: Für eine anständige Wohnung, schöne Ferienreisen, ein finanziell sorgenfreies Leben muss man nicht zwingend fünf Tage pro Woche ins Büro fahren. Stark verbreitet sind Teilzeitpensen zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung oder im Bildungswesen. Im Bau und bei Gewerbebetrieben kommen sie seltener vor, wie Zahlen des Bundesamtes für Statistik nahelegen.

Arbeitgeberverband plädiert für Flexibilität

Zurück zu Sigmar Gabriel. Frage an Daniella Lützelschwab, Ressortleiterin Arbeitsmarkt beim Schweizerischen Arbeitgeberverband: Taugt die 42-Stunden-Woche als Rezept, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten? Es könne eine unter vielen Massnahmen sein, sagt sie.

Für Lützelschwab steht nicht so sehr die starre Zahl 42 Stunden im Vordergrund. Vielmehr gehe es um Flexibilität: «Betriebe sollen die Arbeitszeit dann erhöhen können, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern und ihre Konkurrenzfähigkeit zu stärken.» Sie erwähnt das Modell der Maschinenindustrie. Der Gesamtarbeitsvertrag erlaube eine vorübergehende Erhöhung der Wochenarbeitszeit – ohne dass die gesetzlichen Schranken gesprengt werden.

Daniella Lützelschwab vom Arbeitgeberverband.

Keine gute Idee fände Lützelschwab eine zusätzliche generelle Arbeitszeiterhöhung für Branchen, in denen Mitarbeitende schon jetzt sehr stark belastet sind, wie in der Gesundheitsbranche. «Das könnte kontraproduktiv sein», sagt sie.

Der Arbeitgeberverband verspricht sich von anderen Massnahmen zur besseren Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials eine grössere Wirkung. Etwa von einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, damit insbesondere Mütter ihr Pensum aufstocken können.

Auch die Individualbesteuerung befürwortet er, damit in einer Familie der Zweitverdienst nicht durch eine höhere Steuerprogression weggefressen wird. Schliesslich plädiert der Arbeitgeberverband auch dafür, ältere Mitarbeitende in den Betrieben zu behalten. Dass Potenzial besteht, zeigt ein Blick auf die Statistik. Ein Jahr vor Erreichen des AHV-Alters sind noch 56 Prozent der Männer erwerbstätig, bei den Frauen sind es 52 Prozent.

Zeitgeist weht in eine andere Richtung

Klar ist: Sigmar Gabriels Vorschlag entspricht nicht dem Zeitgeist. Das weiss auch Diana Gutjahr. Sie ist Thurgauer SVP-Nationalrätin, Vorstandsmitglied beim Schweizerischen Gewerbeverband und führt zusammen mit ihrem Mann den Stahl- und Metallbaubetrieb Ernst Fischer. Gutjahr würde eine Arbeitszeiterhöhung im Grundsatz zwar begrüssen, hält dies in der Praxis aber für unrealistisch.

Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. keystone

Sie kritisiert den Trend zur Teilzeitarbeit, gerade bei der jungen Generation, die lieber mehr Freizeit geniesse, anstatt die berufliche Karriere voranzutreiben. In ihrem Betrieb würden sich vor allem bei Bürojobs viele Bewerber melden, die nicht 100 Prozent arbeiten wollten. Sie erwartet auch höhere Pensen von Personen, «die auf Kosten der Steuerzahler ein Studium geniessen durften. So können sie der Gesellschaft etwas zurückgeben.»

«Das Rad der Zeit nicht zurückdrehen»

Adrian Wüthrich ist Präsident des Gewerkschaft-Dachverbandes Travailsuisse. Sandra Ardizzone (Bern, 29. März 2022)

Ganz klar gegen Sigmar Gabriels Pläne spricht sich derweil Adrian Wüthrich aus. «Wir müssen sicher nicht das Rad der Zeit zurückdrehen», sagt der Präsident des Gewerkschaft-Dachverbandes Travailsuisse. Vielmehr gelte es, im Zeitalter der Digitalisierung den laufenden Produktionsfortschritt den Arbeitnehmenden auch in Form von sinkender Arbeitszeit zurückzugeben.

Als Rezept gegen den Fachkräftemangel schweben ihm eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr Aus- und Weiterbildung sowie eine verstärkte Integration der älteren Arbeitnehmenden vor – «aber ohne das AHV-Alter zu erhöhen.»

