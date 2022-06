So kann die Schweiz ihren Selbstversorgungsgrad erhöhen

Ernährung Weniger Würste für mehr Selbstversorgung: Das kann die Schweiz für ihre Ernährungssicherheit tun Aus Sorge um die Ernährungssicherheit fordert die SVP eine zweite Anbauschlacht und der Bauernverband wehrt sich gegen mehr Biodiversität. Beides bringt wenig im Vergleich zu anderen Massnahmen. Mark Walther Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Man müsste nicht ganz auf Cervelats verzichten, um die Selbstversorgung zu stärken. Martin Ruetschi / Keystone

Der Ukraine-Krieg führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Hungerkrise in ärmeren Ländern. Der Krieg befeuert auch die Diskussion um die Ernährungssicherheit in der Schweiz. Die SVP verlangt, dass der Selbstversorgungsgrad, der heute bei 57 Prozent liegt, «zeitnah und massiv erhöht» wird. Der Bauernverband kritisiert den Bundesrat, der Massnahmen für eine nachhaltigere Landwirtschaft beschlossen hat. Diese führen zu sinkenden Erträgen, zum Beispiel bei Ölsaaten und Getreide.

Es gibt aber Möglichkeiten, den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen und gleichzeitig die Umwelt zu entlasten. Albert von Ow vom Forschungsinstitut Agroscope zählt etwa die Reduktion von Foodwaste und die Umstellung des Speiseplans dazu.

Forschungsergebnisse bestätigen diese Einschätzung. Würden Fleischkonsum oder Lebensmittelverschwendung um zwei Drittel reduziert, nähme der Selbstversorgungsgrad deutlich zu. Der Rückgang durch strengere Pestizidvorschriften könnte damit mehr als kompensiert werden. Der Schutz der Umwelt vor Pestizidauswirkungen ist das zentrale Element der Nachhaltigkeitsmassnahmen, die der Bundesrat auf Verlangen des Parlaments erarbeitet hat.

Zu den Daten Die Angaben in der Grafik stammen aus drei verschiedenen Quellen mit je unterschiedlichen Annahmen. Das Szenario mit dem verminderten Fleischkonsum geht von einem aktuellen Selbstversorgungsgrad (SVG) von 57,3 Prozent aus, jenes der Foodwaste-Reduktion von 57 Prozent und jenes der Pestizidreduktion von 59 Prozent. Das Szenario mit dem verminderten Fleischkonsum wurde von Agroscope ursprünglich mit einem aktuellen SVG von 61 Prozent berechnet, was einen optimierten SVG von 78,7 Prozent ergab. Albert von Ow hat die Berechnung für diese Zeitung mit dem aktuellsten definitiven SVG von 57,3 Prozent aus dem Jahr 2019 gemäss Agristat erneut durchgeführt. Daraus ergab sich ein optimierter Wert von 73,9 Prozent. Quellen Szenario weniger Fleisch: Agroscope, 2017 Szenario weniger Foodwaste: Bundesrat, 2022 Szenario Pestizidreduktion: Agroscope, 2021

Zwei Drittel weniger Fleisch zu essen würde laut von Ow bedeuten, einen Drittel mehr Kartoffeln, Getreide und Hülsenfrüchte zu verzehren als heute. Der Konsum von Milch könnte unverändert hoch bleiben, wenn diese vor allem auf den Wiesen des Schweizer Dauergrünlands produziert würde.

Bedenken über zu wenig Proteine oder andere Nährstoffe auf dem Teller zerstreut von Ow: In der Analyse sei der Ernährungsbedarf berücksichtigt worden.

In der Schweiz wird zu intensiv produziert

Platz für den Anbau von mehr direkt Essbarem hat die Schweiz genug: 44 Prozent der Getreideflächen werden benutzt, um Futter anzubauen. Zusammengesetzt wäre diese Fläche 645 Quadratkilometer gross. Das ist fast die Ausdehnung des Kantons Glarus.

Die Produktionsintensität in der Schweiz liegt heute teils über dem ökologisch tragbaren Niveau. Das schrieb der Bundesrat jüngst als Antwort auf eine Interpellation von Grünen-Ständerätin Maya Graf (BL). Fachleute stehen den Forderungen der Bauernlobby denn auch ablehnend gegenüber. «Dies greift zu kurz und bringt wenig», schrieb von Ow von Agroscope in einem jüngst erschienenen Artikel. Eine intensivere Produktion gefährdete die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Ausserdem müssten mehr Dünger und Energie importiert werden – was die Abhängigkeit vom Ausland vergrösserte.

Kühe, Schafe und Ziegen Bestandteil nachhaltiger Landwirtschaft

Etwas weniger Fleisch als heute konsumieren, dafür Schweizer Fleisch bevorzugen – das wäre verantwortungsvoll, sagt Michel Darbellay vom Bauernverband. Er sieht die ganze Bevölkerung in der Pflicht: «Der Konsument entscheidet durch seine Kaufwahl, wie wir produzieren.»

Es gebe aber mehrere Gründe, die gegen eine kleinere Fleischwirtschaft sprächen. Mit den aktuellen Verhältnissen würde der Umstieg von Tierhaltung auf Pflanzenbau zu wirtschaftlichen Einbussen führen. Darbellay fordert deshalb einen stärkeren Grenzschutz für pflanzliche Produkte. Wird deren Einfuhr erschwert, wird der Anbau für Landwirte attraktiver. Tiere seien zudem wichtig wegen ihrer Ausscheidungen, die als Dünger benötigt werden.

Gemäss Robert Finger sind Tiere Bestandteil einer nachhaltigen Schweizer Landwirtschaft. Der Professor für Agrarökonomie und -politik an der ETH Zürich sagt: «Die Schweiz ist ein Grasland. Raufutterverzehrer können diese Ressource nutzen.» Dazu zählen primär Kühe, Schafe und Ziegen, nicht aber Schweine und Geflügel. Heute nähmen wir allerdings zu viele tierische Lebensmittel zu uns. «Weniger wäre besser – für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und oft auch für das Portemonnaie», sagt Finger.

Beim Foodwaste kann es schnell gehen

Einen zusätzlichen sehr grossen Hebel sieht er bei der Reduktion des Foodwaste. Im Gegensatz zur Fleischdebatte besteht hier ein breiter Konsens. Ein Drittel der Lebensmittel geht heute verloren oder wird verschwendet. Am stärksten wird die Umwelt durch Foodwaste belastet, der in den Haushalten entsteht. Bis 2030 soll Foodwaste um die Hälfte reduziert werden. Dieses Ziel peilt der Bund mit einem Aktionsplan an, der vom Landwirt bis zur Konsumentin alle in die Verantwortung nimmt.

Ständerätin Graf wirft SVP und Bauernverband vor, die Krise auszunutzen, um unliebsame Projekte für mehr Ökologie rückgängig zu machen. Dabei zeichne sich hierzulande kein Mangel ab. «Es gibt keinen Grund, in Panik auszubrechen», sagt Graf. Viel wichtiger sei es, unsere Landwirtschaft und Ernährung an den Klimawandel anzupassen.

Aktuell ist die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Produktions- und Nahrungsmitteln sichergestellt. Massnahmen werden deshalb keine ergriffen, schreibt das Bundesamt für Landwirtschaft.

