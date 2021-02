Ernährung Der Bund will, dass wir weniger Tiere essen – Druck macht ausgerechnet ein Nationalrat, der selber Fleisch produziert Um die Klimaziele zu erreichen, soll der Fleischkonsum sinken. Maximal drei Mal pro Woche 120 Gramm – so lautet die Empfehlung gemäss Lebensmittelpyramide. Die grosse Frage ist: Wie will die Politik das erreichen? Maja Briner 20.02.2021, 05.00 Uhr

Würste vom Grill sind lecker - doch wir essen zu viel davon. Fabienne Eisenring (Oetwil a.d.L, 2019)

Was auf den Teller kommt, entscheidet jeder gerne selbst. Der eine liebt Pizza, die andere Rösti, und der dritte am liebsten ein saftiges Steak vom Grill. Doch was als Privatsache gilt, wird je länger je mehr zum Politikum. Jüngstes Beispiel: die kürzlich publizierte langfristige Klimastrategie des Bundes. Um das Ziel von Netto Null im Jahr 2050 zu erreichen, soll die Bevölkerung die Ernährung ändern. Konkret heisst das vor allem: weniger Fleisch. Ein heikles Thema, bei dem gerne um den heissen Brei geredet wird.

In der Klimastrategie kommt das Wort Fleisch nicht vor. Stattdessen ist die Rede von einer «Anpassung der Konsum- und Produktionsmuster», um die Treibhausgasemissionen zu senken. Pikant: Der Bund sieht darin das grösste Reduktionspotenzial im Bereich Landwirtschaft und Ernährung bis 2050.

Fleischkonsum laut Umfrage deutlich zu hoch

Wie sich der Konsum genau ändern soll, zeigt ein Blick in einen weiteren Bericht des Bundes, die «Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030», der kürzlich in Vernehmlassung war. Darin schlägt der Bund konkrete Ziele vor: Bis 2030 soll sich ein Drittel der Bevölkerung gemäss den Empfehlungen der Schweizer Lebensmittelpyramide ernähren; bis 2050 sollen das alle tun. Dadurch könnten die negativen Umweltwirkungen laut Bundesamt für Umwelt «mehr als halbiert werden».

Dafür aber müsste insbesondere der Fleischkonsum deutlich sinken. Gemäss den Empfehlungen sollte maximal zwei bis drei Mal pro Woche 100 bis 120 Gramm Fleisch auf dem Speiseplan stehen. Tatsächlich ist der Konsum aber deutlich höher: Vor einigen Jahren zeigte eine Erhebung des Bundes, dass die 18- bis 75-Jährigen pro Woche durchschnittlich 780 Gramm Fleisch essen.

Die grosse Frage ist indes, wie die Bevölkerung dazu gebracht werden soll, weniger Fleisch auf den Teller zu laden. Eine Kampagne gegen den übermässigen Konsum erachte er als «nicht zielführend», schrieb der Bundesrat vergangenes Jahr als Antwort auf einen Vorstoss. Der Bund wolle aber zusammen mit Nichtregierungsorganisationen die Empfehlungen der Lebensmittelpyramide «noch besser bekannt machen».

Der Fleischproduzent, der den Konsum senken will

Druck macht ausgerechnet einer, der selber Fleisch produziert: der Grünen-Nationalrat und Biobauer Kilian Baumann. Er fordert mit einer Motion einen «Massnahmenplan zur Reduzierung des Fleischkonsums». Wenn man die Ziele der Klimastrategie im Bereich Landwirtschaft und Ernährung erreichen wolle, «müssten wir uns jetzt wahnsinnig beeilen», sagt er. «Doch davon sind wir weit entfernt.» In der Landwirtschaft seien einige Massnahmen zwar erarbeitet worden, doch diese drohten mit der Sistierung der neusten Agrarpolitik-Vorlage verzögert oder ganz auf Eis gelegt zu werden.

Nationalrat und Landwirt Kilian Baumann auf seinem Bio-Hof im bernischen Suberg. Colin Frei

«Auch im Bereich Ernährung müssten jetzt endlich Massnahmen erarbeitet werden», fordert Baumann. Die Bevölkerung müsse über die Auswirkungen eines zu hohen Fleischkonsums auf Umwelt und Gesundheit informiert werden. Das geschieht aus seiner Sicht noch zu wenig – und teils werde gar das Gegenteil gemacht.

Baumann kritisiert, dass der Bund die Werbekampagne von Proviande unterstützt. Die Behörden betonen, es gehe nicht darum, den Fleischkonsum anzukurbeln – sondern die Vorzüge von Schweizer Fleisch gegenüber importiertem darzustellen. Baumann widerspricht:

«Das ist absurd. Wenn an jedem Bahnhof ein Cervelat-Plakat hängt, treibt das den Konsum an.»

Es ist ein delikates Thema. Weniger Fleischkonsum zu verlangen, sei «politischer Selbstmord», räumte Baumann kürzlich in der «NZZ» ein.

Sie können nichts dafür: Kühe stossen Methan aus, ein Gas, das den Klimawandel anheizt. Matthias Stadler

Baumanns Motion kommt beim Schweizer Bauernverband nicht gut an: «Kilian Baumann traut der Schweizer Bevölkerung offenbar nicht zu, dass diese selbst bereit ist, ihre Ernährung anzupassen», so Sprecherin Sandra Helfenstein:

«Wir erachten es nicht als unsere Aufgabe, den Leuten vorzuschreiben, was sie essen dürfen.»

Die Landwirtschaft werde sich der Konsumveränderung anpassen, erklärt sie.

Baumann wiederum betont: «Ich will niemandem vorschreiben, was er oder sie essen soll.» Es könne jedoch nicht sein, dass die Politik ungesunde und umweltschädliche Konsummuster künstlich fördere. Mit Instrumenten wie Direktzahlungen und Zölle greife die Politik stark in den Markt ein. «Diese müssen ökologisch ausgerichtet werden», fordert Baumann. Bioprodukte sollten gefördert und dadurch auch günstiger werden für den Konsumenten.

Und Fleisch? Konsequenterweise müsste es teurer werden, wenn der Konsum gebremst werden soll. Baumann widerspricht nicht, betont aber, man müsse das Ganze sehen: «Heute müssen die Konsumenten als Steuerzahler für Umweltschäden aufkommen, welche durch die intensive Landwirtschaft entstehen, etwa Sanierungen bei Wasserversorgern. Das kostet auch.»

Weniger Fleisch – dafür mehr Filets?

Mehrheitsfähig sind Baumanns Ideen derzeit kaum. Dass das Konsumverhalten grosse Auswirkungen hat, sagt zwar auch der Bauernverband. Er verweist darauf, dass die Schweizer Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 um 13 Prozent gesenkt habe, während die konsumbedingten Emissionen gestiegen sind – auch aufgrund von Nahrungsmittelimporten.

Gleichzeitig betont Sprecherin Sandra Helfenstein aber, dass die Rindviehhaltung in der Schweiz sinnvoll sei: Es gebe hierzulande viele Regionen, die sich für den Ackerbau nicht eignen. Um dieses Weide- oder Grasland für die menschliche Ernährung nutzbar zu machen, müsse es von Kühen genutzt werden.

«Sprich: Fütterungstechnisch macht die Rindviehhaltung in der Schweiz Sinn.»

Um die Emissionen zu vermindern, die Rindvieh beim Rülpsen und Furzen ausstösst, setzt der Bauernverband vor allem auf eher technologische Massnahmen, etwa spezielle Futterzusätze für die Tiere. Ein Ansatz sei zudem, wieder vermehrt das ganze Tier zu essen – also nicht nur die Edelstücke, erklärt Helfenstein.

Denn die Menge allein ist nicht entscheidend: Weniger Fleisch zu essen, aber vor allem Filets und Steaks, sei nicht zielführend, mahnt der Bauernverband: «Wenn wir das ganze Tier verwerten, können wir unseren Umweltabdruck reduzieren und dennoch das Grasland weiter nutzen.»