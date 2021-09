Ermittlungen Amtsgeheimnisverletzung in der Affäre Berset? Jetzt soll ein ausserordentlicher Staatsanwalt das Leck suchen Es gibt Anzeichen, dass die Akten des Strafverfahrens aus der Bundesverwaltung zur «Weltwoche» gelangt sind. Die Bundesanwaltschaft will die Abklärungen einem externen Ermittler übergeben. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 17.09.2021, 14.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine private Angelegenheit? Bundesrat Alain Berset. Alessandro Della Valle / Keystone (Bern, 14.9.2021)

Die Affäre von Bundesrat Alain Berset ist mehr als eine unglückliche Liebesbeziehung ausserhalb seiner Ehe. Es gibt Anzeichen, dass die Strafakten, welche die «Weltwoche» diese Woche publik gemacht hat, aus der Bundesverwaltung stammen.

Der Artikel enthält Informationen über den Fall, die den Parteien nicht bekannt waren. Das Team von Berset geht deshalb nicht davon aus, dass die Frau, die den Gesundheitsminister zu erpressen versucht hatte, die Quelle ist. Das Leck wird anderswo vermutet, und zwar in Bundesbern selbst, konkret: im Bundesamt für Polizei.

Heikle Infos aus dem Innern der Verwaltung

Mindestens die Information, dass die Sondereinheit Tigris ausgerückt ist, um die Frau festzunehmen, muss von der Bundespolizei stammen. In den Unterlagen, welche die Parteien erhalten haben, ist davon keine Rede.

Das wäre eine Amtsgeheimnisverletzung. Dies bestätigt die Bundesanwaltschaft auf Anfrage von CH Media:

«Sofern die fraglichen Akten durch eine dem Amtsgeheimnis unterstehende Stelle herausgegeben worden wären, stünde eine Amtsgeheimnisverletzung zur Diskussion. Diese Frage beziehungsweise den konkreten Sachverhalt gilt es zu klären.»

Die Strafverfolgungsbehörde hat deshalb am Freitag bei der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft beantragt, dass diese einen ausserordentlichen Staatsanwalt einsetzt.

Die Bundesanwaltschaft wäre befangen

Die Bundesanwaltschaft kann den Fall nicht selber untersuchen, weil die Bundespolizei ihre Partnerbehörde ist. Die Zusammenarbeit ist sehr eng. Eine unabhängige Ermittlung in den eigenen Reihen wäre unglaubwürdig.

Zwar wurde genau dies auch schon gemacht, nämlich im Fall des Bundeskriminalpolizisten mit dem Pseudonym Viktor K. Er hat sich von Kollegen der russischen Staatsanwaltschaft auf eine Bärenjagd einladen lassen. Gleichzeitig war er ein Berater des damaligen Bundesanwalts Michael Lauber. Trotzdem ermittelte die Bundesanwaltschaft gegen den Mann und klagte ihn an. Die Anklage führte zwar zu einer Verurteilung. Das Vorgehen sorgte aber für Kritik.

Offene Fragen

Fraglich ist, ob das Leck in der Affäre Berset überhaupt gefunden werden kann. Dafür spricht: Der Kreis der Verdächtigen ist klein. Nur wenige Mitarbeiter haben Zugriff auf die elektronisch abgespeicherten Akten in diesem Fall. Grundsätzlich wird jeder Zugriff im System dokumentiert. Das wissen die Leute im Bundesamt für Polizei natürlich. Offen ist: Lassen sich diese Spuren verwischen? Unklar ist auch, was die Absicht eines Informanten gewesen sein könnte.