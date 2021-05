Abdankung Ermittler Keller war dem «fünften Mann» auf der Spur Der ausserordentliche Bundesanwalt Stefan Keller muss abdanken – war seine Arbeit zu erfolgreich? Henry Habegger 22.05.2021, 05.00 Uhr

Ausgebootet, da erfolgreich? Stefan Keller. Bild: Keystone

Zuverlässigen Informationen zufolge gab der ausserordentliche Bundesanwalt Stefan Keller am Mittwoch gegenüber der Gerichtskommission an, die Anwesenheit einer fünften Person am ominösen Geheimtreffen im Berner «Schweizerhof» sei durch seine bisherigen Abklärungen erhärtet. Man sei dabei, die Identität der fraglichen Person einzugrenzen.