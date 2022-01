Die Co-Trainerin der ersten saudischen Frauen-Nati ist aus Schwyz

Entwicklungshelferin Es geht um Fussball, aber noch um viel mehr: Eine Schwyzerin hilft in Saudi-Arabien, das erste Frauen-Nationalteam aufzubauen Sandra Kälin ist Co-Trainerin des neu gegründeten saudischen Frauen-Nationalteams. Bis vor kurzem durften Frauen noch gar nicht spielen. Im Februar findet nun das erste Länderspiel der Geschichte statt - mit der Einsiedlerin an der Seitenlinie. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Sandra Kälin, hier noch zu Hause in Einsiedeln, weil seit Samstag in Saudi-Arabien. Bild: Valentin Hehli

Dschidda, das ist eine Stadt am Meer, sie liegt auf der Arabischen Halbinsel, ganz nah bei Mekka, ganz weit weg von der Schweiz. Dort steht in diesen Tagen eine junge Frau aus Einsiedeln auf sattgrünen Plätzen. Sie tut etwas, das bis vor ein paar Jahren ganz und gar undenkbar gewesen wäre: Sie hilft saudischen Frauen, bessere Fussballerinnen zu werden.

Sandra Kälin war viele Jahre selbst Spielerin. Jetzt hat sie sich in eine Entwicklungshelferin verwandelt, es geht um den Sport, auf den ersten Blick. Aber noch um viel mehr. Am Samstag ist die 34-Jährige nach Dschidda geflogen.

Sie hat am Morgen Einsiedeln verlassen, das Herz schwer und leicht zugleich. Und ist ein paar Stunden später in einer anderen Welt angekommen. Dort arbeitet Kälin als Co-Trainerin eines Teams, das bis vor ein paar Monaten noch gar nicht existierte: des saudischen Frauen-Nationalteams.

Gerade hat die Innerschweizerin eine kleine Pause im dicht gedrängten Trainingsalltag. Sie sitzt in ihrem Zimmer im Hotel mit dem Namen Crowne Plaza. Man lässt sich nicht lumpen in Saudi-Arabien. Am Telefon berichtet sie von Frauen, die sich auf jedes Training freuen. Von Aufbruchstimmung. Es entsteht gerade etwas, und Kälin ist mittendrin. «Es ist wirklich schön, das mitzuerleben», sagt sie.

Die prominente Chefin aus Deutschland

Eine knappe Woche zuvor weilt Kälin noch daheim in Einsiedeln. Sie erzählt davon, wie sich das alles ergeben hat, diese Geschichte mit ihr und der saudischen Frauen-Nati. Manchmal wirkt sie dabei, als könnte sie selbst noch nicht so richtig glauben, auf welch ein Abenteuer sie sich da einlässt.

Der Fussball ist eine grosse Welt, aber irgendwie eben auch eine kleine, und es gibt einen oft unterschätzten Faktor: Den Zufall. Er spielt auch im Spätsommer 2021. Da ist diese Frau, die bei der Fifa arbeitet und deren Weg sich mit dem von zwei anderen Frauen gekreuzt hat: Sandra Kälin aus Einsiedeln und Monika Staab, geboren im deutschen Dietzenbach, aber längst auf der ganzen Welt daheim.

Staab ist eine renommierte Fussballtrainerin. Sie hat in der Heimat mit dem 1. FFC Frankfurt Meisterschaften und Cups gewonnen und irgendwann beschlossen, den Frauenfussball in die Welt hinauszutragen. Sie war in Gambia, in Afghanistan, in Nordkorea, dem Iran und vielen anderen Ländern. Nun ist sie in Saudi-Arabien gelandet. Der Job: Nationaltrainerin. Die Mission: ein Nationalteam aufbauen, und zwar schnell.

Der 62-Jährigen, die vor lauter Energie immer noch beinahe platzt, fehlt eine Co-Trainerin. Die Frau bei der Fifa empfiehlt Sandra Kälin. Die sagt: Ja klar, gib ihr meine Nummer. Und denkt sich: Da wird bestimmt nichts draus. Doch dann trifft man sich für einen Videocall und noch einen. Lernt sich kennen und schätzen.

Und schliesslich, am 18. Dezember, steht die Schweizerin am Flughafen von Riad. Sie ist für ein paar Tage nach Saudi-Arabien geflogen. Das Land spüren und die Menschen. Schauen, ob sie sich wohl fühlt. Was der Bauch sagt.

Sandra Kälin bei ihrem Besuch in Saudi-Arabien im Dezember. In der Mitte: Monika Staab, die Nationaltrainerin. Bild: Sandra Kälin

Kälins Hände sind vor lauter Aufregung aufgekratzt, sie war noch nie in dieser Gegend der Welt. «Alleine, als Frau, so weit weg, das war viel», sagt sie. Sie ist sonst keine, die schnell aus der Ruhe gerät. Diesmal schon. Aber das wird sich bald legen.

Ihre Wohnung in Einsiedeln liegt am Rand des Dorfs, es sind von dort nur ein paar Kilometer bis zu ihrem Elternhaus. Die Heimat ist ihre Basis geblieben, aber es zieht sie auch immer hinaus in die Welt. Wie jetzt nach Saudi-Arabien. «Es gibt da dieses Feuer in mir», sagt Kälin, «wenn der Alltag zu sehr Einzug hält, muss ich irgendwann etwas Neues machen.»

Sandra Kälin mag keine gemachten Betten

Schon als kleines Mädchen ist Kälin eine Sportskanone. Den Fussball entdeckt sie mit sieben Jahren. Und er lässt sie nicht mehr los. Weil sie so gut ist, darf Kälin bei den Buben des FC Einsiedeln mitspielen, aber sie entwächst ihrem Heimatdorf rasch. Mit 16 debütiert sie in der Nationalliga A, für Schwerzenbach, das heute zu GC gehört. Es wird eine abwechslungsreiche Karriere auf dem linken Flügel.

Sie führt Kälin zwei Jahre in die amerikanische Uni-Liga, weil dort ein Abenteuer ruft. Sie kehrt als Uni- Meisterin und mit der Auszeichnung zur wertvollsten Spielerin zurück in die Schweiz, spielt danach etwa für den FC Basel.

Sandra Kälin im Jahr 2012 im Trikot des FC Basel. Bild: Uwe Zinke

2014, mit nur 27 Jahren, hat sie genug vom Fussball, sie kann nicht mehr. Jahrelang hat Kälin gespielt und trainiert und daneben gearbeitet. Jetzt braucht sie eine Pause. Aber lange ruht sie sich nicht aus. Kälin versucht sich in unteren Ligen als Spielertrainerin, aber Spass macht ihr das nicht, zu gross ist der Niveauunterschied zu früher.

Daneben macht sie Trainerdiplome. Gründet eine eigene Firma, die Sporttrainings anbietet und Camps für Kinder. Und spielt, ach ja, nebenbei noch Beachsoccer, zwei EM-Teilnahmen, dritter Platz 2019, vierter Platz 2021.

Sandra Kälin ist eine Frau, die viel macht und gerne davon erzählt. Ein Satz, der gut zu ihr passt, ist dieser hier: «Ich mag es nicht, mich in ein gemachtes Bett zu legen.»

In Saudi-Arabien ist das Bett noch nicht einmal aufgebaut. Aber als Kälin im Dezember das Land besucht, hat sie das Gefühl, dass man das jetzt zackig ändern will. «In der Schweiz hat man den Frauenfussball am Anfang eher widerwillig angeschoben, man musste halt», sagt sie.

Jetzt, in Saudi-Arabien, sei es, als ob eine Rakete abhebe. Das gefällt ihr, so, wie ihr auch das Land gefällt. Sie ist überrascht über die Offenheit. Beeindruckt von den Sportanlagen. Erstaunt, dass die Frauen kein Kopftuch mehr tragen müssen. Und beschliesst, ja zu sagen. Co-Trainerin zu werden, für sechs Wochen zunächst.

Die saudischen Frauen kicken erst seit kurzem

Es ist noch nicht lange her, da durften Frauen in Saudi-Arabien kein Fussballstadion betreten. Nicht als Zuschauerin. Schon gar nicht als Spielerin. Sie spielten heimlich, in Hinterhöfen, das schon. Aber eine organisierte Meisterschaft war nur ein ferner Traum.

Doch 2019 änderte das saudische Königshaus seine strikte Haltung. Die Frauen dürfen jetzt kicken. Beim Fussballverband gib es nun sogar eine eigene Frauenabteilung, 35 Personen arbeiten dort, weiblich allesamt. Das Ziel: In zehn Jahren an einer WM teilnehmen.

Doch zuerst braucht es jetzt einmal Aufbauarbeit. Hier kommen Monika Staab und Sandra Kälin, die Trainerinnen aus Europa, ins Spiel. Staab, die schon seit dem letzten Jahr im Amt ist, hat einen Ligabetrieb aufgebaut, 700 Spielerinnen gesichtet, einen Kader von 25 Frauen zusammengestellt. Mit ihm wird nun gearbeitet, sechs Wochen lang. Sandra Kälin sagt, die Frauen seien technisch ganz gut, aber taktisch gebe es noch viel zu tun. «Kein Wunder, sie wurden ja nie ausgebildet», sagt sie.

Darf man das, für diesen Kronprinzen arbeiten?

Die Einsiedlerin hat schon einiges angepackt in ihrem Leben. Sie sagt, es sei stets der Fussball gewesen, der sie dazu angestiftet habe. Sie kann nicht sein ohne die Emotionen, die das Spiel ihr verschafft. Doch diesmal ist sie Teil eines Unterfangens, bei dem es um grössere Dinge geht als den Sport. Sie arbeitet jetzt für ein Land, das bis vor kurzem noch keine Frauenrechte kannte. In dem es als Öffnungsschritt gefeiert wird, dass Frauen neuerdings Auto fahren, alleine leben und Fussball spielen dürfen.

Es ist Kronprinz Mohammed bin Salman, der diese Reformen vorangetrieben hat. Es geht ihm längst nicht nur um Frauenrechte. Sondern vor allem um das Image seines Landes. Das ist ramponiert, weil die Menschenrechtssituation schlecht ist, Homosexualität bestraft wird, Saudi-Arabien hinter dem Mord des oppositionellen Journalisten Jamal Khasoggi 2018 in Istanbul stand.

Machen sie sich zur Komplizin eines autoritären Monarchen, Frau Kälin?

Sie entgegnet, dass man natürlich noch spüre, dass die Dinge sich gerade erst änderten. Aber sie sei sich sicher, dass dieser Wandel ernst gemeint sei und nachhaltig. «Leute, die Saudi-Arabien schon lange besuchen, sagen, man erkenne das Land nicht wieder», sagt sie.

Sandra Kälin in ihrer Wohnung in Einsiedeln. Valentin Hehli

Kälin hat in ihrer Karriere immer wieder bei den Männern mitgespielt. Sie kennt die Sprüche und Blicke, die es dann zuweilen gibt. Und sie kennt auch dieses Vorurteil, dass Frauen weniger können. Kälin kann damit gar nichts anfangen. «Diese Haltung will ich den saudischen Frauen mitgeben», sagt sie, und dann dieses grosse Wort: empowern. Ermächtigen. Sie geht auch nach Saudi-Arabien, um ein Vorbild zu sein.

Seit Samstag ist Kälin dort. Mitte Februar wird sie dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Auf den Malediven spielt Saudi-Arabien gegen die Seychellen. Es ist das erste Länderspiel überhaupt eines saudischen Frauenteams. Schon in Einsiedeln bekommt Kälin beim Gedanken daran Gänsehaut. Und danach? Dann wird sie sich überlegen, ob sie noch ein wenig länger bleibt.

Das dürfen saudische Frauen - und das dürfen sie nicht Es gab in Saudi-Arabien Zeiten, da durften Frauen kaum einen Schritt machen ohne die Zustimmung ihres Mannes. «Das», sagt Elham Manea, «hat sich in den letzten Jahren verbessert.» Manea lehrt unter anderem an der Uni Zürich zu Politik und Frauenrechten im arabischen Raum. Seit ein paar Jahren ist Kronprinz Mohammed bin Salman der starke Mann in Saudi-Arabien. Er hat die Frauenrechte reformiert. Frauen dürfen nun etwa Auto fahren, in der eigenen Wohnung leben, ohne Zustimmung des männlichen Vormunds reisen, studieren und arbeiten. Oder eben Fussball spielen. Zum Heiraten brauchen Frauen eine Erlaubnis Elham Manea sagt, das alles seien wichtige Errungenschaften. Aber sie erinnert auch daran, dass in Saudi-Arabien noch immer Frauenrechtsaktivistinnen im Gefängnis sitzen. «Kronprinz bin Salman ist natürlich kein Feminist», betont sie. Es gehe ihm um politisches Kalkül, um das Überleben seines Königreichs in einer Zukunft ohne Einnahmen aus den Ölquellen. Trotz der Fortschritte ist der Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau noch weit. Frauen brauchen noch immer die Zustimmung des männlichen Vormunds, wenn sie heiraten wollen. Auch eine Scheidung ohne die Zustimmung des Manns ist für saudische Frauen noch wie früher schwierig. (dow)

