Entführung von Christoph Berger: Die Hintergründe

Entführungsopfer Er lief Roger Schawinski davon und wird mal als Turbo, mal als Trödler beschimpft: Christoph Berger kann es niemandem recht machen Eine Entführung – in der Schweiz? Der Fall von Kinderarzt Christoph Berger, Präsident der eidgenössischen Impf-Kommission, rüttelt auf. Er selber sieht beim Kidnapping keinen Bezug zu seinem Amt bei der Kommission. Paradoxerweise ist es Bergers Sachlichkeit, die ihn immer wieder in die Kritik bringt. Patrik Müller Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Medial immer wieder präsent während der Pandemie: Christoph Berger, Präsident der eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF). Peter Schneider / KEYSTONE

Erst schien der Fall klar. Die Entführung von Kinderarzt Christoph Berger, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt als Präsident der eidgenössischen Impf-Kommission, hat eine politische Dimension. Denn der Kidnapper, ein 38-jähriger Deutscher, unterhielt Kontakte in die Corona-Verschwörerszene. Ein möglicher Komplize ist im Kanton Zug verhaftet worden.

Doch am Samstag kamen Zweifel auf. Berger könnte auch aus Zufall oder aus anderen Gründen entführt worden sein, berichtete dieses Newsportal gestützt auf Insiderinformationen. Am Sonntag bestätigte dann Berger persönlich diese Darstellung; in einer Mitteilung outete er sich auch insofern, als er mit vollem Namen hinstand.

Nach Bekanntwerden des Entführungsfalls hatte er zuerst geschwiegen, und er liess die Namensnennung mit einer superprovisorischen Verfügung in den Tamedia-Titeln verbieten, die zuerst berichtet hatten. Auch CH Media sowie Ringier verzichteten auf die Namensnennung und schrieben von einer «schweizweit bekannten Persönlichkeit».

Am Sonntag, Punkt 16 Uhr, erreichte ein E-Mail eines von Berger mandatierten Kommunikationsbüros die Redaktionen. Darin heisst es:

«Das Medium, das meinen Namen als Opfer der genannten Straftat publiziert hat, brachte diese Straftat mit meiner Rolle als Präsident der Impfkommission in Verbindung. Dieses Narrativ widerspricht meinem persönlichen Erleben während der Entführung.»

Berger lässt offen, ob er ein Zufallsopfer war oder ob es andere Gründe gab, die den Täter gerade ihn auswählen liessen.

Der Täter verlangte Geld, Berger versprach zu zahlen

Zum Tatablauf teilt Berger folgendes mit: «Der mir bis dahin unbekannte Täter hatte mich eine gute Stunde in seiner Gewalt. Er hat mich mit der Forderung eines substanziellen Geldbetrags konfrontiert. Diese Forderung hat er mit Drohungen verknüpft, was passieren könnte, wenn ich der Forderung nicht innert der von ihm genannten Frist nachkäme. Es standen also einzig wirtschaftliche Interessen des Täters im Vordergrund. Bezüge zu meiner Rolle als Präsident der Impfkommission machte der Täter dabei nicht. Nachdem ich dem Täter die Erfüllung seiner Forderung zugesichert hatte, liess er mich wieder frei. Ich habe mich danach sofort mit der Kantonspolizei in Verbindung gesetzt, die mich und meine verängstigte Familie seither sehr gut betreut.» Ihr Schutz stehe an erster Stelle.

In seiner Erklärung erwähnt Berger das Thema Impfen nur indirekt: «Mir sind die grossen emotionalen und gesellschaftlichen Spannungen bewusst, die Impffragen in den letzten beiden Jahren erhalten haben.»

Berger ist kein Impf-Turbo, Schawinski kritisiert ihn deswegen

Seit die Corona-Impfung verfügbar war, fiel Berger stets durch sachliche und unaufgeregte Aussagen auf. Er liess sich weder dem Lager der Turbos noch der Skeptiker zurechnen. Er zog dadurch den Zorn von beiden Seiten auf sich, viele hielten seine Sachlichkeit für aufreizend. Radikale Impfgegner kritisierten ihn, weil er den Nutzen der Impfung unermüdlich erklärte; der anderen Seite wiederum machte er viel zu wenig Tempo. Auch und gerade bei der Kinderimpfung. Hier zeigte der Kinderarzt stets eine gewisse Zurückhaltung, anders als die Impf-Kommissionen anderer europäischer Länder.

Zu einem Eklat kam es bei einem Radio-Interview mit Roger Schawinski. Dieser warf Berger vor, beim Booster zu «trödeln», und er bezeichnete ihn als «Fehlbesetzung». Berger antwortete, auf solche Provokationen gehe er nicht ein – und beendete das Interview vorzeitig.

Der Entführer und seine Partnerin sind beide tot

Der Entführer und seine Begleiterin starben eine Woche nach dem Kidnapping. In einer Polizeiaktion wegen der Entführung wollten Beamte den Verdächtigen in Wallisellen ZH verhaften, worauf dieser eine Waffe zückte. Es kam zum Schusswechsel mit der Polizei. Die Begleiterin wurde durch einen vom mutmasslichen Entführer abgegebenen Schuss getroffen. Der Mann selbst wurde dann von der Polizei erschossen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarben der Mann und die Frau noch vor Ort. Alle Verfahren laufen weiter.

