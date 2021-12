Mehr Spitalkapazitäten: Bund und Kantone feilschen um Mittel

ENGPASS IN SPITÄLERN «Es brennt im Gesundheitswesen»: Bund und Kantone feilschen um Geld für zusätzliche Plätze auf Intensivstationen Bundesrat Ueli Maurer fordert höhere Kapazitäten für die Behandlung von Corona-Patienten. Die Frage ist nun: Wie gross sind die Mittel, die das Finanzdepartement dafür ausgeben will? Francesco Benini Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefragt sind mehr Plätze und mehr Personal. Intensivstation des Kantonsspitals Freiburg. Bild: Keystone

Die Gespräche haben bereits begonnen. Thema: Mit wie viel Geld unterstützt der Bund die Kantone bei der Erweiterung ihrer Intensivstationen?

Am vergangenen Freitag hatte Bundesrat Alain Berset überraschenderweise erklärt, dass das Eidgenössische Finanzdepartement schaue, wie es den Kantonen beim Aufbau von Kapazitäten auf den Intensivstationen helfen könne.

Überraschend war die Ankündigung darum, weil der Betrieb der Spitäler Sache der Kantone ist. Der Bund muss hier keine Unterstützung leisten.

Lieber mehr Geld für Pflegekräfte ausgeben als für Wirtschaftshilfen

Finanzminister Ueli Maurer (SVP) kritisierte vor Tagen in einem Interview mit der «Weltwoche», dass der Bundesrat in der Coronakrise alles geregelt habe – nur nicht die Spitalbetten. «Wir bräuchten eine Reserve», sagte Maurer. Die Feuerwehr müsse bereit sein – es brenne im Gesundheitswesen.

«Aber wir sind offensichtlich nicht in der Lage, etwas zu unternehmen.»

Maurer beklagte auch «eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit der Verschuldung». Trotzdem scheint er nun gewillt, neue Mittel aufzuwenden.

Warum ist das so? Nationalrat Albert Rösti ist Parteikollege von Bundesrat Maurer. Und er ist seit kurzem Präsident der Gesundheitskommission. Rösti sagt: «Verglichen mit den Summen, die der Bund für die Bewältigung der wirtschaftlichen Schäden in der Schweiz aufwendet, sind die Ausgaben für mehr Plätze auf den Intensivstationen nicht besonders hoch.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei der Beratung des Covid-Gesetzes diskutierten die Parlamentarier, ob der Bund und die Kantone sich mit je 50 Prozent an den Kosten für neue Plätze auf den Intensivstationen beteiligen sollen. Diese Regelung wurde schliesslich verworfen.

Österreich hat mehr Betten – aber auch mehr Lockdowns

Wenig Interesse an neuen Ausgaben haben die Schweizer Spitäler. Sie verzeichneten im Jahr 2020 ein Defizit von insgesamt 800 Millionen Franken. Die Spitäler verwiesen auf den Bund, der sie dazu anwies: Prioritär ist die Behandlung von Covid-Patienten; alle anderen, nicht dringlichen Behandlungen sind zurückzustellen.

Nun soll es also der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen richten. Welche Modelle werden geprüft bei der Finanzierung neuer Plätze auf den Intensivstationen? Die involvierten Stellen – Innendepartement, Finanzdepartement, die kantonalen Konferenzen der Gesundheits- und der Finanzdirektoren – hüllen sich alle in Schweigen.

Gäbe es mehr Plätze auf den Intensivstationen, müsste der Bund weniger schnell mit restriktiven Massnahmen auf steigende Patientenzahlen reagieren. Diese Argumentation war vor allem von SVP-Politikern zu hören. Parteipräsident Marco Chiesa kritisierte, dass die Zahl der Betten auf Intensivstationen gesunken sei, von rund 1300 nach Ausbruch der Krise auf derzeit 850.

Kritiker der Corona-Massnahmen erwähnten gerne Österreich. Das Land ist mit 8,9 Millionen Einwohnern nur wenig grösser als die Schweiz, die Zahl der Betten auf den Intensivstationen liegt mit 2100 aber ungleich höher. Das hielt die Regierung Österreichs vor Wochen allerdings nicht davon ab, einen neuen, harten Lockdown zu verhängen.

Die Intensivstationen haben viel Personal verloren seit 2020

Die Kantone betonen, dass das Problem nicht bei den Betten liege, sondern beim Personal. Die Spitäler registrierten viele Abgänge, weil die Behandlung von Coronapatienten auf den Intensivstationen sowohl langwierig als auch aufwendig ist. Ausserdem dauert es zwei Jahre, bis eine ausgebildete Pflegefachperson die Zusatzausbildung für die Intensivstation absolviert hat.

Grundsätzlich herrscht aber Einigkeit: Es wäre nicht schlecht, wenn die Reservekapazitäten der Schweizer Intensivstationen grösser wären als jetzt. Dafür braucht es erstens mehr Personal und zweitens mehr Geld. Finanzminister Ueli Maurer überlegt sich über die Feiertage, welche Mittel er den Kantonen dafür zusprechen will.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen