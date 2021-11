Energiezukunft Können Vogelschützer neue Windräder verhindern? Jetzt entscheidet das Bundesgericht Das höchste Gericht ist sich nicht einig, wie es mit Beschwerden gegen einen Windpark auf dem Grenchenberg umgehen soll. Die Meinungsdifferenzen diskutieren die Richterinnen und Richter an einer öffentlichen Sitzung aus. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 24.11.2021, 09.13 Uhr

So soll der Windpark auf dem Grenchenberg aussehen. Visualisierung/SWG

Worum geht es?

Auf dem Grenchenberg plant das Energieversorgungsunternehmen von Grenchen einen Windpark mit sechs Anlagen. Die Windräder haben Nabenhöhen von 99 Metern. Damit soll der Strombedarf von zwei Dritteln aller Haushalte und Gewerbebetriebe von Grenchen gedeckt werden.

Das Problem: Der Grenchenberg ist ein bedeutender Ort für Vögel und Fledermäuse. Diese können mit den Windrädern kollidieren. Im Bewilligungsverfahren wurden deshalb die Kollateralschäden definiert. Als Zielwert wurde festgehalten, dass pro Jahr höchstens 60 Zug- und Brutvögel sterben dürfen (10 pro Windrad) und insgesamt zehn Fledermäuse pro Jahr. Es handelt sich um Zielwerte.

Gegen das Projekt sind viele Beschwerden eingegangen. Aber nur jene von Vogelschützern (Birdlife und kantonaler Vogelschutzverband) gelten als legitimiert. Sie geniessen wegen des Verbandsbeschwerderechts eine besondere Stellung. Die Vogelschützer beklagen, dass die Erfassung der getöteten Tiere praktisch unmöglich sei. Zudem sorgen sie sich um ein Wanderfalkenpaar, das 350 Meter von einer Anlage entfernt jeweils brütet.

Das Bundesgericht erledigt 99,8 Prozent aller Fälle auf dem schriftlichen Weg. Nur wenn die Richterinnen und Richter keinen einstimmigen Konsens gefunden haben, kommt es zu einer öffentlichen Beratung wie jetzt im Fall Grenchenberg. Der Fall wird wegweisend sein für künftige Projekte.

Warum ist das wichtig?

Die Schweiz ist in der Windenergie ein Entwicklungsland. In Europa haben nur Slowenien und die Slowakei einen tieferen Anteil Windenergie in ihrer Stromproduktion. Diese Länder haben nämlich einen Wert von 0 Prozent. Die Schweiz liegt bei 0,2 Prozent. Der europäische Durchschnitt beträgt 16 Prozent.

Ein Grund für den Rückstand der Schweiz ist das Schweizer Verbandsbeschwerderecht. Es führt dazu, dass geplante Windkraftprojekte durch Gerichtsverfahren verzögert werden. Aktuell sind deshalb neun geplante Windparks blockiert.

Werden die geplanten Anlagen realisiert, könnte die Schweiz ihr Ziel erreichen, das sie sich mit der Energiestrategie 2050 gesetzt hat. Windenergie ist vor allem komplementär zu Solarenergie und Wasserkraft von Bedeutung. Die Windkraft ist wichtig für die Stromversorgung im Winter. Dann ist es in der Schweiz am windigsten und die Räder generieren 60 Prozent ihrer Jahresproduktion. Just dann droht gemäss Szenarien des Bundes eine Strommangellage.

Bestehende Windenergieanlagen

Vor einem halben Jahr hat das Bundesgericht die Beschwerden gegen den Windpark Sainte-Croix im Waadtländer Jura abgewiesen. Es war der erste Entscheid, der die aktuelle Generation von Windparks betrifft und bei dem es um die Energiestrategie 2050 geht. Damit sich eine Rechtspraxis entwickelt, braucht es mehrere Entscheide. Diese wird der Fall Grenchenberg prägen, der die Meinungen selbst im Bundesgericht auseinander gehen lässt.

Wie läuft die Sitzung ab?

Alle fünf Bundesrichter der Ersten öffentlich-rechtlichen Abteilung werden Stellung nehmen. In einer zweiten Runde werden die Differenzen besprochen. Dann wird das Urteil verkündet. Die Parteien sind nur Zuschauerinnen.

