Energie-Showdown zwischen Ober- und Unterland

Energieversorgung Wahl zwischen Städter und Bergler: Jetzt beginnt der Kampf um unseren Strom – und um Millionen Zwei gegensätzliche Kandidaten wollen die Energiedirektorenkonferenz präsidieren. In der Kampfwahl geht es um mehr als einen Posten – es geht vor allem um die Wasserkraft und viel Geld. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 25.08.2022, 11.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roberto Schmidt (links), Martin Neukom und der Lai da Marmorera – einer von vielen Streitpunkten zwischen Unterland und Gebirgskantonen. Keystone/Alex Spichale

Bildmontage: pin

Corona bewies, wie schnell es gehen kann. Aus dem Nu wurde die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren zu einem Gremium, das fast jede und jeder im Land kannte. Deren Direktor Lukas Engelberger war die Stimme des Föderalismus, der nicht selten an den wichtigsten Medienkonferenzen Platz nahm zwischen den Bundesräten.

Gut möglich, dass den kantonalen Energiedirektorinnen und -direktoren ein ähnliches Schicksal blüht. Spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich ihr Dossier in die öffentliche Wahrnehmung gedrängt. Nicht nur das: Um die Klimaziele von 2050 zu erreichen, stehen der Schweiz schwerwiegende Entscheide zu Sonne, Wind und Wasser bevor – mit den Kantonen als wichtigen Playern im Poker um jede Kilowattstunde. Als Standorte für Kraftwerke wie auch als Eigentümer von Energiekonzernen.

Die vergangenen sechs Jahre führte der Bündner Mario Cavigelli die Konferenz an. Doch er tritt als Regierungsrat zurück. Um seinen Posten kommt es morgen Freitag – einigermassen unüblich im Haus der Kantone – zur Kampfwahl, wie Generalsekretär Jan Flückiger bestätigt: «Die Konferenz hat die Wahl zwischen zwei sehr kompetenten Kandidaten.» Flückiger nennt keine Namen, aber mehrere Quellen bestätigen: Es handelt sich um Martin Neukom aus Zürich sowie Roberto Schmidt aus dem Wallis.

Regierungsrat Martin Neukom. zVg / Anzeiger Bezirk Affoltern

Zuerst um Cavigellis Nachfolge beworben hatte sich Neukom. Jung, grün, ein Ingenieur, der seine Dissertation zu Solarzellen schrieb. Sein Opponent meldete sich erst später: Schmidt aus Leuk ist Jurist, bei den Christlichsozialen aus dem Wallis (CSP) und war schon Gemeinderat, da ging Neukom noch zur Schule. Es ist für einmal keine Floskel: Das Duell ist eine Wahl der Gegensätze. Doch das ist nicht einmal der Punkt.

Eine Revanche mit 80 Jahren Laufzeit

Im Hintergrund wirken viel grössere Kräfte auf die Energiedirektorenkonferenz als diese beiden Exponenten. Dazu braucht es einen kleinen Exkurs in die Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherten sich die Industriellen Betriebe von Zürich zu günstigen Bedingungen die Konzession für einen Stausee in der verarmten Gemeinde Marmorera. Die Laufzeit betrug 80 Jahre, was bedeutet: 2035 ist Schluss.

Dann kommt eine spezielle Rechtsordnung zum Zug, der sogenannte Heimfall. Nach Ablauf der Konzession hat der Standortkanton respektive die Gemeinde die Möglichkeit, den Stausee mitsamt wichtigen Teilen des Kraftwerks in seinen Besitz zu übernehmen: Mauer, Stollen und Turbinen würden plötzlich verstaatlicht.

Roberto Schmidt (CSP) aus dem Wallis. Keystone

Blockierte Energiewende

Marmoreras gibt es in der Schweiz einige. In den nächsten Jahren laufen viele Konzessionen für Wasserkraftwerke aus, nicht nur in Graubünden, etwa auch im Tessin oder Wallis. Mit deren Ende tritt der Konflikt zwischen Unterland und Gebirgskantonen zu Tage. Deshalb haben mehrere Bergkantone Heimfall-Strategien angekündigt. Kantone wie der Aargau oder Zürich, welche die Stromkonzerne beherbergen, würden dabei gerne ein Wörtchen mitreden – schliesslich sind diese auch nicht selten die grössten Arbeitgeber in den betroffenen Berggemeinden.

Vorderhand führt dies vor allem zu einer Investitionsblockade. Die Stromkonzerne sträuben sich, in den Ausbau ihrer Kraftwerke zu investieren, wenn diese bald in Staatshand fallen könnten. Dies bremse die Energiewende, schrieb die Axpo vor rund einem Monat. Der Stromkonzern alleine droht bis 2050 33 Konzessionen zu verlieren.

Nun scheint es, als hätte das Ringen um die Wasserkraft das Haus der Kantone erreicht. Man munkelt, erst nach Neukoms Ankündigung hätte sich auch Schmidt zu einer Kandidatur durchgerungen – gut möglich, dass auch andere Bergkantone ihre Finger im Spiel hatten: Nach sechs Jahren Bündner Herrschaft sahen sie ihre Felle davonschwimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen