Sinkende Strompreise, turbulente Märkte, intransparentes System

Energiepreise Preiskapriolen und ein intransparentes System: Wenn der Strommarkt verrückt spielt Zuletzt sanken die Strompreise kurzfristig in den Keller, dabei werden die Stromrechnungen teurer. Dahinter stecken intransparente Beschaffungen, sagt der Chef der Aufsichtsbehörde Elcom. Und die Stiftung für Konsumentenschutz hat einen ganz eigenen Vorschlag zur Kostenwahrheit.

Wie viel kostet der Strom? Dahinter steckt ein nicht selten intransparentes System und viel Marktspekulation. Bild: Pius Amrein (9. September 2022)/Luzerner Zeitung

Wer derzeit die Tagespreise für Strom an den europäischen Märkten verfolgt, muss sich vorkommen wie auf einer Achterbahn. Ende August kostete eine Megawattstunde für den nächsten Tag 725 Euro, Ende Jahr war es nach einigen Berg- und Talfahrten noch ein Bruchteil davon: sieben Euro. Inzwischen sind die Preise schon wieder auf deutlich über 100 Euro geklettert.

In den nächsten Stromrechnungen dürfte sich das kaum niederschlagen. Der Grund ist vordergründig einfach: Grosse Versorger decken sich in der Regel nicht am Spotmarkt ein, wo Strom jeweils für den nächsten Tag gehandelt wird. Sie kaufen den grössten Teil ihres Bedarfs am Terminmarkt ein, also Monate, Quartale, mehrheitlich sogar Jahre im Voraus.

Bis Ende August müssen die Netzbetreiber der schweizerischen Strom-Aufsichtsbehörde Elcom mitteilen, wie viel ihre Kundinnen und Kunden im Folgejahr bezahlen müssen. Dass die Preise für Haushalte in der Grundversorgung über ein Jahr fix sind, ergibt Sinn. Damit ist sichergestellt, dass ein Haushalt nicht in einem Monat 200 und im nächsten vielleicht bereits 2000 Franken für Strom bezahlen muss. Unternehmen, die sich kurzfristig eindecken, mussten schmerzhaft lernen, dass Preise nicht nur sinken, sondern auch steigen können.

Zwar hängen die beiden Märkte zusammen: Der Terminmarkt widerspiegelt grundsätzlich die Preiserwartungen für den Spotmarkt. Aber weil die Zeiträume eben grösser sind, fallen kurzfristige Preisschwankungen, wie aktuell durch das milde Wetter bedingt, nicht so stark ins Gewicht. Jahrelang war der Terminmarkt deshalb eine unaufgeregte Sache. Doch seit einem Jahr, seit den Spannungen in Europa mit Russland, spielt auch der Terminmarkt verrückt.

Das kann dann dazu führen, dass selbst Grossunternehmen wie Axpo oder Alpiq plötzlich vor Liquiditätsengpässen stehen. Es kann aber auch bedeuten, dass eine BKW fantastische Gewinne einfährt.

Ein nie verschicktes E-Mail: Dreimal so teure Stromrechnung

Risikogeschäft hin oder her: Die Einkaufsstrategien der Energieunternehmen haben an Bedeutung gewonnen und damit auch die Unterschiede in den Schweizer Stromrechnungen. Schlagzeilen machte vergangenen August das Beispiel Oberlunkhofen. Aufgrund einer verfehlten Einkaufsstrategie des Netzbetreibers zahlt die Bevölkerung des Aargauer Dorfes im nächsten Jahr mehr als dreimal so viel für den Strom als bisher. Der Netzbetreiber wollte Strom kaufen, als es günstig war – doch das E-Mail verliess den Postausgang nie. Gerade in Oberlunkhofen dürfte man sich dieser Tage angesichts des Preissturzes ein zweites Mal die Haare raufen.

Aber immerhin wissen die Leute dort, dass ein nie versandtes E-Mail der Grund für die gesalzene Rechnung ist. Viele Konsumentinnen und Konsumenten werden nie erfahren, wie die Einkaufsstrategie ihres Versorgers aussah oder aussehen wird und ob sie entsprechend die Zeche zahlen.

So kann es beispielsweise sein, dass ein Netzbetreiber die Strompreise im vergangenen August unter sehr hohen Annahmen berechnet, sich aber noch nicht vollständig eingedeckt hat. Was sich jetzt auszahlen kann. «Es gibt dieses Mass an Intransparenz», sagt dazu Elcom-Geschäftsführer Urs Meister. Ausserdem existiere auch kein Gesetz, das die Energieversorger dazu verpflichte, ihre Einkaufsstrategie offenzulegen, «beispielsweise anhand eines Benchmarks».

Ein Stromkonto für alle?

Für Marius Wiher von der Stiftung für Konsumentenschutz wäre Transparenz nur ein erster Schritt. «Wir fordern quasi ein Konto von 500 Kilowattstunden pro Person und Jahr, dessen Kosten sich an den Gestehungskosten der Kraftwerke orientiert», sagt Wiher. Diese Menge Strom entspräche ungefähr dem Grundbedarf des täglichen Lebens. «Wer dann zusätzlich einen Whirlpool heizen will, kann sich darüber hinaus am freien Strommarkt eindecken», sagt Wiher. Es wäre ein Systemwechsel: Die Verwerfungen der Märkte hätten dann im Grundbedarf keinen direkten Einfluss auf den Alltag der Leute. Darüber hinaus potenziell aber einen ziemlich grossen.

