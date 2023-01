Energiekrise Treffen von Rösti und Parmelin mit Habeck: Wie der Krieg die Beziehungen Deutschland-Schweiz beeinflusst Die Energiekrise dauert an. Russisches Gas gibt es nicht, und das Solidaritätsabkommen mit Deutschland lässt auf sich warten. Zwei Bundesräte und der deutsche Vizekanzler suchten am WEF noch Lösungen – und fanden pragmatische Antworten. Stefan Bühler, Davos Jetzt kommentieren 16.01.2023, 21.34 Uhr

Kennenlernen auf höchster Ebene: Energieminister Albert Rösti (rechts) trifft erstmals mit Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck (links) zusammen. Für Guy Parmelin ist es ein Wiedersehen. (Davos, 16. Januar 2023) Laurent Gillieron / KEYSTONE

Für Albert Rösti war es der erste Auftritt auf internationaler Bühne. Am Montagabend trat der SVP-Bundesrat und neue Energieminister mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin im House of Switzerland in Davos vor die Medien - zusammen mit dem prominenten Gast aus Deutschland, Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen.

Parmelin sprach als erster von einem «interessanten Gespräch», bei dem sowohl die Wirtschaftsbeziehungen als auch die Sondierungsgespräche zwischen Bern und Brüssel zur Sprache gekommen seien.

Dass auch die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine ein Thema war, bei der Deutschland seit Monaten darauf drängt, dass Panzermunition aus Schweizer Produktion geliefert werden darf, legte Parmelin erst auf Frage eines Journalisten offen. Die Schweizer Bundesräte hätten die Frage der Neutralität dargelegt. Habeck antwortete darauf, was er schon im Mai 2022 sagte: «Man kann eine gewisse Neutralität nicht aufrechterhalten, ohne dafür die Konsequenzen zu tragen.» Er wünsche sich nach wie vor, dass der Bund seine Haltung überdenke.

Habeck: «Europa hat sich in der Krise bewährt»

Energieminister Rösti kam sodann die Aufgabe zu, zur erörtern, wie es mit den stockenden Verhandlungen über ein Solidaritätsabkommen bei akuten Gas-Mangellagen weitergehen soll. Man sei zum Schluss gekommen, ein solches lasse sich «auf technischer Ebene» realisieren. Ein Abkommen, das auch von der EU-Kommission gutgeheissen werden muss steht demnach vorerst nicht mehr zur Debatte. Man gehe davon aus, dass die Diskriminierung von Schweizer Kunden bei extremen Mangellagen von Gas nicht benachteiligt würden, sagte Rösti – und wies auf die wichtige Rolle der Schweizer Stauseen hin, für die Netzstabilität über die Grenzen hinaus.

Habeck betonte, Deutschland strebe nach wie vor mit allen seinen Nachbarn Solidaritätsabkommen an. Er erinnerte daran, dass in den letzten Monaten «Einschläge» auf das deutsche und europäische Energiesystem gekommen seien, «die tatsächlich die Grenzen der Belastbarkeit hätten überschreiten können». Insbesondere habe Russland systematisch versucht, Unordnung in den Energiemarkt zu bringen. «Heute können wir sagen, das ist abgewendet worden. Die Energiekrise ist natürlich noch nicht vorbei, aber sie ist handhabbar geworden.»

Anders als letzten Sommer befürchtet, liege nun eine weitaus stabilere Energiesituation vor. Dies sei ein Verdienst der Solidarität: «Europa hat sich in der Krise bewährt». Vor diesem Hintergrund kündete Habeck sodann an, dass das angestrebte Solidaritätsabkommen mit der Schweiz ausgeweitet werden soll, auf ein trilaterales Abkommen mit Italien, beziehungsweise auf eine «trilaterale Vereinbarung». Welche rechtliche Ausgestaltung tatsächlich angestrebt wird, blieb am Ende der drei Redebeiträge diffus. Rösti sagte auf Nachfrage, das Solidaritätsabkommen habe nicht mit den institutionellen Fragen zu tun. Habeck bestätigte das.

Gasbranche wünscht sich eine Vereinbarung

Sicher ist: Im Vergleich zu letztem Mai sind auch in der Schweiz die Vorzeichen derzeit günstiger: Dank den hohen Temperaturen im Dezember, den Sparbemühungen von Unternehmen und Bevölkerung sowie neuen Gaslieferanten sei er «zuversichtlich, dass wir ohne Gas-Mangellage durch den Winter kommen», sagt der Bündner Ständerat Martin Schmid (FDP), Präsident des Gasverbands. Ausserdem seien die Gaspreise wieder gesunken, man könne auf dem Markt einkaufen und die Reserven schonen. Hinzu käme, dass etwa in Deutschland mehrere Terminals für Flüssiggas gebaut oder noch geplant seien. Insofern sehe es auch für den Winter 2023-2024 trotz allem nicht allzu schlecht aus.

Trotzdem wünscht sich Schmid weiterhin ein Solidaritätsabkommen: Der Krieg dauert an, unvorhersehbare Ereignisse können die Lage rasch wieder verschärfen. Die Schweiz und ihre Nachbarländer seien bezüglich Gasversorgung voneinander abhängig.

Die Schweiz und ihre Nachbarländer, so das Fazit des ministeriellen Auftritts am Montag in Davos, ist eine Schicksalsgemeinschaft mitten in Europa, die im Krisenfall zwingend kooperieren muss.

