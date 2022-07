Energiekrise Tiefere Strompreise für alle: FDP-Ständerat will, dass die Kantone vorübergehend auf den Wasserzins verzichten Besondere Lagen erfordern besondere Massnahmen. Das sagt FDP-Ständerat Damian Müller. Wie er verhindern will, dass Konsumenten über hohe Strompreise und Inflation gleich doppelt mehr bezahlen. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Die Kantone sollen vorübergehend auf die Wasserzinse verzichten, die sie wie hier beim Staudamm des Wasserkraftwerks Mauvoisin als Vergütung erhalten. keystone

Zurzeit hält Simonetta Sommaruga mit ihrem engsten Team im Umweltdepartement jeden zweiten Morgen eine Lagebeurteilung zur Strommangellage ab. Sie leitet auch die Sitzungen des Steuerungsausschusses Versorgungssicherheit Energie. Er existiert seit März, tagt in letzter Zeit manchmal mehrmals wöchentlich.

In ihm sind Strom-, Gas- und Mineralölwirtschaft vertreten, die grössten Stromunternehmen wie Axpo, Alpiq, BKW und Repower und die Kantone. Nicht involviert ist die Wissenschaft.

Auch ETH und Universitäten sollen einbezogen werden

Das ist für FDP-Ständerat Damian Müller ein Fehler: Sommaruga müsse auch ETH und Universitäten miteinbeziehen, sagt er. Analog zur Pandemie könnten sie mit Modellrechnungen Szenarien zur Stromsituation erstellen.

Der Steuerungsausschuss sollte zudem zur nationalen Taskforce werden, betont Müller. Der Ausschuss sei bisher in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Das müsse sich ändern. Die Taskforce solle «generalstabsmässig Ziele definieren und dann auch kontrollieren, ob sie erfüllt werden». Das müsse der Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Damian Müller, FDP-Ständerat. keystone

Damian Müller ist Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) des Ständerats. Der Luzerner hat sich persönliche Überlegungen gemacht, was in dieser Krise kurzfristig geschehen soll. «Ich habe keinerlei Mandate im Energiebereich», betont er. «Deshalb bin ich hier absolut unabhängig.»

Die Restwassermenge soll im Krisenfall gesenkt werden

Die nationale Taskforce müsse Worst-Case-Szenarien antizipieren, betont er. So könnte sie zum Beispiel bei akutem Strommangel die Hydroreserve erneut erhöhen oder bei der sogenannten Restwassermenge ansetzen.

Es geht um die Frage, wie viel Wasser für die Stromproduktion genutzt werden darf und wie viel als sogenanntes «Restwasser» der Natur erhalten bleiben muss für Flüsse und Bäche.

Gemäss Artikel 30 des Gewässerschutzgesetzes darf einem Fliessgewässer höchstens 20 Prozent der Abflussmenge entnommen werden. Das will Müller im Krisenfall ändern: «Man könnte die Wassermenge vorübergehend erhöhen – auf 40 oder sogar 50 Prozent. Natürlich müssten die Umweltschutzverbände einbezogen werden»

Der Betreiber eines kleinen Wasserkraftwerks habe ihm gesagt, eine solche Erhöhung ermögliche es ihm, tausend Haushalte zusätzlich zu versorgen. Müller: «Rechnet man das auf die Schweiz hoch, summiert sich das.»

Die Kantone sollen vorübergehend auf den Wasserzins verzichten

Er findet aber auch, dass die Kantone Hand bieten müssen zu Lösungen. Dabei denkt er an Kantone wie Wallis, Graubünden, Aargau, Bern, Uri und Tessin, die gut 80 Prozent der Wasserkraftproduktion leisten und damit stark vom Wasserzins profitieren, den sie als Vergütung erhalten.

«Auf der Bank sitzen und zuschauen, wie die Wasserzinsen sprudeln geht in einer Krise nicht. Diese Kantone müssen auch einen Beitrag leisten, damit Konsumentinnen und Konsumenten angesichts der stark steigenden Strompreise entlastet werden», sagt er. «Deshalb sollten sie nachdenken, wie der Wasserzins vorübergehend ausgesetzt werden kann.»

Parallel dazu müsste festgelegt werden, dass die Betreiber von Wasserkraftwerken – oft die Kantone selbst – das Geld den Endkonsumenten zurückgeben, damit diese auch wirklich davon profitieren.» Es geht um viel Geld. Insgesamt erhalten die Kantone rund 550 Millionen Franken von den Kraftwerken für die Nutzung des Wassers.

«Es ist klar, dass sie sich mit Händen und Füssen dagegen wehren werden, den Wasserzins vorübergehend auszusetzen», sagt Müller. Doch er betont: «Konsumentinnen und Konsumenten zahlen heute einen viel höheren Strompreis. Dazu kommt die Inflation wegen der hohen Energiepreise. Da müssen wir sehr genau überlegen, was geeignete Gegenmassnahmen sind.»

Gazprom halbiert die Gaslieferungen - das hat Folgen

Aber auch im Gasbereich müsse einiges geschehen, sagt Müller. Dass die russische Gazprom nun plötzlich ab Mittwoch doch nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 fliessen lasse, verdeutliche dies.

Müller schweben etwa Einschränkungen vor für erdgasbetriebene Fahrzeuge. Und Haushalte, die ihren Gasverbrauch «um einen gewissen Prozentsatz» reduzieren, sollen einen Bonus oder einen Steuernachlass erhalten, wie Müller schon im «SonntagsBlick» sagte. Wer freiwillig spare, erhalte dafür etwas.

Zentral ist für Müller, dass die Öffentlichkeit besser über die aktuelle Strom- und Gassituation informiert wird. Er denkt dabei an eine Informationsseite, auf der die Entwicklung von Strom- und Gaspreisen in Echtzeit zu sehen ist. «In Deutschland hat das die deutsche Zeitung ‹Die Zeit› ein ähnliches Modell für das Gas entwickelt. In der Schweiz sollte es der Bund tun», sagt er.

«Das zeigt der Bevölkerung auf, wie ernst die Situation ist – und animiert sie zu freiwilligem Verzicht.» Denn es werde die Bevölkerung noch härter treffen, wenn die Wirtschaft wegen Energiemangels stark unter Druck gerate.

