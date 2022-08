Strommangel: Muss der Bund Firmen entschädigen?

Energiekrise Corona-Déjà-vu: Soll der Bund für mögliche Milliardenschäden der Firmen geradestehen? Die Schweiz zittert: Eine Energiemangellage im Winter würde Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Wirtschaftsverbände und die SP fordern vom Bund eine finanzielle Kompensation, wenn Unternehmen wegen staatlich verordneten Stromsparens Einbussen erleiden. Kari Kälin 1 Kommentar 19.08.2022, 17.00 Uhr

Eine Hochspannungsleitungen oberhalb Pratteln: Die Schweiz blickt gebannt auf den kommenden Winter. Nicole Nars-Zimmer

Der öffentliche Verkehr wird ausgedünnt, Kassensysteme, Geldautomaten und Tankstellen fallen aus, in Geschäften kommt es zu Hamsterkäufen, Taschenlampen, Generatoren und Batterien sind längst ausverkauft, vereinzelte Einbrüche und Überfälle verstärken das Gefühl der Unsicherheit: So beschreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in seiner aktuellen Gefährdungsanalyse die gesellschaftlichen Auswirkungen eines mehrmonatigen Stromengpasses (30 Prozent Unterversorgung) in den Wintermonaten. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit würde um 90 Milliarden Franken sinken, insgesamt entstünden aggregierte Schäden von 180 Milliarden Franken. Einmal in 30 bis 50 Jahren, schätzen die amtlichen Katastrophenauguren, trete ein solches Ereignis wahrscheinlich ein.

Der Ukraine-Krieg, die abgeschalteten französischen Kernkraftwerke, vielleicht unzureichend gefüllte Stauseen: Die Sorge ist gross, dass der Schweiz bereits in diesem Winter hineinschlittert in eine Strommangellange, die der Bund als grösstes Katastrophenrisiko einstuft, noch vor der Pandemie. Doch wer soll für die potenziellen Milliardenschäden aufkommen, die der Wirtschaft wegen Produktionsausfällen blühen?

Der Tessiner Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi ist Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Anthony Anex/Keystone

Diese Frage stehe für den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) aktuell nicht im Vordergrund, sagt der SGV-Präsident und Nationalrat Fabio Regazzi (Mitte, TI). Er fordert: «Der Bund muss alles tun, um eine Energiemangellage mit desaströsen Auswirkungen für die Wirtschaft zu vermeiden.» Würden Unternehmen aber tatsächlich auf staatliche Anordnung gezwungen, ihren Betrieb einzustellen oder zu reduzieren, dann findet der Gewerbeverband: Der Bund muss die betroffenen Unternehmen finanziell entschädigen, analog zu den Covid-Schliessungen.

Economiesuisse sieht Bund in der Pflicht

Auch Cristina Gaggini, Economiesuisse-Direktorin der Romandie, sieht den Bund in der Pflicht. In der Tat muss sich dieser gemäss der Bundesverfassung für eine «ausreichende, breit gefächerte, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung» einsetzen. Wenn dies aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr möglich sei, könnten die Unternehmen allfällige Stromabschaltungen nicht allein schultern, sagte Gaggini diese Woche in der Sendung «La Matinale» des Westschweizer Radio- und Fernsehens RTS. Economiesuisse denkt dabei an das Mittel der Kurzarbeitsentschädigung.

Lukas Federer ist bei Economiesuisse Projektleiter Infrastruktur, Energie und Umwelt. Man müsse alles versuchen, um Notfallszenarien wie Stromabschaltungen zu vermeiden. Sollte es so weit kommen, gelte es, den volkswirtschaftlichen Schaden zu minimieren: «Möglichst wenig Arbeitsplätze sollten verloren, möglichst wenig gesunde Unternehmen Konkurs gehen», sagt er. Kurzarbeit taxiert er dafür als ein probates Mittel. Ob auch Entschädigungen nötig seien wie bei Corona, sei momentan schwierig abzuschätzen. Federer sagt: «Konjunkturmassnahmen müssten rechtzeitig, gezielt und zeitlich befristet eingesetzt werden.»

Federer fordert ein intelligentes Management im Falle einer Kontingentierung. «Wir müssen notfalls dort zuerst kontingentieren, wo auch mit etwas weniger Energie immer noch weitergearbeitet werden kann, anstatt dort, wo die Energie absolut betriebskritisch ist.»

Zurück zur Entschädigungsfrage. Der Bund macht derzeit keine Anstalten, betroffene Unternehmen wie bei den Coronaschliessungen zu unterstützen. «Bereits seit dem Frühling ist bekannt, dass es im Winter eine Strommangellage geben kann. Die Unternehmen haben Zeit, sich darauf vorzubereiten», sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik, beim Staatssekretariat für Wirtschaft, gegenüber der «Sonntags-Zeitung». Und: «Die Aussicht auf eine allgemeine Entschädigung durch den Staat würde die Vorsorgeanstrengungen der Unternehmen schwächen.»

SP fordert Entschädigungen

Diese Aussagen provozieren bei Roger Nordmann eine heftige Reaktion. Der Waadtländer Nationalrat und SP-Fraktionschef sagt:

«Das ist die Theorie eines Schreibtischökonomen mit staatlich gesichertem Lohn.»

Nordmann und die SP fordern, dass der Bund Unternehmen, die wegen der behördlich angeordneten Stromverknappungen eine Umsatzeinbusse von mehr als 15 Prozent erleiden, vollständig entschädigt werden. Zudem solle die Kurzarbeitsentschädigung 100 und nicht bloss 80 Prozent betragen. Politisch haben die Sozialdemokraten mit ihrer Forderung auf Granit gebissen: Die Mehrheit der nationalrätlichen Wirtschaftskommission lehnte in dieser Woche das SP-Entschädigungsmodell ab. Dem Vernehmen nach fand die bürgerliche Mehrheit, es sei noch zu früh, diese Frage schon jetzt aufs Tapet zu bringen.

SP-Fraktionschef Noger Nordmann während der Sommersession. Anthony Anex/Keystone

Immerhin: Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung hält in einem Papier fest, Unternehmen könnten bei der zuständigen kantonalen Amtsstelle Kurzarbeit beantragen. Eine teilweise oder gar vollständige Kostenübernahme durch den Bund müsse aber die Ausnahme bleiben. Denkbar ist eine Entschädigung zum Beispiel, wenn einer Firma eine unzumutbare finanzielle Belastung entstehe. Die Zumutbarkeit lasse sich aber nur im Einzelfall beurteilen. Und Unterstützungsmassnahmen im Voraus zu definieren, sei nicht möglich.

